BVL 5/1 Bp

Ultrakönnyű és rendkívül robusztus az innovatív EPP anyagnak köszönhetően: A Kärcher nagy teljesítményű és hosszú élettartamú BVL 5/1 Bp akkus hátiporszívója a legszűkebb helyeken végzett tisztítási feladatokhoz.

Ultrakönnyű, nagy teljesítményű és akkumulátoros hátiporszívónk, a BVL 5/1 Bp Pack az első olyan porszívónk, amely az innovatív EPP anyagnak köszönhetően mindössze < 4,6 kg (hordsúly a háton), anyagtulajdonságai lehetővé teszik, hogy egyszere legyen robusztus és tartós. Az 500 wattos teljesítményével, az akkumulátor hosszú üzemidejével és 5 literes tartályával a hátiporszívó az első választás mindenhol, ahol a szűk hely megnehezíti a takarítási feladatokat – pl. moziban, repülőn, buszon és vonaton, irodai takarításhoz vagy lépcsőn. A BVL 5/1 Bp Pack derékpántján található praktikus kezelőpanelnek köszönhetően az összes fontos és kiegészítő funkció vezérlésére könnyedén és rendkívül felhasználóbarát módon kezelhető. Ergonomikus hordozókeret valamint a jobbkezesek és balkezesek számára különálló kialakítás biztosítja a kényelmes, erőfeszítés nélküli munkavégzést. Emellett a kefementes EC motor rendkívül kopásálló. Különféle tartozékok is részei a standard felszereltégnek. Opcionálisan HEPA-14 szűrő is rendelhető. Rendeléskor vegye figyelembe, hogy ehhez a gépváltozathoz az erős Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni.

Jellemzők és előnyök
Ultrakönnyű vezeték nélküli háti porszívó
Rendkívül innovatív EPP (expandált polipropilén)
Nagyszerű ergonómiai kialakítás
Kefementes EC motor
eco!efficiency üzemmód
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat (l) 5
Zajszint (dB (A)) 65
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 500
Vákuum (mbar/kPa) 223 / 22,3
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 150 (6,0 Ah) / kb. 200 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 64 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 30 (7,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 44 / 68
Töltőáram (A) 6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,7
Csomagolási súly (kg) 6,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 220 x 320 x 510

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívótömlő hossza: 1 m
  • Szívótömlő típusa: Hajlított csővel
  • Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
  • Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
  • Teleszkópos szívócső, anyag: Acél, krómozott
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő

Felszereltség

  • eco!efficiency üzemmód
  • Hordozó keret
Videók

Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas repülőgépek, buszok és vonatok takarítására.
  • Ideális szállodákban és éttermekben, kiskereskedelemi üzletekben, mozikban vagy színházakban.
  • Kényelmes épületfenntartó vállalkozók számára irodákban, folyosókon és lépcsőkön.
