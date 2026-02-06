BVL 5/1 Bp
Ultrakönnyű és rendkívül robusztus az innovatív EPP anyagnak köszönhetően: A Kärcher nagy teljesítményű és hosszú élettartamú BVL 5/1 Bp akkus hátiporszívója a legszűkebb helyeken végzett tisztítási feladatokhoz.
Ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros hátiporszívónk, a BVL 5/1 Bp Pack az első olyan porszívónk, amely az innovatív EPP anyagnak köszönhetően mindössze < 4,6 kg (hordsúly a háton), anyagtulajdonságai lehetővé teszik, hogy egyszere legyen robusztus és tartós. Az 500 wattos teljesítményével, az akkumulátor hosszú üzemidejével és 5 literes tartályával a hátiporszívó az első választás mindenhol, ahol a szűk hely megnehezíti a takarítási feladatokat – pl. moziban, repülőn, buszon és vonaton, irodai takarításhoz vagy lépcsőn. A BVL 5/1 Bp Pack derékpántján található praktikus kezelőpanelnek köszönhetően az összes fontos és kiegészítő funkció vezérlésére könnyedén és rendkívül felhasználóbarát módon kezelhető. Ergonomikus hordozókeret valamint a jobbkezesek és balkezesek számára különálló kialakítás biztosítja a kényelmes, erőfeszítés nélküli munkavégzést. Emellett a kefementes EC motor rendkívül kopásálló. Különféle tartozékok is részei a standard felszereltégnek. Opcionálisan HEPA-14 szűrő is rendelhető. Rendeléskor vegye figyelembe, hogy ehhez a gépváltozathoz az erős Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni.
Jellemzők és előnyök
Ultrakönnyű vezeték nélküli háti porszívó
Rendkívül innovatív EPP (expandált polipropilén)
Nagyszerű ergonómiai kialakítás
Kefementes EC motor
eco!efficiency üzemmód
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|5
|Zajszint (dB (A))
|65
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|500
|Vákuum (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 150 (6,0 Ah) / kb. 200 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 64 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 30 (7,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Töltőáram (A)
|6
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,7
|Csomagolási súly (kg)
|6,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|220 x 320 x 510
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 1 m
- Szívótömlő típusa: Hajlított csővel
- Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
- Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
- Teleszkópos szívócső, anyag: Acél, krómozott
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
- Hordozó keret
Videók
Alkalmazási területek
- Kiválóan alkalmas repülőgépek, buszok és vonatok takarítására.
- Ideális szállodákban és éttermekben, kiskereskedelemi üzletekben, mozikban vagy színházakban.
- Kényelmes épületfenntartó vállalkozók számára irodákban, folyosókon és lépcsőkön.
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.