Ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros hátiporszívónk, a BVL 5/1 Bp Pack az első olyan porszívónk, amely az innovatív EPP anyagnak köszönhetően mindössze < 4,6 kg (hordsúly a háton), anyagtulajdonságai lehetővé teszik, hogy egyszere legyen robusztus és tartós. Az 500 wattos teljesítményével, az akkumulátor hosszú üzemidejével és 5 literes tartályával a hátiporszívó az első választás mindenhol, ahol a szűk hely megnehezíti a takarítási feladatokat – pl. moziban, repülőn, buszon és vonaton, irodai takarításhoz vagy lépcsőn. A BVL 5/1 Bp Pack derékpántján található praktikus kezelőpanelnek köszönhetően az összes fontos és kiegészítő funkció vezérlésére könnyedén és rendkívül felhasználóbarát módon kezelhető. Ergonomikus hordozókeret valamint a jobbkezesek és balkezesek számára különálló kialakítás biztosítja a kényelmes, erőfeszítés nélküli munkavégzést. Emellett a kefementes EC motor rendkívül kopásálló. Különféle tartozékok is részei a standard felszereltégnek. Opcionálisan HEPA-14 szűrő is rendelhető. Rendeléskor vegye figyelembe, hogy ehhez a gépváltozathoz az erős Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni.