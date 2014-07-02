Permetextrakciós tisztító Puzzi 10/1

Alapfelszereltségként 240 mm-es szőnyegfejjel és a szóró-/szívópisztolyba helyezhető kárpitfejjel – a Puzzi 10/1 permet-extrakciós gép a kárpitok és szőnyegfelületek tisztítására.

A Kärcher professzionális Puzzi 10/1 extrakciós permetező tisztítója kiváló szívóerőt, valamint higiénikus tisztítási eredményeket biztosít, és biztosítja a textilfelületek gyors újrahasználatát. Ebből a célból a permetező elszívó gép a tisztítóoldatot mélyen a textilszálakba permetezi, majd a kimozdult szennyeződésekkel együtt ismét eltávolítja, így kiválóan alkalmas kárpitok, szőnyegek és egyéb textilfelületek tisztítására. A Puzzi 10/1 robusztus, kompakt kialakítása hosszú élettartamot és ezáltal magas költséghatékonyságot biztosít – ideális az építőipari vállalkozók számára, a szállodai és vendéglátói szektorban vagy a járművek belsejének tisztítására. A készülék fedele, a kárpitfúvóka és a padlófúvóka átlátszó, így jobban látható a szennyezett víz. A nagyméretű, kézzel vagy lábbal működtethető nyomógombok szintén növelik a felhasználó kényelmét. Ezen kívül a géphez tartozik egy integrált kábelhorog, valamint egy rögzítőelem a kárpitfúvókához és az elszívócsőhöz.

Jellemzők és előnyök
Permetextrakciós tisztító Puzzi 10/1: Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Szövetek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig. A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetőek. Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.
Permetextrakciós tisztító Puzzi 10/1: Professzionális minőség: rendkívül robusztus és tartós
Hatékony szivattyú hosszú élettartammal. Erőteljes turbina kiváló visszaszívási teljesítménnyel. A robusztus kialakítás és a lökhárító megvédi a gépet az ütésektől és ütésektől.
Permetextrakciós tisztító Puzzi 10/1: Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készlete
Rugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében. 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel. Ergonomikus kétkezes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.
Praktikus kárpitfúvóka
  • A kárpitok és kárpitozott bútorok egyszerű, mégis alapos tisztítása.
  • Tökéletes a jármű belsejének tisztításához.
  • 110 mm széles fúvóka a szóró-/szívópisztolyba való beillesztéshez.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
  • Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
  • Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
Egyszerű működtetés a két nagy nyomógombnak köszönhetően
  • Nem szükséges hajolgatni: lábbal kapcsolható gomb a gyors és könnyű használat érdekében.
  • Gyors, egylépéses módszer: kombinált permetezés és felszívás egy műveletben.
  • Kétlépéses módszer: permetezzen a szövetszálakra, és hagyja beszívódni – azután szívja fel.
Nagy hátsó kerekek és 360°-ban mozgó elülső görgők
  • Könnyen manőverezhető egyenetlen felületen is.
  • Különösen jól irányítható és könnyen kezelhető a tisztítás során.
Kábelakasztó
  • A tápkábel biztonságos tárolásához.
  • Praktikus és megóvja a kábeleket.
  • A gép könnyen szállítható és tárolható.
Beépített tároló a kárpitfejnek és a padlófejnek
  • A felcsatolható kialakításnak köszönhetően a kárpitfej mindig kéznél van.
  • Beépített szívőcsőtartó, padlófejjel a hordozófogantyúban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Maximális felületteljesítmény (m² / h) 20 - 25
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Permetmennyiség (l/min) 1
Permetnyomás (bar) 1
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 10 / 9
Turbina teljesítménye (W) 1250
Szivattyú teljesítménye (W) 40
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Kábelhossz (m) 7,5
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,5
Csomagolási súly (kg) 16,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 690 x 325 x 440

A csomag tartalma

  • Kárpittisztító fej
  • Tisztítószer: RM 760 tabletták, 2 Darab(ok)
  • Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
  • Kábelakasztó
  • Padlótisztító fej: 240 mm
  • Permetező/szívó pisztoly
  • D-markolat a permetextrakciós csőhöz
  • Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
  • Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára
  • Integrált tartozéktároló a padlófejhez
  • Tisztítófej fúvóka: Kárpittisztító fej, kék

Videók

Alkalmazási területek
  • Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
  • Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
  • Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • Higiéniai szempontból kritikus területek kárpitjainak és szövetfelületeinek tisztításához
  • Szőnyegek és textil padlóburkolatok szövetszálainak mélyéig hatoló tisztításhoz
Tartozékok
Tisztítószerek
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.