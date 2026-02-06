Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S Classic

A masszív HD 13/18-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosót nehéz munkálatok napi szintű elvégzésére tervezték. Minden tekintetben szuperklasszis: rendkívüli teljesítménnyel tisztít.

A HD 13/18-4 S Classic hideg vizes magasnyomású mosót kifejezetten nehéz körülmények között történő napi használatra tervezték, és rendkívüli teljesítményével mindig lenyűgöz. Stabil felépítésével és masszív acélkeretével kiemelkedik a mezőnyből. Beállítása egyszerű és magától értetődő, működtetése pedig gyors és problémamentes. Minden fontos alkatrész gyorsan és könnyen elérhető. A Super Class nagynyomású tisztító a HD Classic termékcsaládba tartozó gépek Classic magasnyomású szórópisztolyával van felszerelve. Emellett prémium kategóriás EASY!Lock gyorscsatlakozóval is rendelkezik. Így a készülék ötször gyorsabban üzembe helyezhető és elrakható, amivel időt és fáradságot spórolhatunk. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a magasnyomású szivattyút a porszemcséktől és szennyeződésektől, meghosszabbítva ezzel a gép élettartamát. A nagy teljesítményű dugattyús szivattyú és a strapabíró anyagok adják a magasnyomású tisztító erejét: a hengerfej sárgarézből készült, a dugattyúk pedig kerámiahüvellyel vannak ellátva. A nyomás igény szerint állítható a szivattyún. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel biztosítja a hosszú távú és megbízható működést.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S Classic: Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkal
Nagy teljesítményű és masszív dugattyús szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kerámiahüvelyes dugattyúkkal
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S Classic: Masszív acélkeret nagy kerekekkel a maximális hordozhatóság érdekében
Masszív acélkeret nagy kerekekkel a maximális hordozhatóság érdekében
Magasnyomású mosó HD 13/18-4 S Classic: Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
Letisztult dizájn
4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor levegő-víz hűtőrendszerrel
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 376 / 424
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 1300
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 50 - 180
Max. nyomás (bar/MPa) 240 / 2,4
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 075
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 60
Csomagolási súly (kg) 67,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 720 x 637 x 1060

A csomag tartalma

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • 4 pólusú váltómotor levegő- és vízhűtéssel
  • Nyomáslekapcsolás
  • Beépített vízszűrő
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Vízbemenet rézből
Alkalmazási területek
  • Állatistállók tisztítása a mezőgazdaságban
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Burkolatok és betonöntvények tisztítása az építőiparban
  • Gépek és berendezések tisztítása építkezéseken, például betonkeverők, állványzatok, homlokrakodók, kotrógépek vagy betonpumpák tisztítása
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Járművek tisztítása a közlekedési szektorban, például nehéz tehergépjárművek, hajók, repülőgépek vagy buszok tisztítása
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
