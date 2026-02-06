210 bar nyomásával és 1000 l/h áramlási sebességével ez a gázégős álló melegvizes HDS gép ideális folyamatos ipari és mezőgazdasági alkalmazásokhoz. Robusztus főtengely-szivattyúja sárgaréz hengerfejjel, valamint tartós, porszórt acél házzal és kerettel rendelkezik. A szivattyút nagyméretű vízszűrő védi. A nagynyomású tisztító integrált víztároló tartályt tartalmaz vízkővédelemmel és üresedésjelzővel, valamint egy négypólusú, alacsony fordulatszámú, vízhűtésű villanymotort. A mosószer egy adagolószelepen keresztül szívódik fel, és megjelenik az üres szint. A forgókapcsoló rendkívül egyszerűvé teszi a gép kezelését. A telepítést és a karbantartást is felhasználóbarátra tervezték, az elektronikus felügyeleti rendszer pedig magas szintű üzembiztonságot garantál. A gépet tartozékok nélkül szállítjuk; ezek munkaállomásonként (használati pontonként) külön-külön kiválaszthatók. Opcionálisan rendelhető: nyomásmérő, időszámláló a második mosószer bemenethez, automatikus nyomáscsökkentés, különféle távirányítók.