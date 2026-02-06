BVL 3/1 Bp

Takarítás szűk helyeken: Az ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros BVL 3/1 Bp háti porszívó robusztus EPP anyagával és kiváló ár-érték arányával tűnik ki a tömegből.

Ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros: ez az első olyan háti porszívó, amely mindössze 4,5 kilogrammos súllyal büszkélkedhet. Ez az innovatív EPP anyagnak köszönhető, amely a BVL 3/1 Bp háti porszívót alacsony súlya ellenére is különösen masszívvá és strapabíróvá teszi. Akár iskolai gondnokok, kereskedelmi dolgozók vagy magánháztartások használják, megszabadulnak a folt- és lépcsőtisztítás nehéz munkájától. A 3 literes tartálytérfogatú, nagy teljesítményű háti porszívó tökéletes megoldás szűk helyeken történő takarításhoz. Míg a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít, addig az ergonomikus hordozóváz tehermentesíti a munkavégzést. A derékpánton elhelyezett praktikus kezelőpanellel minden fontos funkciót vezérelhetünk, így a BVL 3/1 Bp rendkívül felhasználóbarát és könnyen kezelhető. A kefe nélküli EC motor ráadásul rendkívül kopásálló. A jól megszokott tartozékokon felül opcionális kiegészítőként olyan extrák is rendelhetők, mint például a HEPA-14 szűrő. Ennek a változatnak a megrendelésekor azonban érdemes figyelembe venni, hogy a Kärcher Battery Power akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt hozzá külön szükséges megrendelni.

Jellemzők és előnyök
BVL 3/1 Bp: Ultrakönnyű vezeték nélküli háti porszívó
Ultrakönnyű vezeték nélküli háti porszívó
Rendkívül könnyű, innovatív EPP-ből (expandált polipropilénből) készült. Ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. Könnyedén szállítható.
BVL 3/1 Bp: Rendkívül innovatív EPP (expandált polipropilén)
Rendkívül innovatív EPP (expandált polipropilén)
Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú. Ultrakönnyű. Rendkívül környezetbarát, mivel 100 százalékban újrahasznosítható.
BVL 3/1 Bp: Nagyszerű ergonómiai kialakítás
Nagyszerű ergonómiai kialakítás
A deuter® hordozókeret rendkívül kényelmes még hosszabb munkavégzés esetén is. A derékpánton található kezelőpanel lehetővé teszi az összes funkció egyszerű vezérlését. A szívótömlő jobb- és balkezesek számára is csatlakoztatható.
Kefementes EC motor
  • Nagyfokú kopásállóság és hosszú élettartam.
  • Hosszú használatot tesz lehetővé, és növeli a hatékonyságot és a produktivitást.
eco!efficiency üzemmód
  • Az eco!efficiency üzemmód csökkenti a gép energiaigényét és zajszintjét, és növeli az akkumulátor üzemidejét.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
  • Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
  • Produktívabbá és biztonságosabbá teszi a munkavégzést.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat (l) 3
Zajszint (dB (A)) 65
Légáramlás (l / s) 35,4
Névleges teljesítmény (W) 350
Vákuum (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 120 (5,0 Ah) / kb. 130 (6,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / max. 52 (5.0 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (5.0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 73 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 41 (7,5 Ah)
Töltőáram (A) 2,5
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,1
Csomagolási súly (kg) 5,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 220 x 317 x 450

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 1 m
  • Szívótömlő típusa: Hajlított csővel
  • Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
  • Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
  • Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő

Felszereltség

  • eco!efficiency üzemmód
  • Hordozó keret
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas iskolai gondnokok számára.
  • Kereskedelmi dolgozók számára is ideális
  • Ideális magánháztartások számára
  • Leegyszerűsíti a lépcsőtisztítást
  • Helyi tisztítás
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.