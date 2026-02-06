Melegvíz generátor HG 43

Köszönhetően a hatékony és alacsony károsanyag-kibocsátású égőtechnológiának (43 kW-os hőkimenettel) a HG 43 forróvíz-generátor minden magasnyomású mosót hatékony melegvizes géppé tud alakítani.

A költséghatékony megoldás meglévő hidegvizes magasnyomású mosók felfejlesztéséhez: a HG 43 forróvíz-generátor a piacon lévő minden magasnyomású mosóval kompatibilis, legyen az Kärcher vagy más márkájú eszköz. A kor és teljesítmény ebből a szempontból irreleváns. Forró víz használatával magasnyomású tisztításnál tisztítószert spórolhatunk, továbbá jelentősen felgyorsítja a munkát, javítja a tisztítási eredményeket, és különösen elemében van, ha zsíros és olajos szennyeződés és lerakódások eltávolításáról van szó. Továbbá a működési hőmérséklet csökkenthető az érzékeny felületek megóvása érdekében, miközben a gép megőrzi tisztítási teljesítményét. A technikailag korszerűsített 43 kW hőkimenetes égőtechnológia biztosítja a magas hatékonyságot alacsony kibocsátási értékekkel. A kipróbált és letesztelt biztonsági technológiánk nyomáskapcsolóval rendelkező biztonsági zárral, a vízhiány ellenivédelem és a fűtőtestet rázkódástól védő integrált lágygőzölés-rendszer hosszú élettartamot biztosít. Minden gépalkatrészt hosszútávú használatra terveztek, míg egy stabil csőalakú keret lehetővé teszi a nehezebb körülmények közti munkát is.

Jellemzők és előnyök
Melegvíz generátor HG 43: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. Kipróbált és tesztelt Kärcher biztonsági technológia garantálja a gép és a felhasználó optimális védelmét. Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.
Melegvíz generátor HG 43: Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően
Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően
Rövidebb tisztítási idők és csökkentett munkaerő-költségek. Az olajok, zsírok és kenőanyagok hatékonyabb eltávolítása. Baktériumölő hatás és az érzékeny felületek védelme.
Melegvíz generátor HG 43: Különösen könnyű karbantartás
Különösen könnyű karbantartás
Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez. Beépített üzemanyagszűrő és tisztításhoz kivehető üzemanyagtartály.
Kezelőbarát
  • Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
  • Első osztályú mobilitás a nagy kerekeknek és rögzítőfékes görgőnek köszönhetően.
  • Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fűtési teljesítmény (kW) 43
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
55 °C (l / h) 600
Súly kiegészítők nélkül (kg) 88,1
Csomagolási súly (kg) 100,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1000 x 850 x 1080
Melegvíz generátor HG 43
Melegvíz generátor HG 43

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.