Puzzi 2/1 Bp
Maximális mozgásszabadság a foltok szálig történő eltávolításakor minden típusú textílián: hordozható, nagy teljesítményű, 36 V-os vezeték nélküli permet-extrakciós gép ergonomikus kárpitfejjel .
Robusztus, strapabíró és nagy teljesítményű vezeték nélküli rugalmassággal: Puzzi 2/1 Bp akkumulátoros permet-extrakciós tisztítónk. Ez a hordozható akkumulátoros porelszívó gép folttisztításra és foltok eltávolítására is használható, így könnyedén eltünteti a friss vagy rászáradt foltokat textíliákon, például kárpitozott székeken, kanapékon, autóüléseken és még sok máson. A Puzzi 2/1 Bp pillanatok alatt eltávolítja az összes foltot a kiemelkedő porszívózási teljesítményének köszönhetően, amely egyben gyors száradást is biztosít. Kompakt kialakításának, kis súlyának és ergonomikus fogantyújának köszönhetően a gép könnyen hordozható egy kézzel. A legjobb folteltávolítási eredmény elérése érdekében a tisztítóoldatot nyomás alá helyezzük, és mélyen a textilszálakba permetezzük, mielőtt a fellazult szennyeződéssel együtt felporszívózzuk. Alapfelszereltségként szállítjuk: kárpitfúvóka, szóró-/szívótömlő, külön tartályok friss és szennyezett víz számára, valamint beépített tartozéktároló. Ennek a gépváltozatnak a megrendelésekor vegye figyelembe, hogy a nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a hozzá tartozó gyorstöltőt külön kell megrendelni.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Kompakt dizájn és mobilitás
Professzionális minőség: különösen robusztus és tartós
Teljes rugalmasság: Kärcher 36 voltos platform
Különösen felhasználóbarát működési koncepció
Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfej
Könnyen szállítható
Kivehető tartályok
Beépített tartozéktárolás
Opció: kompatibilis mosószerek állnak rendelkezésre
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|1,7 / 2,9
|Légáramlás (l / s)
|16
|Vákuum (kPa)
|16
|Permetmennyiség (ml/perc)
|350
|Permetnyomás (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbina teljesítménye (W)
|350
|Szivattyú teljesítménye (W)
|4
|Felvételi teljesítmény (W)
|350
|Zajszint (dB (A))
|72
|Standard tartozék ID ( )
|ID 30
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / 46 (7,5 Ah) Normál üzemmód / 37 (6,0 Ah)
|Töltőáram (A)
|6
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,7
|Csomagolási súly (kg)
|5,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|410 x 235 x 250
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Permetextrakciós tömlő: 1.9 m
- Rövid kárpitfúvóka fogantyúval
- Frissvíz tartály
- Piszkos víztartály
- Tisztítószer: RM 764 N, 125 ml
Felszereltség
- Tömlőszállítási retesz
- Beépített tartozéktárolás
- Tisztítófej fúvóka: Kárpittisztító fej, narancs
Alkalmazási területek
- Foltok eltávolítása kárpitokról és kárpitozott bútorokról
- Szőnyegek célzott foltkezelése
- Folteltávolítás textil járműüléseken
- Minden textil felület tisztítása
