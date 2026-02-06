Erőteljes Yanmar dízelmotorral felszerelt és erős csővázzal védett HDS 1000 De Steamer melegvizes nagynyomású tisztítónk lenyűgözi a forró vízzel történő mobil és hatékony gyomirtás során, még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás. A nagy égőteljesítmény és az állandóan magas, akár 98°C-os hőmérséklet-érzékelővel felszerelt e-box nem csak a gyommentesítést teszi lehetővé, hanem a vírusok csökkentését, valamint a baktériumok és kórokozók hatástalanítását is a felületeken. A normál nagynyomású üzemmódról a gyomlálási módra való váltás hihetetlenül egyszerű, ez a funkció maximális rugalmasságot és felhasználói kényelmet biztosít. A kiváló minőségű alkatrészek, mint például a sárgaréz hengerfejes nagynyomású szivattyú, a rozsdamentes acél szelepek vagy a króm-nikkel bevonatú rozsdamentes acél dugattyúk kivételesen hosszú élettartamot biztosítanak még megterhelő, folyamatos alkalmazások esetén is. Az integrált vízkő elleni védelemmel (DGT) ellátott úszókapcsoló a felhasználó és a gép védelmét szolgáló kiterjedt biztonsági berendezés része.