A Kärcher professzionális Puzzi 10/1 extrakciós permetező tisztítója kiváló szívóerőt, valamint higiénikus tisztítási eredményeket biztosít, és biztosítja a textilfelületek gyors újrahasználatát. Ebből a célból a permetező elszívó gép a tisztítóoldatot mélyen a textilszálakba permetezi, majd a kimozdult szennyeződésekkel együtt ismét eltávolítja, így kiválóan alkalmas kárpitok, szőnyegek és egyéb textilfelületek tisztítására. A Puzzi 10/1 robusztus, kompakt kialakítása hosszú élettartamot és ezáltal magas költséghatékonyságot biztosít – ideális az építőipari vállalkozók számára, a szállodai és vendéglátói szektorban vagy a járművek belsejének tisztítására. A készülék fedele, a kárpitfúvóka és a padlófúvóka átlátszó, így jobban látható a szennyezett víz. A nagyméretű, kézzel vagy lábbal működtethető nyomógombok szintén növelik a felhasználó kényelmét. Ezen kívül a géphez tartozik egy integrált kábelhorog, valamint egy rögzítőelem a kárpitfúvókához és az elszívócsőhöz.