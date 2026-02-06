LVS 1/2 Bp
LVS 1/2 Bp akkumulátoros szárazporszívó kiváló szívóerővel a ciklonszűrő technológiának köszönhetően. Sokoldalú felhasználás, három fokozatban állítható szívóerő, HEPA 13 szűrő, padlófúvóka és résfúvóka.
Az erős LVS 1/2 Bp akkumulátorral működő száraz porszívó kiváló szívóerőt kínál. Egy résfejjel és egy aktív padlófúvókával rendelkezik az összes padlótípus és textilfelület alapos tisztításához. A Kärcher ciklonszűrő technológia állandóan magasan tartja a szívóerőt. Kompakt vezeték nélküli kialakításának, valamint manőverezhetőségének és sokoldalúságának köszönhetően ideális szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és épülettisztító iparban – tökéletes helytisztításra, és korlátlan mozgásszabadsága miatt lépcsőn is használható. A beépített HEPA 13 szűrő megfelel a legmagasabb higiéniai követelményeknek. Az LVS 1/2 Bp könnyen kezelhető: a szívóerő három fokozatban állítható, és néhány egyszerű lépéssel a hengeres porszívóból kézi porszívó lesz kárpitozásra és különböző felületekre. A hulladéktartály nem igényel szűrőzsákot, költséget takarít meg és higiénikusan üríthető. A nagy teljesítményű Kärcher 36 voltos újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően a porszívó kiváló tisztítási eredményeket ér el. Megjegyzés: az akkumulátort és a gyorstöltőt a szállítási terjedelem nem tartalmazza, azokat külön kell megrendelni.
Jellemzők és előnyök
Professzionális minőség: különösen robusztus és tartósEgyedülálló ciklonszűrő technológia az állandóan nagy szívóerő érdekében. Kefe nélküli EC motor a hosszú élettartamért és a magas kopásállóságért. Innovatív és időtakarékos: könnyen karbantartható szűrőrendszer.
Kiemelkedő tisztítási teljesítményIgény szerinti tisztítás: három különböző tisztítási mód közül választhat. Hatékonyan eltávolítja a port és a szennyeződéseket minden felületről. Tökéletes foltok tisztítására. Korlátlan mozgásszabadság és hosszú akkumulátoros működés a 36 V-os akkumulátornak köszönhetően.
Nagy hatékonyságú HEPA-13 szűrőMegfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,95%-os szűrési és elválasztási fok visszatartja az apró részecskéket. A DIN EN 1822: 2019 szabvány szerint tanúsítvánnyal rendelkezik.
Rugalmas tisztítás: három üzemmód közül választhat
- Power mód, normál mód vagy eco!efficiency mód.
- Válassza ki a szívóerőt a tisztítási célnak megfelelően.
- eco!efficiency mód: fenntartható és növeli az akkumulátor üzemidejét.
Praktikus hulladéktároló
- Nincs szükség szűrőzsákokra: fenntartható és csökkenti a felesleges költségeket.
- Gyorsan és egyszerűen üríthető anélkül, hogy közvetlenül érintkezne a szennyeződésekkel.
- Az átlátszó tartály azt jelenti, hogy a töltési szint mindig látható.
Sokoldalúan alkalmazható
- Különböző padlóburkolatokhoz és felületekhez alkalmas.
- Rugalmasan használható kézi vagy hengeres porszívóként.
- Ideális lépcsők tisztítására is.
Aktív padlótisztító fej 25 cm széles
- Textilfelületek szálmély tisztítására.
- Alaposan megtisztítja a textilpadlók szálait és láthatóan kiegyenesíti azokat.
- Alkalmas minden típusú kemény felület alapos tisztítására is.
Fali tartó
- Helytakarékos és könnyen tárolható.
- A porszívó biztonságos tárolása.
- Mindig kézre áll.
FlexoMate konzol
- Helytakarékos és könnyen tárolható.
- A porszívó biztonságos tárolása.
- Mindig kézre áll.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
- Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
- A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
- Az akkumulátor cseréje gyors és egyszerű.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Tartálytérfogat (l)
|0,35
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Zajszint (dB (A))
|72
|Légáramlás (l / s)
|15
|Névleges teljesítmény (W)
|350
|Vákuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / kb. 80 (5.0 Ah) Power üzemmód: / kb. 28 (5.0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / kb. 40 (2,5 Ah) Power üzemmód: / kb. 14 (2,5 Ah)
|Töltőáram (A)
|2,5
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2
|Csomagolási súly (kg)
|3,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|186 x 250 x 1150
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívócsövek mennyisége: 1 Darab(ok)
- Aktív padlófej
- Réstisztító fej
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
- Fali tartó
Felszereltség
- eco!efficiency üzemmód
- A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
- Kényelmes épületfenntartó vállalkozók számára irodákban, folyosókon és lépcsőkön.
- Kiválóan alkalmas repülőgépek, buszok és vonatok takarítására.
- Ideális szállodákban és éttermekben, kiskereskedelemi üzletekben, mozikban vagy színházakban.
- Kifejezetten a jármű belső terének alapos tisztítására tervezték
