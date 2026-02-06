Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Puzzi 9/1 Bp

Maximális mozgékonyság a textilek és kárpitok mélytisztításakor: A robusztus Puzzi 9/1 Bp vezeték nélküli permetextrakciós tisztítógépünk extra rövid kárpitfejjel és még sok más extrával van felszerelve.

A világon egyedülálló a maga nemében, robusztus tartóssággal és vezeték nélküli rugalmassággal kiegészítve: ez a Puzzi 9/1 Bp vezeték nélküli permetextrakciós tisztítónk. A piacon kapható egyetlen akkumulátoros professzionális permetextrakciós gép ez a Puzzi készülék, amely ráadásul mindig lenyűgöző eredményeket produkál kivételes teljesítményével és maximális mozgásszabadságával a kárpitok és textilfelületek tisztításakor, legyen szó bármely iparágról, akár a szálloda- vagy vendéglátóiparról, illetve gépjármű- vagy épülettisztítási műveletekről. Nagy teljesítménye ellenére ez a Puzzi készülék rendkívül csendes, így ideális a nyilvános helyeken történő használatra, emellett ergonomikusan kialakított fogantyúja révén egy kézzel is könnyedén hordozható. Az egészen a rostokig hatoló, legjobb mélytisztítási eredmények érdekében a tisztítóoldat nyomás alatt van, így mélyen a textilszálakba jut, majd a fellazult szennyeződéssel együtt ezt a gép visszaszívja. Alapfelszereltségben a tartozékok a következők: Extra rövid kárpitfej, permetező-elszívó tömlő, 2 az 1-ben tartály a friss víz és a szennyezett víz számára, integrált tartozéktároló és még sok más minden. A gép ezen változatának megrendelésekor azt vegye figyelembe, hogy a nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor és a hozzá tartozó gyorstöltő külön rendelhető, nem a készülék része.

Jellemzők és előnyök
Puzzi 9/1 Bp: Erőteljes Kärcher Battery Power+ 36 V-os akkumulátorral
Erőteljes Kärcher Battery Power+ 36 V-os akkumulátorral
Vezeték nélküli mozgásszabadság. Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható. Kompatibilis a 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform összes gépével.
Puzzi 9/1 Bp: Tartós, robusztus gép-dizájn
Tartós, robusztus gép-dizájn
A hosszú élettartam biztosítja a magas hatékonyságot. Robusztus és strapabíró membránszivattyú. A két nagy gomb kézzel vagy lábbal működtethető a legnagyobb kényelem érdekében.
Puzzi 9/1 Bp: Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfej
Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfej
Ideális szűk helyeken (pl. járművek belsejében) történő használatra. Ergonomikus kialakítás. Kényelmes és jó tapintású fogantyú.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
  • Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
  • Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
  • Gyorsindító illusztráció a Puzzi 9/1 Bp-hez a fokozott felhasználói biztonság érdekében.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • Kényelmes egykezes szállítás.
  • Kényelmes, jól kiegyensúlyozott gép.
  • A hordozófogantyúba integrált szívócsőtartó a biztonságos és kényelmes szállításhoz.
Beépített tartozéktárolás
  • Az összes tartozék kényelmesen elhelyezhető a gépen, így mindig kéznél vannak.
  • Praktikus, beépített tárolórekesz a tisztítószerek számára.
  • Biztos tárolás szállítás közben is.
Könnyű súly
  • Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is.
  • Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
  • Könnyű súlyú, belépő szintű gép.
Alacsony működési zaj
  • Még zajérzékeny területeken és éjszaka is alkalmas a takarításra.
  • Növeli a felhasználói kényelmet.
  • Nagyon csendes gép a belépő szintű szegmensben.
2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező tömlővel
  • A tisztítóoldatot nagy nyomáson mélyen a szálakba permetezi.
  • A tisztítóoldat és a makacs szennyeződések alapos kiszívása.
  • Gyors száradás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Felületi teljesítmény (m² / h) 12 - 18
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 9 / 7
Légáramlás (l / s) 57
Vákuum (kPa) 15
Permetmennyiség (l/min) 0,5
Permetnyomás (MPa) 0,16 - 0,22
Turbina teljesítménye (W) 550
Szivattyú teljesítménye (W) 4
Felvételi teljesítmény (W) 575
Zajszint (dB (A)) 70
Standard tartozék ID ( ) ID 32
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 58 / 81
Töltőáram (A) 6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,6
Csomagolási súly (kg) 11,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 540 x 332 x 460

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
  • Motorvédő szűrő
  • Frissvízszűrő
  • Rövid kárpitfúvóka fogantyúval
  • Tárolórekesz tisztítószer-tablettáknak
  • Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
  • Tisztítószer: RM 760 tabletták, 2 Tabletta

Felszereltség

  • Tömlőszállítási retesz
  • Beépített tartozéktárolás
Puzzi 9/1 Bp
Puzzi 9/1 Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
  • Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
  • Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
  • Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.