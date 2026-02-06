LVS 1/2 Bp

LVS 1/2 Bp akkumulátoros szárazporszívó kiváló szívóerővel a ciklonszűrő technológiának köszönhetően. Sokoldalú felhasználás, három fokozatban állítható szívóerő, HEPA 13 szűrő, padlófúvóka és résfúvóka.

Az erős LVS 1/2 Bp akkumulátorral működő száraz porszívó kiváló szívóerőt kínál. Egy résfejjel és egy aktív padlófúvókával rendelkezik az összes padlótípus és textilfelület alapos tisztításához. A Kärcher ciklonszűrő technológia állandóan magasan tartja a szívóerőt. Kompakt vezeték nélküli kialakításának, valamint manőverezhetőségének és sokoldalúságának köszönhetően ideális szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és épülettisztító iparban – tökéletes helytisztításra, és korlátlan mozgásszabadsága miatt lépcsőn is használható. A beépített HEPA 13 szűrő megfelel a legmagasabb higiéniai követelményeknek. Az LVS 1/2 Bp könnyen kezelhető: a szívóerő három fokozatban állítható, és néhány egyszerű lépéssel a hengeres porszívóból kézi porszívó lesz kárpitozásra és különböző felületekre. A hulladéktartály nem igényel szűrőzsákot, költséget takarít meg és higiénikusan üríthető. A nagy teljesítményű Kärcher 36 voltos újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően a porszívó kiváló tisztítási eredményeket ér el. Megjegyzés: az akkumulátort és a gyorstöltőt a szállítási terjedelem nem tartalmazza, azokat külön kell megrendelni.

Jellemzők és előnyök
LVS 1/2 Bp: Professzionális minőség: különösen robusztus és tartós
Egyedülálló ciklonszűrő technológia az állandóan nagy szívóerő érdekében. Kefe nélküli EC motor a hosszú élettartamért és a magas kopásállóságért. Innovatív és időtakarékos: könnyen karbantartható szűrőrendszer.
LVS 1/2 Bp: Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Igény szerinti tisztítás: három különböző tisztítási mód közül választhat. Hatékonyan eltávolítja a port és a szennyeződéseket minden felületről. Tökéletes foltok tisztítására. Korlátlan mozgásszabadság és hosszú akkumulátoros működés a 36 V-os akkumulátornak köszönhetően.
LVS 1/2 Bp: Nagy hatékonyságú HEPA-13 szűrő
Megfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,95%-os szűrési és elválasztási fok visszatartja az apró részecskéket. A DIN EN 1822: 2019 szabvány szerint tanúsítvánnyal rendelkezik.
Rugalmas tisztítás: három üzemmód közül választhat
  • Power mód, normál mód vagy eco!efficiency mód.
  • Válassza ki a szívóerőt a tisztítási célnak megfelelően.
  • eco!efficiency mód: fenntartható és növeli az akkumulátor üzemidejét.
Praktikus hulladéktároló
  • Nincs szükség szűrőzsákokra: fenntartható és csökkenti a felesleges költségeket.
  • Gyorsan és egyszerűen üríthető anélkül, hogy közvetlenül érintkezne a szennyeződésekkel.
  • Az átlátszó tartály azt jelenti, hogy a töltési szint mindig látható.
Sokoldalúan alkalmazható
  • Különböző padlóburkolatokhoz és felületekhez alkalmas.
  • Rugalmasan használható kézi vagy hengeres porszívóként.
  • Ideális lépcsők tisztítására is.
Aktív padlótisztító fej 25 cm széles
  • Textilfelületek szálmély tisztítására.
  • Alaposan megtisztítja a textilpadlók szálait és láthatóan kiegyenesíti azokat.
  • Alkalmas minden típusú kemény felület alapos tisztítására is.
Fali tartó
  • Helytakarékos és könnyen tárolható.
  • A porszívó biztonságos tárolása.
  • Mindig kézre áll.
FlexoMate konzol
  • Helytakarékos és könnyen tárolható.
  • A porszívó biztonságos tárolása.
  • Mindig kézre áll.
Teljesen flexibilis a Kärcher 36 V-os platformmal
  • Kompatibilis: minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátor.
  • A hátralévő üzemidő praktikus megjelenítése magán az akkumulátoron.
  • Az akkumulátor cseréje gyors és egyszerű.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Tartálytérfogat (l) 0,35
Tartály anyaga Műanyag
Zajszint (dB (A)) 72
Légáramlás (l / s) 15
Névleges teljesítmény (W) 350
Vákuum (mbar/kPa) 220 / 22
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / kb. 80 (5.0 Ah) Power üzemmód: / kb. 28 (5.0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / kb. 40 (2,5 Ah) Power üzemmód: / kb. 14 (2,5 Ah)
Töltőáram (A) 2,5
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 3,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 186 x 250 x 1150

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Szívócsövek mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Aktív padlófej
  • Réstisztító fej
  • Motorvédő szűrő
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
  • Fali tartó

Felszereltség

  • eco!efficiency üzemmód
LVS 1/2 Bp
Videók

Alkalmazási területek
  • A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
  • Kényelmes épületfenntartó vállalkozók számára irodákban, folyosókon és lépcsőkön.
  • Kiválóan alkalmas repülőgépek, buszok és vonatok takarítására.
  • Ideális szállodákban és éttermekben, kiskereskedelemi üzletekben, mozikban vagy színházakban.
  • Kifejezetten a jármű belső terének alapos tisztítására tervezték
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.