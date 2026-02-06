A HDC Classic egy ipari, helyhez kötött, magasnyomású tisztítóberendezés nagy igénybevételű tisztítási feladatokhoz. A készülékkel és a rendelkezésre álló 2000 l/h vízmennyiséggel egyszerre akár három kezelő is dolgozhat különböző alkalmazásokon (felhasználási helyeken). A szükséges üzemi nyomás állítható; a készülékek max. 80 bar vagy max. 160 bar nyomással választhatók. A HDC Classic alapfelszereltségként tárolótartállyal és úszószeleppel, szárazonfutás elleni védelemmel, a bemeneti vízhőmérséklet ellenőrzésével, szivárgásérzékeléssel, motorvédelmi megszakítóval és a magasnyomású szivattyú motorjának tekercsvédelmével, üzemóraszámlálóval és hibaüzenet-kijelzővel van ellátva. A bemeneti hőmérséklet 60 °C. Opcióként egy előnyomású szivattyú is beszerelhető a 85 °C-os maximális bemeneti hőmérséklet eléréséhez. Az alkalmazási területek közé tartozik az ipar, a mezőgazdaság és a közszolgáltatások. A rozsdamentes acélból és porszórt acélból készült keretek és burkolatok opcionálisan rendelhetők. Az ipari forgattyús tengelyű szivattyú, a sárgaréz szivattyúfej és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú (1450 rpm) villanymotor rendkívül tartós és nagy igénybevételre alkalmas.