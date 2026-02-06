Az erős LVS 1/2 Bp akkumulátorral működő száraz porszívó kiváló szívóerőt kínál. Egy résfejjel és egy aktív padlófúvókával rendelkezik az összes padlótípus és textilfelület alapos tisztításához. A Kärcher ciklonszűrő technológia állandóan magasan tartja a szívóerőt. Kompakt vezeték nélküli kialakításának, valamint manőverezhetőségének és sokoldalúságának köszönhetően ideális szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és épülettisztító iparban – tökéletes helytisztításra, és korlátlan mozgásszabadsága miatt lépcsőn is használható. A beépített HEPA 13 szűrő megfelel a legmagasabb higiéniai követelményeknek. Az LVS 1/2 Bp könnyen kezelhető: a szívóerő három fokozatban állítható, és néhány egyszerű lépéssel a hengeres porszívóból kézi porszívó lesz kárpitozásra és különböző felületekre. A hulladéktartály nem igényel szűrőzsákot, költséget takarít meg és higiénikusan üríthető. A nagy teljesítményű Kärcher 36 voltos újratölthető akkumulátoroknak köszönhetően a porszívó kiváló tisztítási eredményeket ér el. Megjegyzés: az akkumulátort és a gyorstöltőt a szállítási terjedelem nem tartalmazza, azokat külön kell megrendelni.