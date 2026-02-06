Magasnyomású mosó HDS 8/20 G
HDS 8/20 G melegvizes magasnyomású tisztító benzinmotorral, masszív főtengely-szivattyúval és hatékony égőtechnológiával a nehéz tisztításokhoz – hálózati csatlakozás nélkül.
Az óránkénti 800 liter vízmennyiséggel és 200 bar üzemi nyomással a HDS 8/20 G melegvizes magasnyomású tisztító még akkor is lenyűgözően teljesít, ha a legigénybevevőbb tisztítási feladatokkal találkozik például az építőiparban vagy az önkormányzatoknál. Egy hatalmas benzinmotor hajtja, amely szükségtelenné teszi a külső energiaellátást, és a gép még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja, például a graffitit vagy a kenőanyagokat. Ezt a rendkívül hatékony és tartós égőtechnika, valamint a masszív főtengely-szivattyú biztosítja. A beépített 20 literes üzemanyagtartály hosszú üzemidőt biztosít. Összes fontos elemének védelme érdekében a HDS 8/20 G számos biztonsági technológiával van felszerelve, például egy hő- és biztonsági szeleppel, egy nagy vízszűrővel, kipufogógáz-hőmérsékletellenőrzővel és a Soft Damping Systemmel (SDS). A nagyfokú kényelmet, mobilitást és felhasználóbarát működést többek között a lyukadásmentes gumiabroncsok, a bolygókerék rögzítőfékkel, a fogantyúk, az egygombos választókapcsoló és a masszív acélkeret biztosítja. A tartozékok, például nagynyomású tömlő és szórószár könnyedén tárolhatók közvetlenül a gépen.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes benzinmotorKülső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Nagy mobilitásNagy, defektbiztos gumiabroncsok és bolygókerék rögzítőfékkel. Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében. A daru berakodása a szilárd, cső alakú acélkeretnek köszönhetően lehetséges.
Masszív kialakítás a legnehezebb munkákhozErős acélkeret védi a gépet a külső hatásoktól. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Daru rakodására alkalmas vállalkozásoknál és építőiparban.
Tartozékkoncepció
- Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
- Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|800
|Munkanyomás (bar/MPa)
|200 / 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|30
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,9
|Üzemanyagtartály (l)
|30
|Üzemanyagok
|Dízel / Könnyű olaj
|Meghajtás módja
|Benzin
|Egyidejű felhasználók száma
|1
|Mobilitás
|Kézikocsi
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|175
|Csomagolási súly (kg)
|180
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1130 x 910 x 895
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Cage védőkeret
- Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
Alkalmazási területek
- Ideális gépek vagy járművek tisztítására az építőiparban vagy a szállítmányozásban
- Tisztító szakemberek és önkormányzati hatóságok számára a makacs szennyeződések eltávolítására
