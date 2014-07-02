EPA filter

Mosható EPA szűrő a BR 45/22 súrolószárítóhoz és a Kärcher DS 6 spray-elszívó tisztítójához. Megtartja az apró porrészecskéket és allergéneket a kondenzált nedves levegőtől.

Az EPA szűrő, amely a BR 45/22 súrolószárítón kívül a Kärcher DS 6 porlasztó elszívású tisztítójához is alkalmas, megbízhatóan megvédi a felhasználót a levegőben szálló apró részecskéktől, például porszemcséktől vagy allergénektől a kondenzált nedves levegőből, hatékonyan megfogva azokat. Permetleszívású tisztítószerek használatakor motorvédő szűrőként is funkcionál, és megakadályozza, hogy káros nedvesség jusson be a készülék motorjába. Puha gumi szélének köszönhetően a szűrő könnyedén kihúzható és folyó víz alatt leöblíthető.

Jellemzők és előnyök
Mosható
  • Újra felhasználható és hosszú élettartamú
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 195 x 97 x 34