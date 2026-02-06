Telepített magasnyomású berendezés HDC Classic
Tökéletes megoldás a rendszeres vagy gyakori, nagy teljesítményű tisztításhoz az üzem különböző területein. 2-3 felszállóhely egyidejű használatához.
A HDC Classic egy ipari, helyhez kötött, magasnyomású tisztítóberendezés nagy igénybevételű tisztítási feladatokhoz. A készülékkel és a rendelkezésre álló 2000 l/h vízmennyiséggel egyszerre akár három kezelő is dolgozhat különböző alkalmazásokon (felhasználási helyeken). A szükséges üzemi nyomás állítható; a készülékek max. 80 bar vagy max. 160 bar nyomással választhatók. A HDC Classic alapfelszereltségként tárolótartállyal és úszószeleppel, szárazonfutás elleni védelemmel, a bemeneti vízhőmérséklet ellenőrzésével, szivárgásérzékeléssel, motorvédelmi megszakítóval és a magasnyomású szivattyú motorjának tekercsvédelmével, üzemóraszámlálóval és hibaüzenet-kijelzővel van ellátva. A bemeneti hőmérséklet 60 °C. Opcióként egy előnyomású szivattyú is beszerelhető a 85 °C-os maximális bemeneti hőmérséklet eléréséhez. Az alkalmazási területek közé tartozik az ipar, a mezőgazdaság és a közszolgáltatások. A rozsdamentes acélból és porszórt acélból készült keretek és burkolatok opcionálisan rendelhetők. Az ipari forgattyús tengelyű szivattyú, a sárgaréz szivattyúfej és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú (1450 rpm) villanymotor rendkívül tartós és nagy igénybevételre alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztus
- Robusztus gép, makacsabb szennyeződésekhez is alkalmas
- A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
- 4 pólusú, lassú fordulatú elektromotor (léghűtéses)
Magas szintű gépbiztonság
- Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel.
- A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.
- Vízhiány elleni védelemmel, valamint a motor és a víz hőmérsékletének ellenőrzésével.
- Tömítetlenség elleni védelem.
- Automatikus leállítás a vízeltávolítás során, ha a vízmennyiség nem éri el a minimális szintet.
Egyedileg konfigurálható gép
- Rozsdamentes acélból készült keret és/vagy ház opcionálisan rendelhető.
Nagyfokú rugalmasság
- Előszivattyú betáp hőmérséklethez 85 °C-ig (standard 60 °C) és 80/160 bar nyomásig.
- A váz és a ház rozsdamentes acélból (standard a porszórt acél).
- 60 Hz-es eszközök (pl. 380–480 V, 690 V/60 Hz) igény esetén.
Bármikor gyorsan használható
- További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- A készüléket egyszerre ketten is használhatják egyidejűleg.
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- Gyors alkalmazás különféle helyeken.
Bármikor gyorsan használható
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
- Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
- Használható kemény munkakörülmények között.
- Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomás (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 / 2000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Motorindítás
|Soft start
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|860 x 595 x 580
Felszereltség
- Olajszintmérő pálca
- Olajszint-ellenőrző ablak
- 4 pólusú motor (lassú fordulatú)
- Léghűtéses motor
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Szárazonfutás elleni védelem
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Üzemóra-számláló
- Szervókontroll
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
- Mezőgazdaság
- Istálló tisztítás
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Közszolgáltatás
- Az élelmiszer-, kozmetikai és vegyiparban használt tartályok/tárolók tisztításához