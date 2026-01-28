A BDS 43/150 C Classic nagy teljesítményű erős egytárcsás gép sokrétű felhasználáshoz kiemelkedő ár-érték aránnyal az alapos padlótisztításhoz. Erőteljes 1500 Watt motorral elasztikus-, és keménypadlókhoz, valamint igénybe vett parkettához. 430 milliméter munkaszélességével ideális épülettisztításhoz. Gondozásmentes bolygóművel ellenálló fém fogaskerekekkel a hosszú élettartam, és a jelentősen kevesebb kopás érdekében. A pad hajtó tányér alaptartozéka.