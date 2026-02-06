Melegvíz generátor HG 64
HG 64 forróvíz-generátorunkkal (64 kW kimeneti hőmérséklettel) költséghatékonyan alakíthat át minden hidegvizes magasnyomású mosót magasabb tisztítási teljesítménnyel bíró hatékony melegvizes géppé.
Magasnyomású mosókkal dolgozva 35-%-kal gyorsabb és jobb tisztítási eredményeket érhet el meleg víz használatával, mint hideg vízzel. HG 64 forróvíz-generátorunk egy költséghatékony megoldás hidegvizes gépének feljavításához, függetlenül annak korától, kimenetétől és gyártójától. A forró víz sokkal hatékonyabban oldja fel a zsíros, olajos és kéregként lerakódott szennyeződéseket, mint a hideg víz és ez által tisztítószert is megtakarítunk. Jelentősen csökkenti a baktériumok mennyiségét is, és az érzékeny felületek védelmében csökkenthető a működési nyomás, miközben megmarad a tisztítási teljesítmény. A forróvíz-generátort, melyet csőváz véd hatékonyan a károsodástól, következetesen hosszútávú használatra tervezték; tartozik hozzá egy biztonsági zár nyomáskapcsolóval, vízhiány elleni védelem és egy hatékony, alacsony károsanyag-kibocsátású és tartós égő 64 kW kimenettel. Továbbá egy integrált lágygőzölés-rendszer hatékonyan védi a fűtőtestet a rázkódástól, ezzel növelve az élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztusRendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. Kipróbált és tesztelt Kärcher biztonsági technológia garantálja a gép és a felhasználó optimális védelmét. Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.
Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetőenRövidebb tisztítási idők és csökkentett munkaerő-költségek. Az olajok, zsírok és kenőanyagok hatékonyabb eltávolítása. Baktériumölő hatás és az érzékeny felületek védelme.
Különösen könnyű karbantartásKönnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez. Beépített üzemanyagszűrő és tisztításhoz kivehető üzemanyagtartály.
Kezelőbarát
- Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
- Első osztályú mobilitás a nagy kerekeknek és rögzítőfékes görgőnek köszönhetően.
- Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fűtési teljesítmény (kW)
|64
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|55 °C (l / h)
|900
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|124,2
|Csomagolási súly (kg)
|136,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1000 x 850 x 1080
