Spool LTR 18 Battery
Spole ar praktisku uzgali un savītu trimmera auklu nodrošina labus grūti piekļūstamās vietās. Piemērota visiem 18 V Kärcher Battery Power zāliena trimmeriem.
Katrā dārzā ir neviesmīlīgi stūri, kur grūti nopļaut zāli ar zāles pļāvēju vai ceļā stājas kaimiņu siena vai krūmi. Lai strādātu šādos šauros un mazos stūros, nepieciešama maza, elastīga, tomēr jaudīga ierīce: Kärcher zāles pļāvējs. Zāliena trimmerī ir savīta griešanas līnija, kuru pastāvīgi pielāgo spolei, automātiski piegādājot vadu. Tādējādi katrā solī ir pieejams ideāls trimmera līnijas garums un tiek garantēti glīti griešanas rezultāti. Īpaši iepriecina, ka darbs ir ļoti kluss un spoli var mainīt bez instrumentiem ar dažām roku kustībām. Darbība tiek turpināta līdz pat pēdējam zāles stiebram.
Īpašības un ieguvumi
Vītā aukla
- Precizitāte, klusa darbība un stabilitāte – to visu garantē vītā aukla.
Automātiska auklas padeve
- Aukla automātiski tiek pielāgota, tādējādi vienmēr nodrošinot nevainojamu auklas garumu.
Spoli iespējams nomainīt bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
- Spoli iespējams nomainīt ar pāris rokas kustībām bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
Pielāgojama izmantošana
- Ar izturīgo griešanas auklu bez liekas piepūles iespējams piekļūt grūti pieejamām vietām dārzā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Trimmera auklas resnums (mm)
|1.6
|Auklas garums spolē (m)
|3.6
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|75 x 75 x 34
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem