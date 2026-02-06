Magasnyomású mosó HDS 1000 DE
Melegvizes magasnyomású mosó dízelmotorral a legnagyobb teljesítménnyel. Elektromos indítású.
Dízelüzemű melegvizes magasnyomású mosó 4 ütemű elektromos indítású motorral. A kompakt motor-pumpa egység stabil csőkeretre épített, mely a daruval való rakodást és a targoncás rakodást megkönnyíti. Kompakt méretei által problémamentesen szállítható. A motor egy automatikus fordulatszám-szabályozóval felszerelt, melynél a munka megszakításakor a zajszint lecsökken ezzel megvédve a magasnyomású mosót, és élettartamát is meghosszabbítja. Olajhiány vagy fordulatszám csökkenés esetén a motor automatikusan kikapcsol. A réz hengerfej rozsdamentes szeleppel ipari felhasználásra, és hosszú üzemidőre alkalmas. Beépített nyomás- és vízmennyiség-szabályozással. A gőzfokozat lehetővé teszi a különböző tisztítási feladatokhoz való alkalmazkodást. A nagy teljesítményű égőfej fűtőspirállal és torlódásmentes folyamatos gyújtással 30° - 140° C -ig fokozatmentesen szabályozható. Az úszótartály beépítettvízkő lerakódás elleni védelemmel (DGT) biztosítja az ivóvízhálózatról való szétválasztását meggátolva a visszaáramlást, és megvédi az alkatrészeket a vízkővel szemben. A Servo-Press berendezéssel a nyomás- és vízmennyiség szabályozása közvetlenül a pisztolyon szabályozható. A KÄRCHER-Power fúvóka optimális tisztítási hatékonyságot, és gazdaságos felhasználást biztosít. Beépített 30 literes üzemanyagtartállyal rendelkezik, mely fáradságmentesen betölthető és hosszú üzemidőt tesz lehetővé.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően kényelmes kezelésAutomatikus égéslekapcsolás vízhiánynál, túlmelegedés elleni védelem. Az ergonómikus Easy-Press szórópisztoly csökkenti a tartó- és húzóerőt.
Maximális teljesítőképességNagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és kipufogógáz-mentes tartós gyújtással. A legmakacsabb odaégett szennyeződések eltávolításához. Két beépített dízel- és benzintartály hosszú múködési időt tesz lehetővé.
Takarékos, dízel robbanómotorMegfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Elektromos indítás, egyszerűen bekapcsolható erőkifejtés nélkül.
Felhasználóbarát működés
- A fordulatszám a készenléti üzemben automatikusan lecsökken. Ez megvédi a motort és egyszerre energiát is takarít meg.
- A daru berakodása a szilárd, cső alakú acélkeretnek köszönhetően lehetséges.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450 - 900
|Munkanyomás (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,6
|Fúvókaméret
|048
|Üzemanyagtartály (l)
|34
|Üzemanyagok
|Könnyű olaj / Dízel
|Meghajtás módja
|Dízel
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor típusa
|L 100 V
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|rögzített
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|188,3
|Csomagolási súly (kg)
|194,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1100 x 750 x 785
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Cage védőkeret
- Elektromos indítás
- Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
