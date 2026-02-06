Magasnyomású mosó HDS 9/20-4 Classic
Megbízható, könnyen kezelhető forró vizes nagynyomású tisztító, kiváló ár/teljesítmény aránnyal, kiváló minőségű forgattyús tengelyű szivattyúval, valamint robusztus acélcsővázzal felszerelve.
A Kärcher HDS 9/20-4 M Classic forróvizes magasnyomású tisztítója a bevált, különösen erős és megbízható alkatrészeinek köszönhetően a legegyszerűbb kezeléssel, könnyű karbantartással és a legjobb tisztítási eredményekkel tündököl. A robusztus, a szennyeződésektől vízszűrővel védett forgattyús tengelyű szivattyú és a kis fordulatszámú, 4 pólusú villanymotor nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. A nyitott kialakításnak köszönhetően minden lényeges alkatrész nagyon könnyen hozzáférhető, a maximális védelmet pedig a masszív acélcsőváz biztosítja. Ennek köszönhetően a HDS 9/20-4 M Classic alkalmas a legnehezebb körülmények között, zord körülmények között történő alkalmazásra, például építkezéseken vagy a mezőgazdaságban. A beépített darukampók és a nagyméretű, defektálló kerekek megkönnyítik a szállítást egyik helyszínről a másikra. A középkategóriába tartozó gép alapfelszereltségként a jól bevált Classic nagynyomású pisztollyal, 30 literes üzemanyagtartállyal a nagyon hosszú tisztítási alkalmazásokhoz és praktikus tartozéktárolási lehetőségekkel is rendelkezik.
Jellemzők és előnyök
Masszív és hosszú élettartamúA robusztus acélváz védi a készüléket a sérülésektől. Jó megközelíthetőség a könnyű szervizelés és karbantartás érdekében.
MegbízhatóságMasszív főtengely hajtókaros szivattyú a már bevált Kärcher minőségben Bevált biztonsági technológia, például hő- és biztonsági szelep és vízszűrő.
Hatékony égéstechnikaMagas hatásfok alacsony kibocsátással és hosszú élettartammal. Hosszú távú munkavégzés a 30 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően. Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál.
Nagy mobilitás
- Defekttűrő, nagy kerekek az egyenetlen felületeken történő biztonságos manőverezéshez.
- Darukampóval az egyszerű szállításhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|300 - 900
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|5,8
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|4,7
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|30
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|124
|Csomagolási súly (kg)
|134
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1075 x 722 x 892
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Standard
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- ANTI!Twist
- Nyomáslekapcsolás
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
