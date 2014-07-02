EPA filter
Mosható EPA szűrő a BR 45/22 súrolószárítóhoz és a Kärcher DS 6 spray-elszívó tisztítójához. Megtartja az apró porrészecskéket és allergéneket a kondenzált nedves levegőtől.
Az EPA szűrő, amely a BR 45/22 súrolószárítón kívül a Kärcher DS 6 porlasztó elszívású tisztítójához is alkalmas, megbízhatóan megvédi a felhasználót a levegőben szálló apró részecskéktől, például porszemcséktől vagy allergénektől a kondenzált nedves levegőből, hatékonyan megfogva azokat. Permetleszívású tisztítószerek használatakor motorvédő szűrőként is funkcionál, és megakadályozza, hogy káros nedvesség jusson be a készülék motorjába. Puha gumi szélének köszönhetően a szűrő könnyedén kihúzható és folyó víz alatt leöblíthető.
Jellemzők és előnyök
Mosható
- Újra felhasználható és hosszú élettartamú
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|195 x 97 x 34