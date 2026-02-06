Melegvíz generátor HG 64

HG 64 forróvíz-generátorunkkal (64 kW kimeneti hőmérséklettel) költséghatékonyan alakíthat át minden hidegvizes magasnyomású mosót magasabb tisztítási teljesítménnyel bíró hatékony melegvizes géppé.

Magasnyomású mosókkal dolgozva 35-%-kal gyorsabb és jobb tisztítási eredményeket érhet el meleg víz használatával, mint hideg vízzel. HG 64 forróvíz-generátorunk egy költséghatékony megoldás hidegvizes gépének feljavításához, függetlenül annak korától, kimenetétől és gyártójától. A forró víz sokkal hatékonyabban oldja fel a zsíros, olajos és kéregként lerakódott szennyeződéseket, mint a hideg víz és ez által tisztítószert is megtakarítunk. Jelentősen csökkenti a baktériumok mennyiségét is, és az érzékeny felületek védelmében csökkenthető a működési nyomás, miközben megmarad a tisztítási teljesítmény. A forróvíz-generátort, melyet csőváz véd hatékonyan a károsodástól, következetesen hosszútávú használatra tervezték; tartozik hozzá egy biztonsági zár nyomáskapcsolóval, vízhiány elleni védelem és egy hatékony, alacsony károsanyag-kibocsátású és tartós égő 64 kW kimenettel. Továbbá egy integrált lágygőzölés-rendszer hatékonyan védi a fűtőtestet a rázkódástól, ezzel növelve az élettartamát.

Jellemzők és előnyök
Melegvíz generátor HG 64: Hosszú élettartamú és robusztus
Rendkívül hatékony, kipróbált és tesztelt „Made in Germany” égőtechnológia. Kipróbált és tesztelt Kärcher biztonsági technológia garantálja a gép és a felhasználó optimális védelmét. Az erős csőszerkezet védelmet nyújt a folyamatos nagy teljesítményű használat közben.
Melegvíz generátor HG 64: Fokozott tisztítási teljesítmény a forró víznek köszönhetően
Rövidebb tisztítási idők és csökkentett munkaerő-költségek. Az olajok, zsírok és kenőanyagok hatékonyabb eltávolítása. Baktériumölő hatás és az érzékeny felületek védelme.
Melegvíz generátor HG 64: Különösen könnyű karbantartás
Könnyű hozzáférés minden szerviz- és karbantartási alkatrészhez. Beépített üzemanyagszűrő és tisztításhoz kivehető üzemanyagtartály.
Kezelőbarát
  • Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
  • Első osztályú mobilitás a nagy kerekeknek és rögzítőfékes görgőnek köszönhetően.
  • Tárolási lehetőség az összes tartozék számára közvetlenül a gépen.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fűtési teljesítmény (kW) 64
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) max. 80
55 °C (l / h) 900
Súly kiegészítők nélkül (kg) 124,2
Csomagolási súly (kg) 136,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1000 x 850 x 1080
