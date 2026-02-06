A Kärcher szuperosztályának egyik legerősebb gépeként a HDS 13/20-4 S forróvizes nagynyomású tisztító a legkeményebb üzemi körülmények között is a legjobb tisztítási eredményekkel nyűgöz le. Az olyan kiváló minőségű alkatrészek, mint a kis fordulatszámú, 4 pólusú, vízhűtéses villanymotor és a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú maximális minőséget biztosítanak, míg a gazdaságos eco!efficiency üzemmód maximális hatékonyságot biztosít. A nagyon könnyen kezelhető és karbantartható, ergonomikus kialakítású és könnyen szállítható HDS 13/20-4 S a felhasználóbarátság tekintetében is magas pontszámot ér el. Ezt nem utolsósorban az energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztoly szervovezérléssel és a szabadalmaztatott fúvóka-technológiával ellátott 1050 milliméteres szórópisztoly is alátámasztja. Az optimalizált égéstechnika, a 2 mosószertartály, a kiterjedt biztonságtechnika, az időtakarékos EASY!Lock gyorsrögzítők és a kifinomult tartozéktárolási lehetőségek teszik teljessé a gép pazar felszereltségi csomagját.