Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Szuperosztályú forróvizes magasnyomású tisztítógép vízhűtéses, lassú járású, 4 pólusú villanymotorral, robusztus 3 dugattyús axiálszivattyúval és 2 tisztítószer-tartállyal.
A Kärcher HDS 12/18-4 S forróvizes magasnyomású tisztítója alapfelszereltségként kiváló minőségű alkatrészekkel, például vízhűtéses, lassú járású, 4 pólusú villanymotorral, valamint robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyúval van felszerelve, így a Kärcher HDS 12/18-4 S forróvizes magasnyomású tisztítója nagy megbízhatósággal rendelkezik. A szuperosztályba tartozó gép emellett az intuitív, egygombos kezelésnek, az ergonomikus tartozéktárolásnak és az 1050 milliméter hosszú szórópisztollyal és szervovezérléssel ellátott energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztolynak köszönhetően könnyed kezeléssel inspirálja a felhasználókat. A két tisztítószertartály pontos adagolási lehetőségekkel, a gazdaságos eco!efficiency üzemmód és az optimalizált égéstechnika nagyon gazdaságos tisztítási alkalmazásokat tesz lehetővé. A bevált biztonságtechnika vízszűrővel, biztonsági szeleppel, SDS-tömlővel és átgondolt vízkőmentesítési lehetőségekkel szintén hatékonyan védi az alkatrészeket, és biztosítja a gép magas rendelkezésre állását és hosszú élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Nagy hatékonyságAz ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Maximális hatékonyságRendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Számos beépített tartozéktárolóAz összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre. Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Tisztítószer-adagolás
- Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1200
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|7,7
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (g/h)
|6,1
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|190
|Csomagolási súly (kg)
|199,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1330 x 750 x 1060
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
- Opcionális 2 szórószáras üzemmód
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
- SDS soft rezgéscsillapító rendszer
- 2 tisztítószertartály
- Szárazonfutás elleni védelem
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.