Magasnyomású mosó HDS 1000 De Weed
Új HDS 1000 De Steamer melegvizes nagynyomású tisztító beépített gőzfokozattal az állandóan magas, akár 98 °C-os tisztítási hőmérséklethez. Ideális a felületi vírusok eltávolítására.
Erőteljes Yanmar dízelmotorral felszerelt és erős csővázzal védett HDS 1000 De Steamer melegvizes nagynyomású tisztítónk lenyűgözi a forró vízzel történő mobil és hatékony gyomirtás során, még olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás. A nagy égőteljesítmény és az állandóan magas, akár 98°C-os hőmérséklet-érzékelővel felszerelt e-box nem csak a gyommentesítést teszi lehetővé, hanem a vírusok csökkentését, valamint a baktériumok és kórokozók hatástalanítását is a felületeken. A normál nagynyomású üzemmódról a gyomlálási módra való váltás hihetetlenül egyszerű, ez a funkció maximális rugalmasságot és felhasználói kényelmet biztosít. A kiváló minőségű alkatrészek, mint például a sárgaréz hengerfejes nagynyomású szivattyú, a rozsdamentes acél szelepek vagy a króm-nikkel bevonatú rozsdamentes acél dugattyúk kivételesen hosszú élettartamot biztosítanak még megterhelő, folyamatos alkalmazások esetén is. Az integrált vízkő elleni védelemmel (DGT) ellátott úszókapcsoló a felhasználó és a gép védelmét szolgáló kiterjedt biztonsági berendezés része.
Jellemzők és előnyök
Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően
Maximális teljesítőképesség
Takarékos, dízel robbanómotor
Felhasználóbarát működés
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450 - 900
|Munkanyomás (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 98
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,6
|Fúvókaméret
|048
|Üzemanyagtartály (l)
|34
|Meghajtás módja
|Dízel
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor típusa
|L 100 V
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|199,2
|Csomagolási súly (kg)
|205
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Cage védőkeret
- Elektromos indítás
- Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
Alkalmazási területek
- Hatékony, vegyszermentes és kényelmes gyomeltávolítás kommunális környezetben
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.