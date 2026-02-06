Robusztus, strapabíró és nagy teljesítményű vezeték nélküli rugalmassággal: Puzzi 2/1 Bp akkumulátoros permet-extrakciós tisztítónk. Ez a hordozható akkumulátoros porelszívó gép folttisztításra és foltok eltávolítására is használható, így könnyedén eltünteti a friss vagy rászáradt foltokat textíliákon, például kárpitozott székeken, kanapékon, autóüléseken és még sok máson. A Puzzi 2/1 Bp pillanatok alatt eltávolítja az összes foltot a kiemelkedő porszívózási teljesítményének köszönhetően, amely egyben gyors száradást is biztosít. Kompakt kialakításának, kis súlyának és ergonomikus fogantyújának köszönhetően a gép könnyen hordozható egy kézzel. A legjobb folteltávolítási eredmény elérése érdekében a tisztítóoldatot nyomás alá helyezzük, és mélyen a textilszálakba permetezzük, mielőtt a fellazult szennyeződéssel együtt felporszívózzuk. Alapfelszereltségként szállítjuk: kárpitfúvóka, szóró-/szívótömlő, külön tartályok friss és szennyezett víz számára, valamint beépített tartozéktároló. Ennek a gépváltozatnak a megrendelésekor vegye figyelembe, hogy a nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a hozzá tartozó gyorstöltőt külön kell megrendelni.