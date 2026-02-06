A világon egyedülálló a maga nemében, robusztus tartóssággal és vezeték nélküli rugalmassággal kiegészítve: ez a Puzzi 9/1 Bp vezeték nélküli permetextrakciós tisztítónk. A piacon kapható egyetlen akkumulátoros professzionális permetextrakciós gép ez a Puzzi készülék, amely ráadásul mindig lenyűgöző eredményeket produkál kivételes teljesítményével és maximális mozgásszabadságával a kárpitok és textilfelületek tisztításakor, legyen szó bármely iparágról, akár a szálloda- vagy vendéglátóiparról, illetve gépjármű- vagy épülettisztítási műveletekről. Nagy teljesítménye ellenére ez a Puzzi készülék rendkívül csendes, így ideális a nyilvános helyeken történő használatra, emellett ergonomikusan kialakított fogantyúja révén egy kézzel is könnyedén hordozható. Az egészen a rostokig hatoló, legjobb mélytisztítási eredmények érdekében a tisztítóoldat nyomás alatt van, így mélyen a textilszálakba jut, majd a fellazult szennyeződéssel együtt ezt a gép visszaszívja. Alapfelszereltségben a tartozékok a következők: Extra rövid kárpitfej, permetező-elszívó tömlő, 2 az 1-ben tartály a friss víz és a szennyezett víz számára, integrált tartozéktároló és még sok más minden. A gép ezen változatának megrendelésekor azt vegye figyelembe, hogy a nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor és a hozzá tartozó gyorstöltő külön rendelhető, nem a készülék része.