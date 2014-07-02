Permetextrakciós tisztító Puzzi 30/4

A Puzzi 30/4 permetextrakciós gép gazdaságos tisztítási megoldás nagy szőnyegfelületekhez, a tisztítást ergonomikussá, stresszmentessé és gyorssá teszi.

A 66 dB (A) zajszinttel, a Puzzi 30/4 permetextrakciós gép a legcsendesebb készülék ebben a kategóriában, és ideális az alacsony zajszintű tisztításhoz. 30 literes friss víz tartállyal és 350 mm-es padlófejjel, ez az innovatív kárpittisztító gép különösen alkalmas nagy szőnyegfelületek tisztítására. A gép konstrukciója nagy hangsúlyt fektet az ergonomikus, stresszmentes és időtakarékos tisztítása. Az EASY-Operation koncepció és az ergonomikus függőleges felépítés nagyban megkönnyíti a kezelést. A tanulási folyamat gyors és hatékony a könnyen érthető piktogramoknak köszönhetően. A szennyezett víz tartály kivehető, a markolat és a tartály formájának kialakítása megfelelő az ergonomikus szállításhoz. A tartály könnyen tisztítható, mely alkalmassá teszi a gépet a frissvíz tartály feltöltésére. A rövid beállítási periódus időt és pénzt takarít meg. A szárítási idő ezzel a géppel akár 30%-kalrövidebb, mint a versenytárs termékekkel. Ez részben a flexibilis szívóajkaknak köszönhető, melyek mindig optimális szívási szöget biztosítanak. A Puzzi 30/4 könnyen szállítható, akkor is, ha vízszintesen fekszik, teli frissvíz tartállyal, és nagy gurulókerekeinek köszönhetően lépcsőn is könnyen hordozható.

Jellemzők és előnyök
Nagy tartálytartalom.
Felhasználóbarát EASY-Operation működési koncepció
Ergonomikus függőleges koncepció
Nagy szállító kerekek
Specifikációk

Műszaki adatok

Maximális felületteljesítmény (m² / h) 60 - 75
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Permetmennyiség (l/min) 3
Permetnyomás (bar) 4
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 30 / 15
Turbina teljesítménye (W) 1200
Szivattyú teljesítménye (W) 70
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Kábelhossz (m) 15
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 26
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 580 x 460 x 930

A csomag tartalma

  • Csatlakozóaljzat professzionális mosófejhez: PW 30/1
  • Permetextrakciós tömlő: 4 m
  • Padlótisztító fej: 350 mm
  • Permetező/szívó pisztoly
  • D-markolat a permetextrakciós csőhöz
  • Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok), 700 mm, Rozsdamentes acél

Felszereltség

  • Tisztítófej fúvóka: Padlótisztító fej, sárga

