Magasnyomású mosó HDS 8/20 G

HDS 8/20 G melegvizes magasnyomású tisztító benzinmotorral, masszív főtengely-szivattyúval és hatékony égőtechnológiával a nehéz tisztításokhoz – hálózati csatlakozás nélkül.

Az óránkénti 800 liter vízmennyiséggel és 200 bar üzemi nyomással a HDS 8/20 G melegvizes magasnyomású tisztító még akkor is lenyűgözően teljesít, ha a legigénybevevőbb tisztítási feladatokkal találkozik például az építőiparban vagy az önkormányzatoknál. Egy hatalmas benzinmotor hajtja, amely szükségtelenné teszi a külső energiaellátást, és a gép még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja, például a graffitit vagy a kenőanyagokat. Ezt a rendkívül hatékony és tartós égőtechnika, valamint a masszív főtengely-szivattyú biztosítja. A beépített 20 literes üzemanyagtartály hosszú üzemidőt biztosít. Összes fontos elemének védelme érdekében a HDS 8/20 G számos biztonsági technológiával van felszerelve, például egy hő- és biztonsági szeleppel, egy nagy vízszűrővel, kipufogógáz-hőmérsékletellenőrzővel és a Soft Damping Systemmel (SDS). A nagyfokú kényelmet, mobilitást és felhasználóbarát működést többek között a lyukadásmentes gumiabroncsok, a bolygókerék rögzítőfékkel, a fogantyúk, az egygombos választókapcsoló és a masszív acélkeret biztosítja. A tartozékok, például nagynyomású tömlő és szórószár könnyedén tárolhatók közvetlenül a gépen.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 8/20 G: Erőteljes benzinmotor
Erőteljes benzinmotor
Külső áramforrásoktól való függetlenséget biztosít. Megfelel a kipufogógáz-kibocsátási szabvány követelményeinek. (EU STAGE V.) Kényelmes kézi indítás.
Magasnyomású mosó HDS 8/20 G: Nagy mobilitás
Nagy mobilitás
Nagy, defektbiztos gumiabroncsok és bolygókerék rögzítőfékkel. Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében. A daru berakodása a szilárd, cső alakú acélkeretnek köszönhetően lehetséges.
Magasnyomású mosó HDS 8/20 G: Masszív kialakítás a legnehezebb munkákhoz
Masszív kialakítás a legnehezebb munkákhoz
Erős acélkeret védi a gépet a külső hatásoktól. Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő. Daru rakodására alkalmas vállalkozásoknál és építőiparban.
Tartozékkoncepció
  • Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
  • Könnyed EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • Ergonomikus markolat és tömlőtárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 800
Munkanyomás (bar/MPa) 200 / 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Bemeneti hőmérséklet (°C) 30
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,9
Üzemanyagtartály (l) 30
Üzemanyagok Dízel / Könnyű olaj
Meghajtás módja Benzin
Egyidejű felhasználók száma 1
Mobilitás Kézikocsi
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 175
Csomagolási súly (kg) 180
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1130 x 910 x 895

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Cage védőkeret
  • Stabil csőkeret daruval való rakodáshoz
Alkalmazási területek
  • Ideális gépek vagy járművek tisztítására az építőiparban vagy a szállítmányozásban
  • Tisztító szakemberek és önkormányzati hatóságok számára a makacs szennyeződések eltávolítására
Tartozékok
Tisztítószerek
