LTR 18 Battery 3 spoļu iepakojums
Spole (trīs iepakojumu komplektā) ar savīto griešanas auklu nodrošina vienmērīgu griezumu grūti aizsniedzamās vietās. Tā ir piemērota izmantošanai kopā ar visiem 18 V Kärcher Battery Power zāliena griezējiem.
Jebkurā dārzā ir ne visai sakopti stūri, kuriem ar zāliena pļaujmašīnu ir grūti piekļūt vai ko aizšķērso blakus esošā siena vai krūms. Darbam šādos šauros un ierobežotos stūros ir nepieciešama neliela elastīga, taču vienlaicīgi jaudīga ierīce – Kärcher zāliena griezējs. Zāliena griezēja komplektā ietilpst vīta griešanas aukla, kas pastāvīgi tiek pielāgota spolei ar automātiskās auklas padeves palīdzību. Tādējādi tiek nodrošināts nevainojams griešanas auklas garums ik uz soļa un garantēts vienmērīgs griezums. Ja griezēja aukla ir nodilusi, jaunu spoli iespējams ievietot bez liekas piepūles un bez nepieciešamības izmantot darbarīkus, un darbs var turpināties, ierīcei veicot pļaušanu līdz pat pēdējam zāles stiebram.
Īpašības un ieguvumi
Vītā aukla
- Precizitāte, klusa darbība un stabilitāte – to visu garantē vītā aukla.
Automātiska auklas padeve
- Griešanas aukla automātiski tiek pielāgota, tādējādi vienmēr nodrošinot nevainojamu auklas garumu.
Spoli iespējams nomainīt bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
- Spoli iespējams nomainīt ar pāris rokas kustībām bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
Pielāgojama izmantošana
- Ar izturīgo griešanas auklu bez liekas piepūles iespējams piekļūt grūti pieejamām vietām dārzā.
Praktisks trīs vienību iepakojums.
- Trīs komplektā iekļautās spoles ļauj Jums turpināt strādāt ilgāk.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Trimmera auklas resnums (mm)
|1.6
|Auklas garums spolē (m)
|3.6
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|55 x 55 x 24
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem