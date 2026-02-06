Ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros: ez az első olyan háti porszívó, amely mindössze 4,5 kilogrammos súllyal büszkélkedhet. Ez az innovatív EPP anyagnak köszönhető, amely a BVL 3/1 Bp háti porszívót alacsony súlya ellenére is különösen masszívvá és strapabíróvá teszi. Akár iskolai gondnokok, kereskedelmi dolgozók vagy magánháztartások használják, megszabadulnak a folt- és lépcsőtisztítás nehéz munkájától. A 3 literes tartálytérfogatú, nagy teljesítményű háti porszívó tökéletes megoldás szűk helyeken történő takarításhoz. Míg a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít, addig az ergonomikus hordozóváz tehermentesíti a munkavégzést. A derékpánton elhelyezett praktikus kezelőpanellel minden fontos funkciót vezérelhetünk, így a BVL 3/1 Bp rendkívül felhasználóbarát és könnyen kezelhető. A kefe nélküli EC motor ráadásul rendkívül kopásálló. A jól megszokott tartozékokon felül opcionális kiegészítőként olyan extrák is rendelhetők, mint például a HEPA-14 szűrő. Ennek a változatnak a megrendelésekor azonban érdemes figyelembe venni, hogy a Kärcher Battery Power akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt hozzá külön szükséges megrendelni.