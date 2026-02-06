Magasnyomású mosó HDS 13/20-4 S
Maximális teljesítmény a legkeményebb körülmények között: a szuperosztályú forróvizes nagynyomású tisztító 4 pólusú, vízhűtéses villanymotorral és robusztus 3 dugattyús axiálszivattyúval.
A Kärcher szuperosztályának egyik legerősebb gépeként a HDS 13/20-4 S forróvizes nagynyomású tisztító a legkeményebb üzemi körülmények között is a legjobb tisztítási eredményekkel nyűgöz le. Az olyan kiváló minőségű alkatrészek, mint a kis fordulatszámú, 4 pólusú, vízhűtéses villanymotor és a robusztus, kerámia dugattyúval ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú maximális minőséget biztosítanak, míg a gazdaságos eco!efficiency üzemmód maximális hatékonyságot biztosít. A nagyon könnyen kezelhető és karbantartható, ergonomikus kialakítású és könnyen szállítható HDS 13/20-4 S a felhasználóbarátság tekintetében is magas pontszámot ér el. Ezt nem utolsósorban az energiatakarékos EASY!Force Advanced HP kioldópisztoly szervovezérléssel és a szabadalmaztatott fúvóka-technológiával ellátott 1050 milliméteres szórópisztoly is alátámasztja. Az optimalizált égéstechnika, a 2 mosószertartály, a kiterjedt biztonságtechnika, az időtakarékos EASY!Lock gyorsrögzítők és a kifinomult tartozéktárolási lehetőségek teszik teljessé a gép pazar felszereltségi csomagját.
Jellemzők és előnyök
Nagy hatékonyságAz ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik – teljes vízátfolyásnál. Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.
Maximális hatékonyságRendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával. Vízhűtéses motor a nagy teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
Számos beépített tartozéktárolóAz összes tartozék közvetlenül a készüléken helyezhető el. A szívótömlőhöz és a hálózati kábel tárolásához két akasztó áll rendelkezésre. Tágas tároló rekesz például a tisztítószereknek, kesztyűnek vagy eszközöknek.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Tisztítószer-adagolás
- Egyszerű átkapcsolás az 1 és 2 tisztítószertartály között.
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített billenő mélyedés az erőt kímélő, padkákon keresztüli szállításhoz.
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Egy kapcsoló az összes funkcióhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|600 - 1300
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|9,5
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|7,6
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|9,5
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|206
|Csomagolási súly (kg)
|215,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1330 x 750 x 1060
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Tartós
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
- Opcionális 2 szórószáras üzemmód
- Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3 fázisú)
- SDS soft rezgéscsillapító rendszer
- 2 tisztítószertartály
- Szárazonfutás elleni védelem
Videók
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.