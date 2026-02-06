Melegvíz generátor HG 43
Köszönhetően a hatékony és alacsony károsanyag-kibocsátású égőtechnológiának (43 kW-os hőkimenettel) a HG 43 forróvíz-generátor minden magasnyomású mosót hatékony melegvizes géppé tud alakítani.
A költséghatékony megoldás meglévő hidegvizes magasnyomású mosók felfejlesztéséhez: a HG 43 forróvíz-generátor a piacon lévő minden magasnyomású mosóval kompatibilis, legyen az Kärcher vagy más márkájú eszköz. A kor és teljesítmény ebből a szempontból irreleváns. Forró víz használatával magasnyomású tisztításnál tisztítószert spórolhatunk, továbbá jelentősen felgyorsítja a munkát, javítja a tisztítási eredményeket, és különösen elemében van, ha zsíros és olajos szennyeződés és lerakódások eltávolításáról van szó. Továbbá a működési hőmérséklet csökkenthető az érzékeny felületek megóvása érdekében, miközben a gép megőrzi tisztítási teljesítményét. A technikailag korszerűsített 43 kW hőkimenetes égőtechnológia biztosítja a magas hatékonyságot alacsony kibocsátási értékekkel. A kipróbált és letesztelt biztonsági technológiánk nyomáskapcsolóval rendelkező biztonsági zárral, a vízhiány ellenivédelem és a fűtőtestet rázkódástól védő integrált lágygőzölés-rendszer hosszú élettartamot biztosít. Minden gépalkatrészt hosszútávú használatra terveztek, míg egy stabil csőalakú keret lehetővé teszi a nehezebb körülmények közti munkát is.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztusRendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. Kipróbált és tesztelt Kärcher biztonsági technológia garantálja a gép és a felhasználó optimális védelmét. Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.
Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetőenRövidebb tisztítási idők és csökkentett munkaerő-költségek. Az olajok, zsírok és kenőanyagok hatékonyabb eltávolítása. Baktériumölő hatás és az érzékeny felületek védelme.
Különösen könnyű karbantartásKönnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez. Beépített üzemanyagszűrő és tisztításhoz kivehető üzemanyagtartály.
Kezelőbarát
- Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
- Első osztályú mobilitás a nagy kerekeknek és rögzítőfékes görgőnek köszönhetően.
- Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fűtési teljesítmény (kW)
|43
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|55 °C (l / h)
|600
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|88,1
|Csomagolási súly (kg)
|100,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1000 x 850 x 1080
