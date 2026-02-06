Magasnyomású mosó HDS 1000 De Weed

Új HDS 1000 De Steamer melegvizes nagynyomású tisztító beépített gőzfokozattal az állandóan magas, akár 98 °C-os tisztítási hőmérséklethez. Ideális a felületi vírusok eltávolítására.

Erőteljes Yanmar dízelmotorral felszerelt és erős csővázzal védett HDS 1000 De Steamer melegvizes nagynyomású tisztítónk lenyűgözi a forró vízzel történő mobil és hatékony gyomirtás során, még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás. A nagy égőteljesítmény és az állandóan magas, akár 98°C-os hőmérséklet-érzékelővel felszerelt e-box nem csak a gyommentesítést teszi lehetővé, hanem a vírusok csökkentését, valamint a baktériumok és kórokozók hatástalanítását is a felületeken. A normál nagynyomású üzemmódról a gyomlálási módra való váltás hihetetlenül egyszerű, ez a funkció maximális rugalmasságot és felhasználói kényelmet biztosít. A kiváló minőségű alkatrészek, mint például a sárgaréz hengerfejes nagynyomású szivattyú, a rozsdamentes acél szelepek vagy a króm-nikkel bevonatú rozsdamentes acél dugattyúk kivételesen hosszú élettartamot biztosítanak még megterhelő, folyamatos alkalmazások esetén is. Az integrált vízkő elleni védelemmel (DGT) ellátott úszókapcsoló a felhasználó és a gép védelmét szolgáló kiterjedt biztonsági berendezés része.

Jellemzők és előnyök
Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően
Maximális teljesítőképesség
Takarékos, dízel robbanómotor
Felhasználóbarát működés
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 450 - 900
Munkanyomás (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 98
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,6
Fúvókaméret 048
Üzemanyagtartály (l) 34
Meghajtás módja Dízel
Motor gyártója Yanmar
Motor típusa L 100 V
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Kézikocsi
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 199,2
Csomagolási súly (kg) 205

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Cage védőkeret
  • Elektromos indítás
  • Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
Alkalmazási területek
  • Hatékony, vegyszermentes és kényelmes gyomeltávolítás kommunális környezetben
