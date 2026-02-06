Dízelüzemű melegvizes magasnyomású mosó 4 ütemű elektromos indítású motorral. A kompakt motor-pumpa egység stabil csőkeretre épített, mely a daruval való rakodást és a targoncás rakodást megkönnyíti. Kompakt méretei által problémamentesen szállítható. A motor egy automatikus fordulatszám-szabályozóval felszerelt, melynél a munka megszakításakor a zajszint lecsökken ezzel megvédve a magasnyomású mosót, és élettartamát is meghosszabbítja. Olajhiány vagy fordulatszám csökkenés esetén a motor automatikusan kikapcsol. A réz hengerfej rozsdamentes szeleppel ipari felhasználásra, és hosszú üzemidőre alkalmas. Beépített nyomás- és vízmennyiség-szabályozással. A gőzfokozat lehetővé teszi a különböző tisztítási feladatokhoz való alkalmazkodást. A nagy teljesítményű égőfej fűtőspirállal és torlódásmentes folyamatos gyújtással 30° - 140° C -ig fokozatmentesen szabályozható. Az úszótartály beépítettvízkő lerakódás elleni védelemmel (DGT) biztosítja az ivóvízhálózatról való szétválasztását meggátolva a visszaáramlást, és megvédi az alkatrészeket a vízkővel szemben. A Servo-Press berendezéssel a nyomás- és vízmennyiség szabályozása közvetlenül a pisztolyon szabályozható. A KÄRCHER-Power fúvóka optimális tisztítási hatékonyságot, és gazdaságos felhasználást biztosít. Beépített 30 literes üzemanyagtartállyal rendelkezik, mely fáradságmentesen betölthető és hosszú üzemidőt tesz lehetővé.