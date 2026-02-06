A robusztus LVS 1/1 Bp akkumulátorral működő száraz porszívó kiváló szívóerőt kínál, és hatékonyan távolítja el a port és a szennyeződéseket. A Kärcher ciklonszűrő technológia állandóan magasan tartja a szívóerőt. A vezeték nélküli, kompakt és jól manőverezhető porszívó ideális helyszíni takarításhoz a szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és épülettakarítási szektorban. Korlátlan mozgásszabadságának köszönhetően lépcsők tisztítására is kiválóan alkalmas. A beépített HEPA 13 szűrő biztosítja a legmagasabb szintű higiéniát. A szívóerő három fokozatban állítható, és néhány egyszerű lépéssel a hengeres porszívó kézi porszívóvá válik kárpittisztításhoz és különféle egyéb felületekhez. A hulladékgyűjtő tartály nem igényel szűrőzsákot, költségtakarékos és fenntartható. Gyorsan és higiénikusan üríthető – anélkül, hogy közvetlenül érintkezne a szennyeződésekkel. A nagy teljesítményű Kärcher 18 voltos újratölthető akkumulátorokkal a porszívó kiváló tisztítási eredményeket ér el. A praktikus tartó biztosítja, hogy a mellékelt résfúvóka mindig kéznél legyen. Megjegyzés: az akkumulátort és a gyorstöltőt a szállítási terjedelem nem tartalmazza, azokat külön kell megrendelni. A fúvókák éstartozékok (DN 35) nagy választéka rendelhető extraként.