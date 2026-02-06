BVL 3/1 Bp
Takarítás szűk helyeken: Az ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros BVL 3/1 Bp háti porszívó robusztus EPP anyagával és kiváló ár-érték arányával tűnik ki a tömegből.
Ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros: ez az első olyan háti porszívó, amely mindössze 4,5 kilogrammos súllyal büszkélkedhet. Ez az innovatív EPP anyagnak köszönhető, amely a BVL 3/1 Bp háti porszívót alacsony súlya ellenére is különösen masszívvá és strapabíróvá teszi. Akár iskolai gondnokok, kereskedelmi dolgozók vagy magánháztartások használják, megszabadulnak a folt- és lépcsőtisztítás nehéz munkájától. A 3 literes tartálytérfogatú, nagy teljesítményű háti porszívó tökéletes megoldás szűk helyeken történő takarításhoz. Míg a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power akkumulátor hosszú üzemidőt biztosít, addig az ergonomikus hordozóváz tehermentesíti a munkavégzést. A derékpánton elhelyezett praktikus kezelőpanellel minden fontos funkciót vezérelhetünk, így a BVL 3/1 Bp rendkívül felhasználóbarát és könnyen kezelhető. A kefe nélküli EC motor ráadásul rendkívül kopásálló. A jól megszokott tartozékokon felül opcionális kiegészítőként olyan extrák is rendelhetők, mint például a HEPA-14 szűrő. Ennek a változatnak a megrendelésekor azonban érdemes figyelembe venni, hogy a Kärcher Battery Power akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt hozzá külön szükséges megrendelni.
Jellemzők és előnyök
Ultrakönnyű vezeték nélküli háti porszívóRendkívül könnyű, innovatív EPP-ből (expandált polipropilénből) készült. Ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. Könnyedén szállítható.
Rendkívül innovatív EPP (expandált polipropilén)Különösen masszív és rendkívül hosszú élettartamú. Ultrakönnyű. Rendkívül környezetbarát, mivel 100 százalékban újrahasznosítható.
Nagyszerű ergonómiai kialakításA deuter® hordozókeret rendkívül kényelmes még hosszabb munkavégzés esetén is. A derékpánton található kezelőpanel lehetővé teszi az összes funkció egyszerű vezérlését. A szívótömlő jobb- és balkezesek számára is csatlakoztatható.
Kefementes EC motor
- Nagyfokú kopásállóság és hosszú élettartam.
- Hosszú használatot tesz lehetővé, és növeli a hatékonyságot és a produktivitást.
eco!efficiency üzemmód
- Az eco!efficiency üzemmód csökkenti a gép energiaigényét és zajszintjét, és növeli az akkumulátor üzemidejét.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
- Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
- Produktívabbá és biztonságosabbá teszi a munkavégzést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|3
|Zajszint (dB (A))
|65
|Légáramlás (l / s)
|35,4
|Névleges teljesítmény (W)
|350
|Vákuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 120 (5,0 Ah) / kb. 130 (6,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 52 (5.0 Ah) Power üzemmód: / max. 31 (5.0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 73 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 41 (7,5 Ah)
|Töltőáram (A)
|2,5
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,1
|Csomagolási súly (kg)
|5,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|220 x 317 x 450
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 1 m
- Szívótömlő típusa: Hajlított csővel
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
- Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
- Hordozó keret
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas iskolai gondnokok számára.
- Kereskedelmi dolgozók számára is ideális
- Ideális magánháztartások számára
- Leegyszerűsíti a lépcsőtisztítást
- Helyi tisztítás
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.