Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 S

Maximális teljesítmény a legkeményebb körülmények között: a szuperosztályú forróvizes nagynyomású tisztító 4 pólusú, vízhűtéses villanymotorral és robusztus 3 dugattyús axiálszivattyúval.

A Kärcher szuperosztályának egyik legerősebb gépeként a HDS 13/20-4 S forróvizes nagynyomású tisztító a legkeményebb üzemi körülmények között is a legjobb tisztítási eredményekkel nyűgöz le. Az olyan kiváló minőségű alkatrészek, mint a kis fordulatszámú, 4 pólusú, vízhűtéses villanymotor és a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú maximális minőséget biztosítanak, míg a gazdaságos eco!efficiency üzemmód maximális hatékonyságot biztosít. A nagyon könnyen kezelhető és karbantartható, ergonomikus kialakítású és könnyen szállítható HDS 13/20-4 S a felhasználóbarátság tekintetében is magas pontszámot ér el. Ezt nem utolsósorban az energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztoly szervovezérléssel és a szabadalmaztatott fúvóka-technológiával ellátott 1050 milliméteres szórópisztoly is alátámasztja. Az optimalizált égéstechnika, a 2 mosószertartály, a kiterjedt biztonságtechnika, az időtakarékos EASY!Lock gyorsrögzítők és a kifinomult tartozéktárolási lehetőségek teszik teljessé a gép pazar felszereltségi csomagját.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 S: Nagy hatékonyság
Nagy hatékonyság
Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 S: Maximális hatékonyság
Maximális hatékonyság
Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 S: Számos beépített tartozéktároló
Számos beépített tartozéktároló
Az összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre. Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Tisztítószer-adagolás
  • Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 600 - 1300
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 9,5
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 7,6
Csatlakozási teljesítmény (kW) 9,5
Tápkábel (m) 5
Üzemanyagtartály (l) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 206
Csomagolási súly (kg) 215,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1330 x 750 x 1060

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
  • Opcionális 2 szórószáras üzemmód
  • Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
  • SDS soft rezgéscsillapító rendszer
  • 2 tisztítószertartály
  • Szárazonfutás elleni védelem
Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 S
Videók

Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.