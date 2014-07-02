Permetextrakciós tisztító Puzzi 10/1
Alapfelszereltségként 240 mm-es szőnyegfejjel és a szóró-/szívópisztolyba helyezhető kárpitfejjel – a Puzzi 10/1 permet-extrakciós gép a kárpitok és szőnyegfelületek tisztítására.
A Kärcher professzionális Puzzi 10/1 extrakciós permetező tisztítója kiváló szívóerőt, valamint higiénikus tisztítási eredményeket biztosít, és biztosítja a textilfelületek gyors újrahasználatát. Ebből a célból a permetező elszívó gép a tisztítóoldatot mélyen a textilszálakba permetezi, majd a kimozdult szennyeződésekkel együtt ismét eltávolítja, így kiválóan alkalmas kárpitok, szőnyegek és egyéb textilfelületek tisztítására. A Puzzi 10/1 robusztus, kompakt kialakítása hosszú élettartamot és ezáltal magas költséghatékonyságot biztosít – ideális az építőipari vállalkozók számára, a szállodai és vendéglátói szektorban vagy a járművek belsejének tisztítására. A készülék fedele, a kárpitfúvóka és a padlófúvóka átlátszó, így jobban látható a szennyezett víz. A nagyméretű, kézzel vagy lábbal működtethető nyomógombok szintén növelik a felhasználó kényelmét. Ezen kívül a géphez tartozik egy integrált kábelhorog, valamint egy rögzítőelem a kárpitfúvókához és az elszívócsőhöz.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő tisztítási teljesítménySzövetek tökéletes tisztítása a szálak mélyéig. A kiváló szívóteljesítménynek köszönhetően a gyorsan száradó felületek hamar használatba vehetőek. Kiváló tisztítási eredmények – a különbség szemmel látható.
Professzionális minőség: rendkívül robusztus és tartósHatékony szivattyú hosszú élettartammal. Erőteljes turbina kiváló visszaszívási teljesítménnyel. A robusztus kialakítás és a lökhárító megvédi a gépet az ütésektől és ütésektől.
Szőnyegtisztító tartozékok széleskörűen használható készleteRugalmas szívószáj az optimális szívási szög és a maximális száradási eredmények érdekében. 240 mm széles padlófej beépített permetextrakciós csővel. Ergonomikus kétkezes markolat az extra felhasználói kényelem érdekében.
Praktikus kárpitfúvóka
- A kárpitok és kárpitozott bútorok egyszerű, mégis alapos tisztítása.
- Tökéletes a jármű belsejének tisztításához.
- 110 mm széles fúvóka a szóró-/szívópisztolyba való beillesztéshez.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
- Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
- Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
Egyszerű működtetés a két nagy nyomógombnak köszönhetően
- Nem szükséges hajolgatni: lábbal kapcsolható gomb a gyors és könnyű használat érdekében.
- Gyors, egylépéses módszer: kombinált permetezés és felszívás egy műveletben.
- Kétlépéses módszer: permetezzen a szövetszálakra, és hagyja beszívódni – azután szívja fel.
Nagy hátsó kerekek és 360°-ban mozgó elülső görgők
- Könnyen manőverezhető egyenetlen felületen is.
- Különösen jól irányítható és könnyen kezelhető a tisztítás során.
Kábelakasztó
- A tápkábel biztonságos tárolásához.
- Praktikus és megóvja a kábeleket.
- A gép könnyen szállítható és tárolható.
Beépített tároló a kárpitfejnek és a padlófejnek
- A felcsatolható kialakításnak köszönhetően a kárpitfej mindig kéznél van.
- Beépített szívőcsőtartó, padlófejjel a hordozófogantyúban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|20 - 25
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Permetmennyiség (l/min)
|1
|Permetnyomás (bar)
|1
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|10 / 9
|Turbina teljesítménye (W)
|1250
|Szivattyú teljesítménye (W)
|40
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,5
|Csomagolási súly (kg)
|16,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|690 x 325 x 440
A csomag tartalma
- Kárpittisztító fej
- Tisztítószer: RM 760 tabletták, 2 Darab(ok)
- Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
- Kábelakasztó
- Padlótisztító fej: 240 mm
- Permetező/szívó pisztoly
- D-markolat a permetextrakciós csőhöz
- Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
- Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Beépített tartozéktároló kárpitfej/résszívó számára
- Integrált tartozéktároló a padlófejhez
- Tisztítófej fúvóka: Kárpittisztító fej, kék
Videók
Alkalmazási területek
- Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
- Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
- Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- Higiéniai szempontból kritikus területek kárpitjainak és szövetfelületeinek tisztításához
- Szőnyegek és textil padlóburkolatok szövetszálainak mélyéig hatoló tisztításhoz
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.