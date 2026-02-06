A Kärcher HDS 9/20-4 M Classic forróvizes magasnyomású tisztítója a bevált, különösen erős és megbízható alkatrészeinek köszönhetően a legegyszerűbb kezeléssel, könnyű karbantartással és a legjobb tisztítási eredményekkel tündököl. A robusztus, a szennyeződésektől vízszűrővel védett forgattyús tengelyű szivattyú és a kis fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. A nyitott kialakításnak köszönhetően minden lényeges alkatrész nagyon könnyen hozzáférhető, a maximális védelmet pedig a masszív acélcsőváz biztosítja. Ennek köszönhetően a HDS 9/20-4 M Classic alkalmas a legnehezebb körülmények között, zord körülmények között történő alkalmazásra, például építkezéseken vagy a mezőgazdaságban. A beépített darukampók és a nagyméretű, defektálló kerekek megkönnyítik a szállítást egyik helyszínről a másikra. A középkategóriába tartozó gép alapfelszereltségként a jól bevált Classic nagynyomású pisztollyal, 30 literes üzemanyagtartállyal a nagyon hosszú tisztítási alkalmazásokhoz és praktikus tartozéktárolási lehetőségekkel is rendelkezik.