Dubļu frēze, liels, 090
Netīrumu tīrītājs – rotējoša zīmuļveida strūkla – 10x lielāka tīrīšanas jauda. Keramiskā sprausla un keramiskais gultņu gredzens ilgam kalpošanas laikam. Maks. 300 bāri/30 MPa, 85 °C
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Spiediens (bar)
|maks. 300
|Temperatūra (°C)
|maks. 85
|Sprauslas izmērs ( )
|90
|Izmērs
|liels
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
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