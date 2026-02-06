LVS 1/1 Bp
Akkumulátoros szárazporszívó LVS 1/1 Bp, kiváló szívóerővel a ciklonszűrő technológiának köszönhetően. Sokoldalú felhasználás, három fokozatban állítható szívóerő, HEPA 13 szűrő, padlófúvóka és résfúvóka.
A robusztus LVS 1/1 Bp akkumulátorral működő száraz porszívó kiváló szívóerőt kínál, és hatékonyan távolítja el a port és a szennyeződéseket. A Kärcher ciklonszűrő technológia állandóan magasan tartja a szívóerőt. A vezeték nélküli, kompakt és jól manőverezhető porszívó ideális helyszíni takarításhoz a szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és épülettakarítási szektorban. Korlátlan mozgásszabadságának köszönhetően lépcsők tisztítására is kiválóan alkalmas. A beépített HEPA 13 szűrő biztosítja a legmagasabb szintű higiéniát. A szívóerő három fokozatban állítható, és néhány egyszerű lépéssel a hengeres porszívó kézi porszívóvá válik kárpittisztításhoz és különféle egyéb felületekhez. A hulladékgyűjtő tartály nem igényel szűrőzsákot, költségtakarékos és fenntartható. Gyorsan és higiénikusan üríthető – anélkül, hogy közvetlenül érintkezne a szennyeződésekkel. A nagy teljesítményű Kärcher 18 voltos újratölthető akkumulátorokkal a porszívó kiváló tisztítási eredményeket ér el. A praktikus tartó biztosítja, hogy a mellékelt résfúvóka mindig kéznél legyen. Megjegyzés: az akkumulátort és a gyorstöltőt a szállítási terjedelem nem tartalmazza, azokat külön kell megrendelni. A fúvókák éstartozékok (DN 35) nagy választéka rendelhető extraként.
Jellemzők és előnyök
Professzionális minőség: különösen robusztus és tartósEgyedülálló ciklonszűrő technológia az állandóan nagy szívóerő érdekében. Kefe nélküli EC motor a hosszú élettartamért és a magas kopásállóságért. Innovatív és időtakarékos: könnyen karbantartható szűrőrendszer.
Kiemelkedő tisztítási teljesítményIgény szerinti tisztítás: három különböző tisztítási mód közül választhat. Hatékonyan eltávolítja a port és a szennyeződéseket minden felületről. Tökéletes foltok tisztítására. Akkumulátoros működés a korlátlan mozgásszabadságért.
Nagy hatékonyságú HEPA-13 szűrőMegfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,95%-os szűrési és elválasztási fok visszatartja az apró részecskéket.
Rugalmas tisztítás: három üzemmód közül választhat
- Power mód, normál mód vagy eco!efficiency mód.
- Válassza ki a szívóerőt a tisztítási célnak megfelelően.
- eco!efficiency mód: fenntartható és növeli az akkumulátor üzemidejét.
Praktikus hulladéktároló
- Nincs szükség szűrőzsákokra: fenntartható és csökkenti a felesleges költségeket.
- Gyorsan és egyszerűen üríthető anélkül, hogy közvetlenül érintkezne a szennyeződésekkel.
- Az átlátszó tartály a folyamatosan látható töltési szintet jelenti.
Sokoldalúan alkalmazható
- DN 35-ös tartozékok széles választéka, amelyek opcionális extraként rendelhetők.
- Alkalmas különböző padlóburkolatokhoz, kárpitokhoz és egyéb felületekhez.
- Rugalmasan használható kézi vagy hengeres porszívóként.
Passzív padlótisztító fej 22 cm széles
- A haj és a szennyeződés nem tekered be a padlófúvókába.
- Időt takarít meg a karbantartáson és a szőrtelenítésen.
- Növeli a tisztítás hatékonyságát és csökkenti a tisztítási időt.
Fali tartó
- Helytakarékos és könnyen tárolható.
- A porszívó biztonságos tárolása.
- Mindig kézre áll.
Tartozéktartó
- A mellékelt résfúvóka mindig kéznél van.
- Könnyen szállítható - lépcsőkön is.
- A gép biztonságosan és kényelmesen szállítható a tartozékokkal együtt.
Teljes rugalmasság a Kärcher 18 V-os platformon belül
- Kompatibilis az összes 18 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátorral.
- A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
- Az akkumulátor cseréje gyors és egyszerű.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Tartálytérfogat (l)
|0,35
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Zajszint (dB (A))
|70
|Légáramlás (l / s)
|12
|Névleges teljesítmény (W)
|230
|Vákuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / kb. 60 (5.0 Ah) Power üzemmód: / kb. 20 (5.0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / kb. 35 (3,0 Ah) Power üzemmód: / kb. 12 (3,0 Ah)
|Töltőáram (A)
|2,5
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|2,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1100 x 220 x 175
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívócsövek mennyisége: 1 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 509 mm
- Szívócsövek névleges szélessége: 35 """"
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
- Tartozéktartó
- Fali tartó
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
Videók
Alkalmazási területek
- A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
- Kényelmes épületfenntartó vállalkozók számára irodákban, folyosókon és lépcsőkön.
- Kiválóan alkalmas repülőgépek, buszok és vonatok takarítására.
- Ideális szállodákban és éttermekben, kiskereskedelemi üzletekben, mozikban vagy színházakban.
- Kifejezetten a jármű belső terének alapos tisztítására tervezték
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.