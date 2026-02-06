Nagy teljesítményű, melegvizes magasnyomású mosó robusztus 4 ütemű benzinmotorral és elektromos indítással a független használathoz. A robusztus acél csőkeret megvédi az összes alkatrészt. A csőkeret lehetővé teszi a darus és villás targoncával való rakodást. A motor automatikus fordulatszámcsökkentéssel felszerelt, ami a munka megszakításakor a zajszintet lecsökkenti, ezáltal jelentősen megnöveli a magasnyomású mosó élettartamát. Az elektromos indítás lehetővé teszi a gép egyszerű indítását. Magas minőségű anyagból készült nagynyomású pumpa, réz hengerfej, rozsdamentes szelepek, és a króm-nikkel bevonatú rozsdamentes dugattyúk biztosítják a magas üzemidőt és a megfelelő teljesítményt. A túlnyomószelep, a beépített nyomás- és vízmennyiség szabályozás, és a gőzfokozat lehetővé teszi a különböző tisztítási feladatokhoz az optimális működést. A nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és akipufogógáz-mentes tartós gyújtás fokozatmentesen szabályozható. (30° - 140° C) A biztonsági ismertetőjelek, mint az olajmennyiség-szabályozás, biztonsági szelepek, vízhiány elleni biztosítás és üzemanyaghiány-biztosítás a napi kemény bevetéseknél rendelkezésre állnak. Az úszó kapcsoló beépített vízkő elleni védelemmel (DGT) biztosítja az ivóvízhálózatról a szétválasztást és minden vízvezető alkatrészt megvéd a lerakódásoktól. A Servo-Press rendszerrel a nyomás- és vízmennyiség közvetlenül a pisztolyon szabályozható. A KÄRCHER-power fúvóka optimális tisztítóerőt biztosít ezáltal a készülékmég gazdaságosabban működik. A beépített üzemanyagtartály (30 l) fáradságmentesen betölthető és hosszú üzemidőt garantál.