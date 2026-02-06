Puzzi 9/1 Bp
Maximális mozgékonyság a textilek és kárpitok mélytisztításakor: A robusztus Puzzi 9/1 Bp vezeték nélküli permetextrakciós tisztítógépünk extra rövid kárpitfejjel és még sok más extrával van felszerelve.
A világon egyedülálló a maga nemében, robusztus tartóssággal és vezeték nélküli rugalmassággal kiegészítve: ez a Puzzi 9/1 Bp vezeték nélküli permetextrakciós tisztítónk. A piacon kapható egyetlen akkumulátoros professzionális permetextrakciós gép ez a Puzzi készülék, amely ráadásul mindig lenyűgöző eredményeket produkál kivételes teljesítményével és maximális mozgásszabadságával a kárpitok és textilfelületek tisztításakor, legyen szó bármely iparágról, akár a szálloda- vagy vendéglátóiparról, illetve gépjármű- vagy épülettisztítási műveletekről. Nagy teljesítménye ellenére ez a Puzzi készülék rendkívül csendes, így ideális a nyilvános helyeken történő használatra, emellett ergonomikusan kialakított fogantyúja révén egy kézzel is könnyedén hordozható. Az egészen a rostokig hatoló, legjobb mélytisztítási eredmények érdekében a tisztítóoldat nyomás alatt van, így mélyen a textilszálakba jut, majd a fellazult szennyeződéssel együtt ezt a gép visszaszívja. Alapfelszereltségben a tartozékok a következők: Extra rövid kárpitfej, permetező-elszívó tömlő, 2 az 1-ben tartály a friss víz és a szennyezett víz számára, integrált tartozéktároló és még sok más minden. A gép ezen változatának megrendelésekor azt vegye figyelembe, hogy a nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor és a hozzá tartozó gyorstöltő külön rendelhető, nem a készülék része.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes Kärcher Battery Power+ 36 V-os akkumulátorralVezeték nélküli mozgásszabadság. Valós idejű, real-time technológia LCD akkukijelzővel: a hátralévő üzemidő, a hátralévő töltési idő és az akkumulátor kapacitása is egy helyen látható. Kompatibilis a 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform összes gépével.
Tartós, robusztus gép-dizájnA hosszú élettartam biztosítja a magas hatékonyságot. Robusztus és strapabíró membránszivattyú. A két nagy gomb kézzel vagy lábbal működtethető a legnagyobb kényelem érdekében.
Ergonomikus kialakítású, extra rövid kárpitfejIdeális szűk helyeken (pl. járművek belsejében) történő használatra. Ergonomikus kialakítás. Kényelmes és jó tapintású fogantyú.
Kivehető, okos 2 az 1-ben tartály
- Gyors és egyszerű a frissvíztartály feltöltése.
- Kényelmes és egyszerű a szennyezett víz eltávolítása.
- Gyorsindító illusztráció a Puzzi 9/1 Bp-hez a fokozott felhasználói biztonság érdekében.
Ergonomikus hordozófogantyú
- Kényelmes egykezes szállítás.
- Kényelmes, jól kiegyensúlyozott gép.
- A hordozófogantyúba integrált szívócsőtartó a biztonságos és kényelmes szállításhoz.
Beépített tartozéktárolás
- Az összes tartozék kényelmesen elhelyezhető a gépen, így mindig kéznél vannak.
- Praktikus, beépített tárolórekesz a tisztítószerek számára.
- Biztos tárolás szállítás közben is.
Könnyű súly
- Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is.
- Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
- Könnyű súlyú, belépő szintű gép.
Alacsony működési zaj
- Még zajérzékeny területeken és éjszaka is alkalmas a takarításra.
- Növeli a felhasználói kényelmet.
- Nagyon csendes gép a belépő szintű szegmensben.
2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező tömlővel
- A tisztítóoldatot nagy nyomáson mélyen a szálakba permetezi.
- A tisztítóoldat és a makacs szennyeződések alapos kiszívása.
- Gyors száradás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|12 - 18
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|9 / 7
|Légáramlás (l / s)
|57
|Vákuum (kPa)
|15
|Permetmennyiség (l/min)
|0,5
|Permetnyomás (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbina teljesítménye (W)
|550
|Szivattyú teljesítménye (W)
|4
|Felvételi teljesítmény (W)
|575
|Zajszint (dB (A))
|70
|Standard tartozék ID ( )
|ID 32
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,6
|Csomagolási súly (kg)
|11,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|540 x 332 x 460
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Permetextrakciós tömlő: 2.5 m
- Motorvédő szűrő
- Frissvízszűrő
- Rövid kárpitfúvóka fogantyúval
- Tárolórekesz tisztítószer-tablettáknak
- Kivehető 2 az 1-ben tartály a friss/koszosvíz számára
- Tisztítószer: RM 760 tabletták, 2 Tabletta
Felszereltség
- Tömlőszállítási retesz
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- A szőnyegek rendszeres, időközönkénti tisztításához és célzott folteltávolításhoz
- Minden textilfelület tisztítására alkalmas – beleértve az autók belsejét is.
- Kárpitozott autóülések intenzív, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
- Kisebb szőnyegfelületek célzott, egészen a szövetszálak mélyéig hatoló tisztításához
