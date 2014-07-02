A 66 dB (A) zajszinttel, a Puzzi 30/4 permetextrakciós gép a legcsendesebb készülék ebben a kategóriában, és ideális az alacsony zajszintű tisztításhoz. 30 literes friss víz tartállyal és 350 mm-es padlófejjel, ez az innovatív kárpittisztító gép különösen alkalmas nagy szőnyegfelületek tisztítására. A gép konstrukciója nagy hangsúlyt fektet az ergonomikus, stresszmentes és időtakarékos tisztítása. Az EASY-Operation koncepció és az ergonomikus függőleges felépítés nagyban megkönnyíti a kezelést. A tanulási folyamat gyors és hatékony a könnyen érthető piktogramoknak köszönhetően. A szennyezett víz tartály kivehető, a markolat és a tartály formájának kialakítása megfelelő az ergonomikus szállításhoz. A tartály könnyen tisztítható, mely alkalmassá teszi a gépet a frissvíz tartály feltöltésére. A rövid beállítási periódus időt és pénzt takarít meg. A szárítási idő ezzel a géppel akár 30%-kalrövidebb, mint a versenytárs termékekkel. Ez részben a flexibilis szívóajkaknak köszönhető, melyek mindig optimális szívási szöget biztosítanak. A Puzzi 30/4 könnyen szállítható, akkor is, ha vízszintesen fekszik, teli frissvíz tartállyal, és nagy gurulókerekeinek köszönhetően lépcsőn is könnyen hordozható.