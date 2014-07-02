Permetextrakciós tisztító Puzzi 30/4
A Puzzi 30/4 permetextrakciós gép gazdaságos tisztítási megoldás nagy szőnyegfelületekhez, a tisztítást ergonomikussá, stresszmentessé és gyorssá teszi.
A 66 dB (A) zajszinttel, a Puzzi 30/4 permetextrakciós gép a legcsendesebb készülék ebben a kategóriában, és ideális az alacsony zajszintű tisztításhoz. 30 literes friss víz tartállyal és 350 mm-es padlófejjel, ez az innovatív kárpittisztító gép különösen alkalmas nagy szőnyegfelületek tisztítására. A gép konstrukciója nagy hangsúlyt fektet az ergonomikus, stresszmentes és időtakarékos tisztítása. Az EASY-Operation koncepció és az ergonomikus függőleges felépítés nagyban megkönnyíti a kezelést. A tanulási folyamat gyors és hatékony a könnyen érthető piktogramoknak köszönhetően. A szennyezett víz tartály kivehető, a markolat és a tartály formájának kialakítása megfelelő az ergonomikus szállításhoz. A tartály könnyen tisztítható, mely alkalmassá teszi a gépet a frissvíz tartály feltöltésére. A rövid beállítási periódus időt és pénzt takarít meg. A szárítási idő ezzel a géppel akár 30%-kalrövidebb, mint a versenytárs termékekkel. Ez részben a flexibilis szívóajkaknak köszönhető, melyek mindig optimális szívási szöget biztosítanak. A Puzzi 30/4 könnyen szállítható, akkor is, ha vízszintesen fekszik, teli frissvíz tartállyal, és nagy gurulókerekeinek köszönhetően lépcsőn is könnyen hordozható.
Jellemzők és előnyök
Dugalj PW 30 -hoz
Kivehető szennyezettvíz tartály
Kifejezetten halk
Nagy tartálytartalom.
Felhasználóbarát EASY-Operation működési koncepció
Ergonomikus függőleges koncepció
Nagy szállító kerekek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|60 - 75
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Permetmennyiség (l/min)
|3
|Permetnyomás (bar)
|4
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|30 / 15
|Turbina teljesítménye (W)
|1200
|Szivattyú teljesítménye (W)
|70
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Kábelhossz (m)
|15
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|26
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|580 x 460 x 930
A csomag tartalma
- Csatlakozóaljzat professzionális mosófejhez: PW 30/1
- Permetextrakciós tömlő: 4 m
- Padlótisztító fej: 350 mm
- Permetező/szívó pisztoly
- D-markolat a permetextrakciós csőhöz
- Permetextrakciós cső: 1 Darab(ok), 700 mm, Rozsdamentes acél
Felszereltség
- Tisztítófej fúvóka: Padlótisztító fej, sárga
