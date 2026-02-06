Magasnyomású mosó HDS 8/20 D

Az új HDS 8/20 D melegvizes magasnyomású tisztító nagy teljesítményű dízelmotorral és masszív Kärcher főtengely-szivattyúval rendelkezik – hálózati csatlakozás nélkül.

A HDS 8/20 D melegvizes magasnyomású tisztítókészülék nagy teljesítményű dízelmotorral, elektromos indítással, masszív és tartós főtengely-szivattyúval és nem utolsósorban nagyon hatékony égőtechnikával rendelkezik. Ezek a tulajdonságok kiváló tisztítási eredményt nyújtanak még nehezebb körülmények között is, például olyan helyeken, ahol nincs áramforrás. Ideális az építőiparban, önkormányzatok vagy építőipari vállalkozók számára. A gép óránként 800 liter vízmennyiséget és 200 bar üzemi nyomást biztosít a makacs szennyeződések eltávolítása érdekében. A beépített 20 literes üzemanyagtartály lehetővé teszi a hosszú ideig történő használatot. Biztonsági technológiája tartalmaz egy hő- és biztonsági szelepet, vízszűrőt, kipufogógáz-hőmérsékletfigyelőt és a Soft Damping Systemet (SDS). Ezek mind megbízhatóan védik az összes fontos alkatrészt, miközben egy masszív cső alakú acélkeret védi a gépet a külső sérülésektől. A lyukadásbiztos gumiabroncsok, a bolygókerék rögzítőfékkel, az ergonomikus fogantyúk és a felhasználóbarát egygombos kapcsoló mind az alapfelszereltség része. A tartozékok, például magasnyomású tömlő és szórószár könnyedén tárolhatók közvetlenül a gépen.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D: Takarékos, dízel robbanómotor
Takarékos, dízel robbanómotor
Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes elektroindítással.
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
Nagy, defektbiztos gumiabroncsok és bolygókerék rögzítőfékkel. Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében. A daru berakodása a szilárd, cső alakú acélkeretnek köszönhetően lehetséges.
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D: Masszív kialakítás a legnehezebb munkákhoz
Masszív kialakítás a legnehezebb munkákhoz
Erős acélkeret védi a gépet a külső hatásoktól. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Daru rakodására alkalmas vállalkozásoknál és építőiparban.
Tartozékkoncepció
  • Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 800
Munkanyomás (bar/MPa) 200 / 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Bemeneti hőmérséklet (°C) 30
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,9
Üzemanyagtartály (l) 30
Üzemanyagok Dízel / Könnyű olaj
Meghajtás módja Dízel
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Kézikocsi
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 243
Csomagolási súly (kg) 248
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1130 x 910 x 895

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Cage védőkeret
  • Elektromos indítás
  • Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D
Magasnyomású mosó HDS 8/20 D

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális gépek vagy járművek tisztítására az építőiparban vagy a szállítmányozásban
  • Tisztító szakemberek és önkormányzati hatóságok számára a makacs szennyeződések eltávolítására
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.