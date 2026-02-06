Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S Classic
A masszív HD 13/18-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosót nehéz munkálatok napi szintű elvégzésére tervezték. Minden tekintetben szuperklasszis: rendkívüli teljesítménnyel tisztít.
A HD 13/18-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosót kifejezetten nehéz körülmények között történő napi használatra tervezték, és rendkívüli teljesítményével mindig lenyűgöz. Stabil felépítésével és masszív acélkeretével kiemelkedik a mezőnyből. Beállítása egyszerű és magától értetődő, működtetése pedig gyors és problémamentes. Minden fontos alkatrész gyorsan és könnyen elérhető. A Super Class nagynyomású tisztító a HD Classic termékcsaládba tartozó gépek Classic magasnyomású szórópisztolyával van felszerelve. Emellett prémium kategóriás EASY!Lock gyorscsatlakozóval is rendelkezik. Így a készülék ötször gyorsabban üzembe helyezhető és elrakható, amivel időt és fáradságot spórolhatunk. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a magasnyomású szivattyút a porszemcséktől és szennyeződésektől, meghosszabbítva ezzel a gép élettartamát. A nagy teljesítményű dugattyús szivattyú és a strapabíró anyagok adják a magasnyomású tisztító erejét: a hengerfej sárgarézből készült, a dugattyúk pedig kerámiahüvellyel vannak ellátva. A nyomás igény szerint állítható a szivattyún. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel biztosítja a hosszú távú és megbízható működést.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkal
Masszív acélkeret nagy kerekekkel a maximális hordozhatóság érdekében
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
Letisztult dizájn
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 - 1300
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|50 - 180
|Max. nyomás (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|075
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|60
|Csomagolási súly (kg)
|67,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|720 x 637 x 1060
A csomag tartalma
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített vízszűrő
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Vízbemenet rézből
Videók
Alkalmazási területek
- Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Burkolatok és betonöntvények tisztítása az építőiparban
- Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.