Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I

Szuperosztályú forróvizes magasnyomású tisztítógép vízhűtéses, lassú járású, 4 pólusú villanymotorral, robusztus 3 dugattyús axiálszivattyúval és 2 tisztítószer-tartállyal.

A Kärcher HDS 12/18-4 S forróvizes magasnyomású tisztítója alapfelszereltségként kiváló minőségű alkatrészekkel, például vízhűtéses, lassú járású, 4 pólusú villanymotorral, valamint robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyúval van felszerelve, így a Kärcher HDS 12/18-4 S forróvizes magasnyomású tisztítója nagy megbízhatósággal rendelkezik. A szuperosztályba tartozó gép emellett az intuitív, egygombos kezelésnek, az ergonomikus tartozéktárolásnak és az 1050 milliméter hosszú szórópisztollyal és szervovezérléssel ellátott energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztolynak köszönhetően könnyed kezeléssel inspirálja a felhasználókat. A két tisztítószertartály pontos adagolási lehetőségekkel, a gazdaságos eco!efficiency üzemmód és az optimalizált égéstechnika nagyon gazdaságos tisztítási alkalmazásokat tesz lehetővé. A bevált biztonságtechnika vízszűrővel, biztonsági szeleppel, SDS-tömlővel és átgondolt vízkőmentesítési lehetőségekkel szintén hatékonyan védi az alkatrészeket, és biztosítja a gép magas rendelkezésre állását és hosszú élettartamát.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I: Nagy hatékonyság
Nagy hatékonyság
Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I: Számos beépített tartozéktároló
Számos beépített tartozéktároló
Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre. Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Tisztítószer-adagolás
  • Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1200
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 7,7
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (g/h) 6,1
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 190
Csomagolási súly (kg) 199,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1330 x 750 x 1060

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
  • Opcionális 2 szórószáras üzemmód
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
  • SDS soft rezgéscsillapító rendszer
  • 2 tisztítószertartály
  • Szárazonfutás elleni védelem
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I
Magasnyomású mosó HDS 12/18-4 S *EU-I

Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.