Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic

Megbízható, könnyen kezelhető forró vizes nagynyomású tisztító, kiváló ár/teljesítmény aránnyal, kiváló minőségű forgattyús tengelyű szivattyúval, valamint robusztus acélcsővázzal felszerelve.

A Kärcher HDS 9/20-4 M Classic forróvizes magasnyomású tisztítója a bevált, különösen erős és megbízható alkatrészeinek köszönhetően a legegyszerűbb kezeléssel, könnyű karbantartással és a legjobb tisztítási eredményekkel tündököl. A robusztus, a szennyeződésektől vízszűrővel védett forgattyús tengelyű szivattyú és a kis fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. A nyitott kialakításnak köszönhetően minden lényeges alkatrész nagyon könnyen hozzáférhető, a maximális védelmet pedig a masszív acélcsőváz biztosítja. Ennek köszönhetően a HDS 9/20-4 M Classic alkalmas a legnehezebb körülmények között, zord körülmények között történő alkalmazásra, például építkezéseken vagy a mezőgazdaságban. A beépített darukampók és a nagyméretű, defektálló kerekek megkönnyítik a szállítást egyik helyszínről a másikra. A középkategóriába tartozó gép alapfelszereltségként a jól bevált Classic nagynyomású pisztollyal, 30 literes üzemanyagtartállyal a nagyon hosszú tisztítási alkalmazásokhoz és praktikus tartozéktárolási lehetőségekkel is rendelkezik.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic: Masszív és hosszú élettartamú
Masszív és hosszú élettartamú
A robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic: Megbízhatóság
Megbízhatóság
Masszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic: Hatékony égéstechnika
Hatékony égéstechnika
Magas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal. Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően. Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
Nagy mobilitás
  • Defekttűrő, nagy kerekek az egyenetlen felületeken történő biztonságos manőverezéshez.
  • Darukampóval az egyszerű szállításhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 300 - 900
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 7
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,8
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 4,7
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 30
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 124
Csomagolási súly (kg) 134
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1075 x 722 x 892

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • ANTI!Twist
  • Nyomáslekapcsolás
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic
Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.