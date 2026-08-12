Putu uzgalis
Parocīgs putu uzgalis sadzīves kategorijas tīrīšanas līdzekļu vienmērīgai uzklāšanai uz virsmām, lai nodrošinātu īpaši rūpīgu mazgāšanu. Uzstādāms tieši uz augstspiediena mazgātāja pistoles.
Īpašības un ieguvumi
Spēcīgas putas
Regulējams izsmidzināšanas leņķis
- Padara ērtu vertikālu un horizontālu darbu.
Caurspīdīgs mazgāšanas līdzekļa trauks
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|165 x 61 x 105
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza, terases, balkona mēbeles