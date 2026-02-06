Magasnyomású mosókkal dolgozva 35-%-kal gyorsabb és jobb tisztítási eredményeket érhet el meleg víz használatával, mint hideg vízzel. HG 64 forróvíz-generátorunk egy költséghatékony megoldás hidegvizes gépének feljavításához, függetlenül annak korától, kimenetétől és gyártójától. A forró víz sokkal hatékonyabban oldja fel a zsíros, olajos és kéregként lerakódott szennyeződéseket, mint a hideg víz és ez által tisztítószert is megtakarítunk. Jelentősen csökkenti a baktériumok mennyiségét is, és az érzékeny felületek védelmében csökkenthető a működési nyomás, miközben megmarad a tisztítási teljesítmény. A forróvíz-generátort, melyet csőváz véd hatékonyan a károsodástól, következetesen hosszútávú használatra tervezték; tartozik hozzá egy biztonsági zár nyomáskapcsolóval, vízhiány elleni védelem és egy hatékony, alacsony károsanyag-kibocsátású és tartós égő 64 kW kimenettel. Továbbá egy integrált lágygőzölés-rendszer hatékonyan védi a fűtőtestet a rázkódástól, ezzel növelve az élettartamát.