Magasnyomású mosó HDS 1000 Be

Melegvizes benzinmotoros magasnyomású mosó nagy teljesítménnyel és elektromos indítással.

Nagy teljesítményű, melegvizes magasnyomású mosó robusztus 4 ütemű benzinmotorral és elektromos indítással a független használathoz. A robusztus acél csőkeret megvédi az összes alkatrészt. A csőkeret lehetővé teszi a darus és villás targoncával való rakodást. A motor automatikus fordulatszámcsökkentéssel felszerelt, ami a munka megszakításakor a zajszintet lecsökkenti, ezáltal jelentősen megnöveli a magasnyomású mosó élettartamát. Az elektromos indítás lehetővé teszi a gép egyszerű indítását. Magas minőségű anyagból készült nagynyomású pumpa, réz hengerfej, rozsdamentes szelepek, és a króm-nikkel bevonatú rozsdamentes dugattyúk biztosítják a magas üzemidőt és a megfelelő teljesítményt. A túlnyomószelep, a beépített nyomás- és vízmennyiség szabályozás, és a gőzfokozat lehetővé teszi a különböző tisztítási feladatokhoz az optimális működést. A nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és akipufogógáz-mentes tartós gyújtás fokozatmentesen szabályozható. (30° - 140° C) A biztonsági ismertetőjelek, mint az olajmennyiség-szabályozás, biztonsági szelepek, vízhiány elleni biztosítás és üzemanyaghiány-biztosítás a napi kemény bevetéseknél rendelkezésre állnak. Az úszó kapcsoló beépített vízkő elleni védelemmel (DGT) biztosítja az ivóvízhálózatról a szétválasztást és minden vízvezető alkatrészt megvéd a lerakódásoktól. A Servo-Press rendszerrel a nyomás- és vízmennyiség közvetlenül a pisztolyon szabályozható. A KÄRCHER-power fúvóka optimális tisztítóerőt biztosít ezáltal a készülékmég gazdaságosabban működik. A beépített üzemanyagtartály (30 l) fáradságmentesen betölthető és hosszú üzemidőt garantál.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be: Kiemelkedően kényelmes kezelés
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be: Maximális teljesítőképesség
Maximális teljesítőképesség
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be: Erőteljes benzinmotor
Erőteljes benzinmotor
Felhasználóbarát működés
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 450 - 900
Munkanyomás (bar/MPa) 40 - 210 / 4 - 21
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 98
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,6
Üzemanyagtartály (l) 34
Üzemanyagok Benzin / Dízel
Meghajtás módja Benzin
Motor gyártója Honda
Motor típusa GX 390
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 175,7
Csomagolási súly (kg) 181,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1100 x 750 x 785

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Cage védőkeret
  • Elektromos indítás
  • Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be
Magasnyomású mosó HDS 1000 Be

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.