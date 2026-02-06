Telepített magasnyomású berendezés HDC Classic

Tökéletes megoldás a rendszeres vagy gyakori, nagy teljesítményű tisztításhoz az üzem különböző területein. 2-3 felszállóhely egyidejű használatához.

A HDC Classic egy ipari, helyhez kötött, magasnyomású tisztítóberendezés nagy igénybevételű tisztítási feladatokhoz. A készülékkel és a rendelkezésre álló 2000 l/h vízmennyiséggel egyszerre akár három kezelő is dolgozhat különböző alkalmazásokon (felhasználási helyeken). A szükséges üzemi nyomás állítható; a készülékek max. 80 bar vagy max. 160 bar nyomással választhatók. A HDC Classic alapfelszereltségként tárolótartállyal és úszószeleppel, szárazonfutás elleni védelemmel, a bemeneti vízhőmérséklet ellenőrzésével, szivárgásérzékeléssel, motorvédelmi megszakítóval és a magasnyomású szivattyú motorjának tekercsvédelmével, üzemóraszámlálóval és hibaüzenet-kijelzővel van ellátva. A bemeneti hőmérséklet 60 °C. Opcióként egy előnyomású szivattyú is beszerelhető a 85 °C-os maximális bemeneti hőmérséklet eléréséhez. Az alkalmazási területek közé tartozik az ipar, a mezőgazdaság és a közszolgáltatások.  A rozsdamentes acélból és porszórt acélból készült keretek és burkolatok opcionálisan rendelhetők. Az ipari forgattyús tengelyű szivattyú, a sárgaréz szivattyúfej és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú (1450 rpm) villanymotor rendkívül tartós és nagy igénybevételre alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztus
  • Robusztus gép, makacsabb szennyeződésekhez is alkalmas
  • A robusztus, forgattyús tengelyű szivattyú sárgaréz hengerfejjel és kiváló minőségű anyagokkal hosszú élettartamot biztosít.
  • 4 pólusú, lassú fordulatú elektromotor (léghűtéses)
Magas szintű gépbiztonság
  • Tárolótartály úszószeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel.
  • A praktikus hibakijelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg.
Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.
  • Vízhiány elleni védelemmel, valamint a motor és a víz hőmérsékletének ellenőrzésével.
  • Tömítetlenség elleni védelem.
  • Automatikus leállítás a vízeltávolítás során, ha a vízmennyiség nem éri el a minimális szintet.
Egyedileg konfigurálható gép
  • Rozsdamentes acélból készült keret és/vagy ház opcionálisan rendelhető.
Nagyfokú rugalmasság
  • Előszivattyú betáp hőmérséklethez 85 °C-ig (standard 60 °C) és 80/160 bar nyomásig.
  • A váz és a ház rozsdamentes acélból (standard a porszórt acél).
  • 60 Hz-es eszközök (pl. 380–480 V, 690 V/60 Hz) igény esetén.
  • További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • A készüléket egyszerre ketten is használhatják egyidejűleg.
  • Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
  • Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
  • Gyors alkalmazás különféle helyeken.
Bármikor gyorsan használható
Robusztus kialakítás a nehéz munkakörülményekhez
  • Mindennapi használatra fejlesztettük ki.
  • Használható kemény munkakörülmények között.
  • Hosszabb élettartam, kevesebb karbantartási igény és alacsonyabb költségek. Ideális ipari használatra.
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyomás (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Átfolyási sebesség (l / h) 700 / 2000
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 85
Motorindítás Soft start
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 860 x 595 x 580

Felszereltség

  • Olajszintmérő pálca
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • 4 pólusú motor (lassú fordulatú)
  • Léghűtéses motor
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Üzemóra-számláló
  • Szervókontroll
  • Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
  • Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
  • Mezőgazdaság
  • Istálló tisztítás
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
  • Közszolgáltatás
  • Az élelmiszer-, kozmetikai és vegyiparban használt tartályok/tárolók tisztításához
