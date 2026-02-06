Telepített magasnyomású berendezés HDC Standard
Nagy igénybevétel, nagy teljesítmény: A telepített magasnyomású gép alkalmas max. 8 felhasználó számára. Beállítható 4000, 6000 vagy 8000 l/h-ra és 80 vagy 160 bar üzemi nyomásra.
Az állítható HDC Standard telepített magasnyomású tisztító a következő teljesítményosztályokban kapható: 4000 l/h (2 x 2000 l/h szivattyúegység), 6000 l/h (3 x 2000 l/h szivattyúegység) és 8000 l/h (4 x 2000 l/h szivattyúegység). A 80 és 160 bar közötti üzemi nyomás is lehetséges. További jellemzők: 85 °C-ig terjedő vízbemeneti hőmérséklet (alapfelszereltségként 60 °C-ig), acélváz vagy opcionálisan rozsdamentes acélváz, léghűtéses, 4-pólusú, alacsony fordulatszámú motorok, robusztus, sárgaréz hengerfejjel és nyomástartállyal ellátott, robusztus forgattyús szivattyúk, beépített úszótartállyal és szűrővel a vízbemenetben, üzemóraszámláló, hibaüzenetek kijelzése és működési paraméterek. A rendszer, a szivattyúk és a motorok automatikusan be- és kikapcsolnak. További biztonsági funkciók a szárazonfutás elleni védelem, a vízbeömlő hőmérséklet ellenőrzése, a tekercsvédelemmel és motorvédő kapcsolóval ellátott motorok, a túlfolyószelep és a nyomásérzékelő, a biztonsági szelep és a nyomástartály minden egyes szivattyún, valamint a szivárgásérzékelés. A készülékek kérésre 60 hertzes frekvenciára is rendelhetők.
Jellemzők és előnyök
Főtengely szivattyúk sárgaréz hengerfejjel és prémium anyagokkal.
- Mindegy mennyi vízre van szükség: a szabályozás szükség esetén további pumpákat kapcsol be vagy kapcsol ki.
- Automatikus szivattyú-indítás minden vízeltávolítással, további feloldás nélkül.
- Az összes szivattyú aggregátum egyenletes működési idővel bír az egymást követő, folyamatos cserének köszönhetően.
A készüléket akár nyolc személy is használhatja egyszerre.
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
- Amint használják a pisztolyt, a pumpa megkezdi a vízszivattyúzást. Ez lehetővé teszi a kényelmes munkavégzést minden vízfelvételi pontnál.
- Gyors alkalmazás különféle helyeken.
Nagyfokú rugalmasság
- A rendelkezésre álló vízmennyiség szükség szerint felhasználható.
- Alkalmas közepes és nagy tartályok belső tisztítására.
- Egy gombnyomással elérhető, beállítási idő nélkül és a mobil gépek szállítása nélkül.
Vízhiány elleni védelemmel és motor és vízhőmérséklet-felügyelettel.
Magas szintű gépbiztonság
- Az üzemóra-számláló és a kijelző jelzi, hogy mikor esedékes a szivattyú karbantartása.
- Tömítetlenség elleni védelem.
Bármikor gyorsan használható
- A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotorok lágyindítóval garantálják a hosszú élettartamot.
Rozsdamentes acél keret és/vagy ház opcionálisan rendelhető.
- Állandó telepítés veszélymentesen: Nincs szennyeződés vagy laza tömlők.
Előszivattyú betáp hőmérséklethez 85 °C-ig (standard 60 °C) és 80/160 bar nyomásig.
Intelligens pumpaszabályozás
- Választható rozsdamentes acél keret/ház (standard a porszórt acél).
- 60 Hz-es készülékek (pl. 380-480 V, 690 V/60 Hz) igény esetén elérhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomás (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 / 8000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Motorindítás
|Soft start
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Felszereltség
- Olajszintmérő pálca
- Olajszint-ellenőrző ablak
- 4 pólusú motor (lassú fordulatú)
- Léghűtéses motor
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Szárazonfutás elleni védelem
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Üzemóra-számláló
- Szervókontroll
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Ideális az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatok ellátására
- Mezőgazdaság
- Istálló tisztítás
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, az ipari szektorban és a mezőgazdaság területén.
- Közszolgáltatás
- Az élelmiszer-, kozmetikai és vegyiparban használt tartályok/tárolók tisztításához