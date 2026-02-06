Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Az új HDS 8/20 D melegvizes magasnyomású tisztító nagy teljesítményű dízelmotorral és masszív Kärcher főtengely-szivattyúval rendelkezik – hálózati csatlakozás nélkül.
A HDS 8/20 D melegvizes magasnyomású tisztítókészülék nagy teljesítményű dízelmotorral, elektromos indítással, masszív és tartós főtengely-szivattyúval és nem utolsósorban nagyon hatékony égőtechnikával rendelkezik. Ezek a tulajdonságok kiváló tisztítási eredményt nyújtanak még nehezebb körülmények között is, például olyan helyeken, ahol nincs áramforrás. Ideális az építőiparban, önkormányzatok vagy építőipari vállalkozók számára. A gép óránként 800 liter vízmennyiséget és 200 bar üzemi nyomást biztosít a makacs szennyeződések eltávolítása érdekében. A beépített 20 literes üzemanyagtartály lehetővé teszi a hosszú ideig történő használatot. Biztonsági technológiája tartalmaz egy hő- és biztonsági szelepet, vízszűrőt, kipufogógáz-hőmérsékletfigyelőt és a Soft Damping Systemet (SDS). Ezek mind megbízhatóan védik az összes fontos alkatrészt, miközben egy masszív cső alakú acélkeret védi a gépet a külső sérülésektől. A lyukadásbiztos gumiabroncsok, a bolygókerék rögzítőfékkel, az ergonomikus fogantyúk és a felhasználóbarát egygombos kapcsoló mind az alapfelszereltség része. A tartozékok, például magasnyomású tömlő és szórószár könnyedén tárolhatók közvetlenül a gépen.
Jellemzők és előnyök
Takarékos, dízel robbanómotorKülső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes elektroindítással.
Nagy mobilitásNagy, defektbiztos gumiabroncsok és bolygókerék rögzítőfékkel. Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében. A daru berakodása a szilárd, cső alakú acélkeretnek köszönhetően lehetséges.
Masszív kialakítás a legnehezebb munkákhozErős acélkeret védi a gépet a külső hatásoktól. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Daru rakodására alkalmas vállalkozásoknál és építőiparban.
Tartozékkoncepció
- Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|200 / 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|30
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,9
|Üzemanyagtartály (l)
|30
|Üzemanyagok
|Dízel / Könnyű olaj
|Meghajtás módja
|Dízel
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|243
|Csomagolási súly (kg)
|248
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1130 x 910 x 895
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Cage védőkeret
- Elektromos indítás
- Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
Alkalmazási területek
- Ideális gépek vagy járművek tisztítására az építőiparban vagy a szállítmányozásban
- Tisztító szakemberek és önkormányzati hatóságok számára a makacs szennyeződések eltávolítására
