Maximális mozgásszabadság a foltok szálig történő eltávolításakor minden típusú textílián: hordozható, nagy teljesítményű, 36 V-os vezeték nélküli permet-extrakciós gép ergonomikus kárpitfejjel .

Robusztus, strapabíró és nagy teljesítményű vezeték nélküli rugalmassággal: Puzzi 2/1 Bp akkumulátoros permet-extrakciós tisztítónk. Ez a hordozható akkumulátoros porelszívó gép folttisztításra és foltok eltávolítására is használható, így könnyedén eltünteti a friss vagy rászáradt foltokat textíliákon, például kárpitozott székeken, kanapékon, autóüléseken és még sok máson. A Puzzi 2/1 Bp pillanatok alatt eltávolítja az összes foltot a kiemelkedő porszívózási teljesítményének köszönhetően, amely egyben gyors száradást is biztosít. Kompakt kialakításának, kis súlyának és ergonomikus fogantyújának köszönhetően a gép könnyen hordozható egy kézzel. A legjobb folteltávolítási eredmény elérése érdekében a tisztítóoldatot nyomás alá helyezzük, és mélyen a textilszálakba permetezzük, mielőtt a fellazult szennyeződéssel együtt felporszívózzuk. Alapfelszereltségként szállítjuk: kárpitfúvóka, szóró-/szívótömlő, külön tartályok friss és szennyezett víz számára, valamint beépített tartozéktároló. Ennek a gépváltozatnak a megrendelésekor vegye figyelembe, hogy a nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a hozzá tartozó gyorstöltőt külön kell megrendelni.

Jellemzők és előnyök
Puzzi 2/1 Bp: Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
Puzzi 2/1 Bp: Kompakt dizájn és mobilitás
Kompakt dizájn és mobilitás
Puzzi 2/1 Bp: Professzionális minőség: különösen robusztus és tartós
Professzionális minőség: különösen robusztus és tartós
Teljes rugalmasság: Kärcher 36 voltos platform
Különösen felhasználóbarát működési koncepció
Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfej
Könnyen szállítható
Kivehető tartályok
Beépített tartozéktárolás
Opció: kompatibilis mosószerek állnak rendelkezésre
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 1,7 / 2,9
Légáramlás (l / s) 16
Vákuum (kPa) 16
Permetmennyiség (ml/perc) 350
Permetnyomás (MPa) 0,16 - 0,22
Turbina teljesítménye (W) 350
Szivattyú teljesítménye (W) 4
Felvételi teljesítmény (W) 350
Zajszint (dB (A)) 72
Standard tartozék ID ( ) ID 30
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / 46 (7,5 Ah) Normál üzemmód / 37 (6,0 Ah)
Töltőáram (A) 6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,7
Csomagolási súly (kg) 5,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 410 x 235 x 250

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Permetextrakciós tömlő: 1.9 m
  • Rövid kárpitfúvóka fogantyúval
  • Frissvíz tartály
  • Piszkos víztartály
  • Tisztítószer: RM 764 N, 125 ml

Felszereltség

  • Tömlőszállítási retesz
  • Beépített tartozéktárolás
  • Tisztítófej fúvóka: Kárpittisztító fej, narancs
Videók

Alkalmazási területek
  • Foltok eltávolítása kárpitokról és kárpitozott bútorokról
  • Szőnyegek célzott foltkezelése
  • Folteltávolítás textil járműüléseken
  • Minden textil felület tisztítása
