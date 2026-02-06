A Kärcher HDS 12/18-4 S forróvizes magasnyomású tisztítója alapfelszereltségként kiváló minőségű alkatrészekkel, például vízhűtéses, lassú járású, 4 pólusú villanymotorral, valamint robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyúval van felszerelve, így a Kärcher HDS 12/18-4 S forróvizes magasnyomású tisztítója nagy megbízhatósággal rendelkezik. A szuperosztályba tartozó gép emellett az intuitív, egygombos kezelésnek, az ergonomikus tartozéktárolásnak és az 1050 milliméter hosszú szórópisztollyal és szervovezérléssel ellátott energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztolynak köszönhetően könnyed kezeléssel inspirálja a felhasználókat. A két tisztítószertartály pontos adagolási lehetőségekkel, a gazdaságos eco!efficiency üzemmód és az optimalizált égéstechnika nagyon gazdaságos tisztítási alkalmazásokat tesz lehetővé. A bevált biztonságtechnika vízszűrővel, biztonsági szeleppel, SDS-tömlővel és átgondolt vízkőmentesítési lehetőségekkel szintén hatékonyan védi az alkatrészeket, és biztosítja a gép magas rendelkezésre állását és hosszú élettartamát.