Magasnyomású mosó HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I

Helyhez kötött melegvizes nagynyomású tisztító: robusztus, tartós és könnyen használható. Folyamatos használatra alkalmas és kiváló minőségű felszereléssel rendelkezik.

210 bar nyomásával és 1000 l/h áramlási sebességével ez a gázégős álló melegvizes HDS gép ideális folyamatos ipari és mezőgazdasági alkalmazásokhoz. Robusztus főtengely-szivattyúja sárgaréz hengerfejjel, valamint tartós, porszórt acél házzal és kerettel rendelkezik. A szivattyút nagyméretű vízszűrő védi. A nagynyomású tisztító integrált víztároló tartályt tartalmaz vízkővédelemmel és üresedésjelzővel, valamint egy négypólusú, alacsony fordulatszámú, vízhűtésű villanymotort. A mosószer egy adagolószelepen keresztül szívódik fel, és megjelenik az üres szint. A forgókapcsoló rendkívül egyszerűvé teszi a gép kezelését. A telepítést és a karbantartást is felhasználóbarátra tervezték, az elektronikus felügyeleti rendszer pedig magas szintű üzembiztonságot garantál. A gépet tartozékok nélkül szállítjuk; ezek munkaállomásonként (használati pontonként) külön-külön kiválaszthatók. Opcionálisan rendelhető: nyomásmérő, időszámláló a második mosószer bemenethez, automatikus nyomáscsökkentés, különféle távirányítók.

Jellemzők és előnyök
Intuitív és egyszerű kezelés
A gázégőt a Kiwa tesztelte, vizsgálta és tanúsította
Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa
Vízhűtéses 4 pólusú elektromotor (olajfűtésű)
Nagy üzembiztonság.
Kiváló minőségű készülék
Nagyfokú rugalmasság
Nagy, átlátszó finom vízszűrő
Tisztítószer szívó- és adagolórendszer a még jobb tisztítási eredményért
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) min. 500 - max. 1000
Munkanyomás (bar) 210
Csatlakozási teljesítmény (kW) 8
Hőenergia (kW) 78,5
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 1″
Egyidejű felhasználók száma 1 - 1
Mobilitás rögzített
Biztosítás (A) 25
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 177
Csomagolási súly (kg) 187
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1142 x 578 x 790

A csomag tartalma

  • Lángőr
  • Szervókontrollra előkészítve
  • Távirányításra előkészítve
  • Power fúvóka
  • Tisztítószer funkció: Felszívás

Felszereltség

  • Olajszintmérő pálca
  • Olajszint-ellenőrző ablak
  • Előre kialakított a tisztítószer-bemenethez
  • RM1 adagolás
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Biztonsági tartály úszószeleppel
  • Főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúkkal
  • Vízhűtéses motor
  • Keret és burkolat: Acél, porszórt bevonattal
Alkalmazási területek
  • Jármű- és géptisztítás az autóiparban, ipari és mezőgazdasági területen
  • Ideális az élelmiszer- és vegyiparban való alkalmazásokhoz
  • Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
  • Mezőgazdaság
  • Gyártócsarnokokban és műhelyekben, ahol meleg vízre van szükség
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Közszolgáltatás
  • Traktorok, gépek és eszközök tisztítása a mezőgazdaságban
  • Hideg vagy meleg vizes nagynyomású tisztításhoz
