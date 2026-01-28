Egytárcsás gép BDS 43/150 C Classic

A BDS 43/150 C Classic nagy teljesítményű erős egytárcsás gép sokrétű felhasználáshoz. Gondozásmentes bolygómű erős 1500 Watt motorral.

A BDS 43/150 C Classic nagy teljesítményű erős egytárcsás gép sokrétű felhasználáshoz kiemelkedő ár-érték aránnyal az alapos padlótisztításhoz. Erőteljes 1500 Watt motorral elasztikus-, és keménypadlókhoz, valamint igénybe vett parkettához. 430 milliméter munkaszélességével ideális épülettisztításhoz. Gondozásmentes bolygóművel ellenálló fém fogaskerekekkel a hosszú élettartam, és a jelentősen kevesebb kopás érdekében. A pad hajtó tányér alaptartozéka.

Jellemzők és előnyök
Egytárcsás gép BDS 43/150 C Classic: Erőteljes motor
Erőteljes motor
Robusztus méret, hosszú élettartam Erőteljes motor, sokrétű felhasználási lehetőségek Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek
Egytárcsás gép BDS 43/150 C Classic: Nagy teherbírású bolygókerék-meghajtás
Nagy teherbírású bolygókerék-meghajtás
Masszív fém fogaskerekek, kevesebb kopás és szervizköltségek a szíjhajtáshoz képest Nagyobb forgatónyomaték a hagyományos szíjhajtáshoz képest Halk, hosszú élettartamú és gondozásmentes
Egytárcsás gép BDS 43/150 C Classic: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
Kényelmesen és könnyen kezelhető. Nagyon jó egyensúly és csendes működés.
Kiegészítő hálózati csatlakozó
  • Csatlakozó a felszívóegységhez, amely a porvisszatartást segíti
  • Megnöveli a tisztítás teljesítményét
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Munkamagasság (mm) 90
Kefefordulatszám (fordulat) 150
Kefenyomás (kg) 43
Zajszint (dB (A)) 66
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 44,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 940 x 430 x 1105

A csomag tartalma

  • Meghajtó tárcsa

Felszereltség

  • Tartály, rendelhető: 10 l
  • Hálózati üzem

Videók

Alkalmazási területek
  • Tökéletes az épületgépészeti vállalkozók számára középületekben vagy irodákban való használatra.
  • A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.