Iron EasyFinish *EU
Gludināšanai bez piepūles: Augstas kvalitātes EasyFinish tvaika spiediena gludeklis ar optimālu fiksētu temperatūras iestatījumu un vieglu pamatnes plāksni ar keramikas pārklājumu. Pievilcīgā melnā krāsā.
Veļa bez krokām nav nekas sarežģīts: ar ērtu un vieglu pamatni ar keramikas pārklājumu augstas kvalitātes EasyFinish tvaika spiediena gludeklis bez piepūles slīd pa materiālu. Tajā pašā laikā tvaika spiediens paliek nemainīgi augsts, kas nozīmē, ka gludināšanu var veikt līdz pat 50 procentiem ātrāk. Laiku ietaupa ne tikai spiediens: pateicoties visu materiālu optimāli fiksētajai temperatūras iestatīšanai, vairs nav nepieciešama gan traucējoša temperatūras manuāla regulēšana, gan apgrūtinoša veļas iepriekšēja šķirošana. Turklāt šis kompaktais gludeklis pārsteidz ar īpaši ērtu darbību un izskatīgu melno dizainu.
Īpašības un ieguvumi
Tvaika izplūdes atveres, kas sadalītas pa visu gludināšanas virsmu
- Vienāda tvaika izdalīšanās pa visu virsmu.
Optimāls fiksētas temperatūras iestatījums
- Ietaupa nepieciešamību manuāli regulēt temperatūru, jo visu tekstilizstrādājumu optimālā temperatūra ir iepriekš iestatīta.
Kompakts produkta izmērs
- Ērtākai apstrādei un vietas taupošai uzglabāšanai.
Dzelzs pamatne ar keramikas pārklājumu
- Ievērojami atvieglo dzelzs slīdēšanu.
Vienmērīga tvaika izvade
- Uz pusi samazina gludināšanas laiku.
Automātiska izslēgšanās funkcija
- Tvaika spiediena gludeklis automātiski izslēdzas pēc 5 minūtēm - lai nodrošinātu lielāku drošību un zemākas elektrības izmaksas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|258 x 120 x 124
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