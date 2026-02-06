Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Melegvizes benzinmotoros magasnyomású mosó nagy teljesítménnyel és elektromos indítással.
Nagy teljesítményű, melegvizes magasnyomású mosó robusztus 4 ütemű benzinmotorral és elektromos indítással a független használathoz. A robusztus acél csőkeret megvédi az összes alkatrészt. A csőkeret lehetővé teszi a darus és villás targoncával való rakodást. A motor automatikus fordulatszámcsökkentéssel felszerelt, ami a munka megszakításakor a zajszintet lecsökkenti, ezáltal jelentősen megnöveli a magasnyomású mosó élettartamát. Az elektromos indítás lehetővé teszi a gép egyszerű indítását. Magas minőségű anyagból készült nagynyomású pumpa, réz hengerfej, rozsdamentes szelepek, és a króm-nikkel bevonatú rozsdamentes dugattyúk biztosítják a magas üzemidőt és a megfelelő teljesítményt. A túlnyomószelep, a beépített nyomás- és vízmennyiség szabályozás, és a gőzfokozat lehetővé teszi a különböző tisztítási feladatokhoz az optimális működést. A nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és akipufogógáz-mentes tartós gyújtás fokozatmentesen szabályozható. (30° - 140° C) A biztonsági ismertetőjelek, mint az olajmennyiség-szabályozás, biztonsági szelepek, vízhiány elleni biztosítás és üzemanyaghiány-biztosítás a napi kemény bevetéseknél rendelkezésre állnak. Az úszó kapcsoló beépített vízkő elleni védelemmel (DGT) biztosítja az ivóvízhálózatról a szétválasztást és minden vízvezető alkatrészt megvéd a lerakódásoktól. A Servo-Press rendszerrel a nyomás- és vízmennyiség közvetlenül a pisztolyon szabályozható. A KÄRCHER-power fúvóka optimális tisztítóerőt biztosít ezáltal a készülékmég gazdaságosabban működik. A beépített üzemanyagtartály (30 l) fáradságmentesen betölthető és hosszú üzemidőt garantál.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Maximális teljesítőképesség
Erőteljes benzinmotor
Felhasználóbarát működés
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450 - 900
|Munkanyomás (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,6
|Üzemanyagtartály (l)
|34
|Üzemanyagok
|Benzin / Dízel
|Meghajtás módja
|Benzin
|Motor gyártója
|Honda
|Motor típusa
|GX 390
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|175,7
|Csomagolási súly (kg)
|181,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1100 x 750 x 785
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Cage védőkeret
- Elektromos indítás
- Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
