Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító: robusztus, tartós és könnyen használható. Folyamatos használatra alkalmas és kiváló minőségű felszereléssel rendelkezik.
210 bar nyomásával és 1000 l/h áramlási sebességével ez a gázégős álló melegvizes HDS gép ideális folyamatos ipari és mezőgazdasági alkalmazásokhoz. Robusztus főtengely-szivattyúja sárgaréz hengerfejjel, valamint tartós, porszórt acél házzal és kerettel rendelkezik. A szivattyút nagyméretű vízszűrő védi. A nagynyomású tisztító integrált víztároló tartályt tartalmaz vízkővédelemmel és üresedésjelzővel, valamint egy négypólusú, alacsony fordulatszámú, vízhűtésű villanymotort. A mosószer egy adagolószelepen keresztül szívódik fel, és megjelenik az üres szint. A forgókapcsoló rendkívül egyszerűvé teszi a gép kezelését. A telepítést és a karbantartást is felhasználóbarátra tervezték, az elektronikus felügyeleti rendszer pedig magas szintű üzembiztonságot garantál. A gépet tartozékok nélkül szállítjuk; ezek munkaállomásonként (használati pontonként) külön-külön kiválaszthatók. Opcionálisan rendelhető: nyomásmérő, időszámláló a második mosószer bemenethez, automatikus nyomáscsökkentés, különféle távirányítók.
Jellemzők és előnyök
Intuitív és egyszerű kezelés
A gázégőt a Kiwa tesztelte, vizsgálta és tanúsította
Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa
Vízhűtéses 4 pólusú elektromotor (olajfűtésű)
Nagy üzembiztonság.
Kiváló minőségű készülék
Nagyfokú rugalmasság
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|min. 500 - max. 1000
|Munkanyomás (bar)
|210
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|8
|Hőenergia (kW)
|78,5
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|1″
|Egyidejű felhasználók száma
|1 - 1
|Mobilitás
|rögzített
|Biztosítás (A)
|25
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|177
|Csomagolási súly (kg)
|187
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1142 x 578 x 790
A csomag tartalma
- Lángőr
- Szervókontrollra előkészítve
- Távirányításra előkészítve
- Power fúvóka
- Tisztítószer funkció: Felszívás
Felszereltség
- Olajszintmérő pálca
- Olajszint-ellenőrző ablak
- Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
- RM1 adagolás
- Szárazonfutás elleni védelem
- Biztonsági tartály úszószeleppel
- Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
- Vízhűtéses motor
- Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Alkalmazási területek
- Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
- Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
- Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
- Mezőgazdaság
- Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Közszolgáltatás
- Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
- Hideg vagy meleg vizes nagynyomású tisztításhoz
