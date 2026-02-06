A HDS 8/20 D melegvizes magasnyomású tisztítókészülék nagy teljesítményű dízelmotorral, elektromos indítással, masszív és tartós főtengely-szivattyúval és nem utolsósorban nagyon hatékony égőtechnikával rendelkezik. Ezek a tulajdonságok kiváló tisztítási eredményt nyújtanak még nehezebb körülmények között is, például olyan helyeken, ahol nincs áramforrás. Ideális az építőiparban, önkormányzatok vagy építőipari vállalkozók számára. A gép óránként 800 liter vízmennyiséget és 200 bar üzemi nyomást biztosít a makacs szennyeződések eltávolítása érdekében. A beépített 20 literes üzemanyagtartály lehetővé teszi a hosszú ideig történő használatot. Biztonsági technológiája tartalmaz egy hő- és biztonsági szelepet, vízszűrőt, kipufogógáz-hőmérsékletfigyelőt és a Soft Damping Systemet (SDS). Ezek mind megbízhatóan védik az összes fontos alkatrészt, miközben egy masszív cső alakú acélkeret védi a gépet a külső sérülésektől. A lyukadásbiztos gumiabroncsok, a bolygókerék rögzítőfékkel, az ergonomikus fogantyúk és a felhasználóbarát egygombos kapcsoló mind az alapfelszereltség része. A tartozékok, például magasnyomású tömlő és szórószár könnyedén tárolhatók közvetlenül a gépen.