Magasnyomású mosó HDS 1000 DE

Melegvizes magasnyomású mosó dízelmotorral a legnagyobb teljesítménnyel. Elektromos indítású.

Dízelüzemű melegvizes magasnyomású mosó 4 ütemű elektromos indítású motorral. A kompakt motor-pumpa egység stabil csőkeretre épített, mely a daruval való rakodást és a targoncás rakodást megkönnyíti. Kompakt méretei által problémamentesen szállítható. A motor egy automatikus fordulatszám-szabályozóval felszerelt, melynél a munka megszakításakor a zajszint lecsökken ezzel megvédve a magasnyomású mosót, és élettartamát is meghosszabbítja. Olajhiány vagy fordulatszám csökkenés esetén a motor automatikusan kikapcsol. A réz hengerfej rozsdamentes szeleppel ipari felhasználásra, és hosszú üzemidőre alkalmas. Beépített nyomás- és vízmennyiség-szabályozással. A gőzfokozat lehetővé teszi a különböző tisztítási feladatokhoz való alkalmazkodást. A nagy teljesítményű égőfej fűtőspirállal és torlódásmentes folyamatos gyújtással 30° - 140° C -ig fokozatmentesen szabályozható. Az úszótartály beépítettvízkő lerakódás elleni védelemmel (DGT) biztosítja az ivóvízhálózatról való szétválasztását meggátolva a visszaáramlást, és megvédi az alkatrészeket a vízkővel szemben. A Servo-Press berendezéssel a nyomás- és vízmennyiség szabályozása közvetlenül a pisztolyon szabályozható. A KÄRCHER-Power fúvóka optimális tisztítási hatékonyságot, és gazdaságos felhasználást biztosít. Beépített 30 literes üzemanyagtartállyal rendelkezik, mely fáradságmentesen betölthető és hosszú üzemidőt tesz lehetővé.

Jellemzők és előnyök
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Kiemelkedően kényelmes kezelés
Automatikus égéslekapcsolás vízhiánynál, túlmelegedés elleni védelem. Az ergonómikus Easy-Press szórópisztoly csökkenti a tartó- és húzóerőt.
Maximális teljesítőképesség
Maximális teljesítőképesség
Nagy teljesítményű égő álló fűtőspirállal és kipufogógáz-mentes tartós gyújtással. A legmakacsabb odaégett szennyeződések eltávolításához. Két beépített dízel- és benzintartály hosszú múködési időt tesz lehetővé.
Takarékos, dízel robbanómotor
Takarékos, dízel robbanómotor
Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Elektromos indítás, egyszerűen bekapcsolható erőkifejtés nélkül.
Felhasználóbarát működés
  • A fordulatszám a készenléti üzemben automatikusan lecsökken. Ez megvédi a motort és egyszerre energiát is takarít meg.
  • A daru berakodása a szilárd, cső alakú acélkeretnek köszönhetően lehetséges.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 450 - 900
Munkanyomás (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 98
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,6
Fúvókaméret 048
Üzemanyagtartály (l) 34
Üzemanyagok Könnyű olaj / Dízel
Meghajtás módja Dízel
Motor gyártója Yanmar
Motor típusa L 100 V
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás rögzített
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 188,3
Csomagolási súly (kg) 194,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1100 x 750 x 785

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Cage védőkeret
  • Elektromos indítás
  • Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
