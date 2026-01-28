Egytárcsás gép BDS 43/150 C Classic
A BDS 43/150 C Classic nagy teljesítményű erős egytárcsás gép sokrétű felhasználáshoz. Gondozásmentes bolygómű erős 1500 Watt motorral.
A BDS 43/150 C Classic nagy teljesítményű erős egytárcsás gép sokrétű felhasználáshoz kiemelkedő ár-érték aránnyal az alapos padlótisztításhoz. Erőteljes 1500 Watt motorral elasztikus-, és keménypadlókhoz, valamint igénybe vett parkettához. 430 milliméter munkaszélességével ideális épülettisztításhoz. Gondozásmentes bolygóművel ellenálló fém fogaskerekekkel a hosszú élettartam, és a jelentősen kevesebb kopás érdekében. A pad hajtó tányér alaptartozéka.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes motorRobusztus méret, hosszú élettartam Erőteljes motor, sokrétű felhasználási lehetőségek Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek
Nagy teherbírású bolygókerék-meghajtásMasszív fém fogaskerekek, kevesebb kopás és szervizköltségek a szíjhajtáshoz képest Nagyobb forgatónyomaték a hagyományos szíjhajtáshoz képest Halk, hosszú élettartamú és gondozásmentes
Könnyű kezelhetőségKényelmesen és könnyen kezelhető. Nagyon jó egyensúly és csendes működés.
Kiegészítő hálózati csatlakozó
- Csatlakozó a felszívóegységhez, amely a porvisszatartást segíti
- Megnöveli a tisztítás teljesítményét
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Munkamagasság (mm)
|90
|Kefefordulatszám (fordulat)
|150
|Kefenyomás (kg)
|43
|Zajszint (dB (A))
|66
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|44,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|940 x 430 x 1105
A csomag tartalma
- Meghajtó tárcsa
Felszereltség
- Tartály, rendelhető: 10 l
- Hálózati üzem
Alkalmazási területek
- Tökéletes az épületgépészeti vállalkozók számára középületekben vagy irodákban való használatra.
- A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
