Az óránkénti 800 liter vízmennyiséggel és 200 bar üzemi nyomással a HDS 8/20 G melegvizes magasnyomású tisztító még akkor is lenyűgözően teljesít, ha a legigénybevevőbb tisztítási feladatokkal találkozik például az építőiparban vagy az önkormányzatoknál. Egy hatalmas benzinmotor hajtja, amely szükségtelenné teszi a külső energiaellátást, és a gép még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja, például a graffitit vagy a kenőanyagokat. Ezt a rendkívül hatékony és tartós égőtechnika, valamint a masszív főtengely-szivattyú biztosítja. A beépített 20 literes üzemanyagtartály hosszú üzemidőt biztosít. Összes fontos elemének védelme érdekében a HDS 8/20 G számos biztonsági technológiával van felszerelve, például egy hő- és biztonsági szeleppel, egy nagy vízszűrővel, kipufogógáz-hőmérsékletellenőrzővel és a Soft Damping Systemmel (SDS). A nagyfokú kényelmet, mobilitást és felhasználóbarát működést többek között a lyukadásmentes gumiabroncsok, a bolygókerék rögzítőfékkel, a fogantyúk, az egygombos választókapcsoló és a masszív acélkeret biztosítja. A tartozékok, például nagynyomású tömlő és szórószár könnyedén tárolhatók közvetlenül a gépen.