LVS 1/1 Bp

Akkumulátoros szárazporszívó LVS 1/1 Bp, kiváló szívóerővel a ciklonszűrő technológiának köszönhetően. Sokoldalú felhasználás, három fokozatban állítható szívóerő, HEPA 13 szűrő, padlófúvóka és résfúvóka.

A robusztus LVS 1/1 Bp akkumulátorral működő száraz porszívó kiváló szívóerőt kínál, és hatékonyan távolítja el a port és a szennyeződéseket. A Kärcher ciklonszűrő technológia állandóan magasan tartja a szívóerőt. A vezeték nélküli, kompakt és jól manőverezhető porszívó ideális helyszíni takarításhoz a szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és épülettakarítási szektorban. Korlátlan mozgásszabadságának köszönhetően lépcsők tisztítására is kiválóan alkalmas. A beépített HEPA 13 szűrő biztosítja a legmagasabb szintű higiéniát. A szívóerő három fokozatban állítható, és néhány egyszerű lépéssel a hengeres porszívó kézi porszívóvá válik kárpittisztításhoz és különféle egyéb felületekhez. A hulladékgyűjtő tartály nem igényel szűrőzsákot, költségtakarékos és fenntartható. Gyorsan és higiénikusan üríthető – anélkül, hogy közvetlenül érintkezne a szennyeződésekkel. A nagy teljesítményű Kärcher 18 voltos újratölthető akkumulátorokkal a porszívó kiváló tisztítási eredményeket ér el. A praktikus tartó biztosítja, hogy a mellékelt résfúvóka mindig kéznél legyen. Megjegyzés: az akkumulátort és a gyorstöltőt a szállítási terjedelem nem tartalmazza, azokat külön kell megrendelni. A fúvókák éstartozékok (DN 35) nagy választéka rendelhető extraként.

Jellemzők és előnyök
LVS 1/1 Bp: Professzionális minőség: különösen robusztus és tartós
Egyedülálló ciklonszűrő technológia az állandóan nagy szívóerő érdekében. Kefe nélküli EC motor a hosszú élettartamért és a magas kopásállóságért. Innovatív és időtakarékos: könnyen karbantartható szűrőrendszer.
LVS 1/1 Bp: Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Igény szerinti tisztítás: három különböző tisztítási mód közül választhat. Hatékonyan eltávolítja a port és a szennyeződéseket minden felületről. Tökéletes foltok tisztítására. Akkumulátoros működés a korlátlan mozgásszabadságért.
LVS 1/1 Bp: Nagy hatékonyságú HEPA-13 szűrő
Megfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,95%-os szűrési és elválasztási fok visszatartja az apró részecskéket.
Rugalmas tisztítás: három üzemmód közül választhat
  • Power mód, normál mód vagy eco!efficiency mód.
  • Válassza ki a szívóerőt a tisztítási célnak megfelelően.
  • eco!efficiency mód: fenntartható és növeli az akkumulátor üzemidejét.
Praktikus hulladéktároló
  • Nincs szükség szűrőzsákokra: fenntartható és csökkenti a felesleges költségeket.
  • Gyorsan és egyszerűen üríthető anélkül, hogy közvetlenül érintkezne a szennyeződésekkel.
  • Az átlátszó tartály a folyamatosan látható töltési szintet jelenti.
Sokoldalúan alkalmazható
  • DN 35-ös tartozékok széles választéka, amelyek opcionális extraként rendelhetők.
  • Alkalmas különböző padlóburkolatokhoz, kárpitokhoz és egyéb felületekhez.
  • Rugalmasan használható kézi vagy hengeres porszívóként.
Passzív padlótisztító fej 22 cm széles
  • A haj és a szennyeződés nem tekered be a padlófúvókába.
  • Időt takarít meg a karbantartáson és a szőrtelenítésen.
  • Növeli a tisztítás hatékonyságát és csökkenti a tisztítási időt.
Fali tartó
  • Helytakarékos és könnyen tárolható.
  • A porszívó biztonságos tárolása.
  • Mindig kézre áll.
Tartozéktartó
  • A mellékelt résfúvóka mindig kéznél van.
  • Könnyen szállítható - lépcsőkön is.
  • A gép biztonságosan és kényelmesen szállítható a tartozékokkal együtt.
Teljes rugalmasság a Kärcher 18 V-os platformon belül
  • Kompatibilis az összes 18 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátorral.
  • A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
  • Az akkumulátor cseréje gyors és egyszerű.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Tartálytérfogat (l) 0,35
Tartály anyaga Műanyag
Zajszint (dB (A)) 70
Légáramlás (l / s) 12
Névleges teljesítmény (W) 230
Vákuum (mbar/kPa) 140 / 14
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / kb. 60 (5.0 Ah) Power üzemmód: / kb. 20 (5.0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / kb. 35 (3,0 Ah) Power üzemmód: / kb. 12 (3,0 Ah)
Töltőáram (A) 2,5
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 2,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1100 x 220 x 175

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívócsövek mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 509 mm
  • Szívócsövek névleges szélessége: 35 """"
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Padlótisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Motorvédő szűrő
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
  • Tartozéktartó
  • Fali tartó

Felszereltség

  • eco!efficiency üzemmód
Videók

Alkalmazási területek
  • A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
  • Kényelmes épületfenntartó vállalkozók számára irodákban, folyosókon és lépcsőkön.
  • Kiválóan alkalmas repülőgépek, buszok és vonatok takarítására.
  • Ideális szállodákban és éttermekben, kiskereskedelemi üzletekben, mozikban vagy színházakban.
  • Kifejezetten a jármű belső terének alapos tisztítására tervezték
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.