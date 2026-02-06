Az állítható HDC Standard telepített magasnyomású tisztító a következő teljesítményosztályokban kapható: 4000 l/h (2 x 2000 l/h szivattyúegység), 6000 l/h (3 x 2000 l/h szivattyúegység) és 8000 l/h (4 x 2000 l/h szivattyúegység). A 80 és 160 bar közötti üzemi nyomás is lehetséges. További jellemzők: 85 °C-ig terjedő vízbemeneti hőmérséklet (alapfelszereltségként 60 °C-ig), acélváz vagy opcionálisan rozsdamentes acélváz, léghűtéses, 4-pólusú, alacsony fordulatszámú motorok, robusztus, sárgaréz hengerfejjel és nyomástartállyal ellátott, robusztus forgattyús szivattyúk, beépített úszótartállyal és szűrővel a vízbemenetben, üzemóraszámláló, hibaüzenetek kijelzése és működési paraméterek. A rendszer, a szivattyúk és a motorok automatikusan be- és kikapcsolnak. További biztonsági funkciók a szárazonfutás elleni védelem, a vízbeömlő hőmérséklet ellenőrzése, a tekercsvédelemmel és motorvédő kapcsolóval ellátott motorok, a túlfolyószelep és a nyomásérzékelő, a biztonsági szelep és a nyomástartály minden egyes szivattyún, valamint a szivárgásérzékelés. A készülékek kérésre 60 hertzes frekvenciára is rendelhetők.