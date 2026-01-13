FoamStop neutral, 125ml
Foam Stop - videi draudzīgs pretputošanas līdzeklis ūdens filtrēšanas vakuuma tīrītājiem ar izsmidzināšanas sistēmu (paklāju tīrītāji). Aizkavē putošanu un pagarina aprīkojuma kalpošanas laiku.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (ml)
|125
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|40 x 40 x 140
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Pretputošanas līdzeklis putekļu sūcējiem ar ūdens filtru un tvaika putekļu sūcējiem