A költséghatékony megoldás meglévő hidegvizes magasnyomású mosók felfejlesztéséhez: a HG 43 forróvíz-generátor a piacon lévő minden magasnyomású mosóval kompatibilis, legyen az Kärcher vagy más márkájú eszköz. A kor és teljesítmény ebből a szempontból irreleváns. Forró víz használatával magasnyomású tisztításnál tisztítószert spórolhatunk, továbbá jelentősen felgyorsítja a munkát, javítja a tisztítási eredményeket, és különösen elemében van, ha zsíros és olajos szennyeződés és lerakódások eltávolításáról van szó. Továbbá a működési hőmérséklet csökkenthető az érzékeny felületek megóvása érdekében, miközben a gép megőrzi tisztítási teljesítményét. A technikailag korszerűsített 43 kW hőkimenetes égőtechnológia biztosítja a magas hatékonyságot alacsony kibocsátási értékekkel. A kipróbált és letesztelt biztonsági technológiánk nyomáskapcsolóval rendelkező biztonsági zárral, a vízhiány ellenivédelem és a fűtőtestet rázkódástól védő integrált lágygőzölés-rendszer hosszú élettartamot biztosít. Minden gépalkatrészt hosszútávú használatra terveztek, míg egy stabil csőalakú keret lehetővé teszi a nehezebb körülmények közti munkát is.