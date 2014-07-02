Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5
15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.
15 m high-pressure hose M 22 x 1.5) with kink protection and threaded couplings at both ends. Further data: DN 10/155°C/220 bar.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 10
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|220
|Garums (m)
|15
|Savienošanas vītne
|2 x M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.5