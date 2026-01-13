Мультифункциональный пистолет для полива

Мультифункциональный пистолет для полива с 3 режимами распыления: душ, точечная струя и конусная. Благодаря наличию блокируемой для режима постоянного полива кнопки этот пистолет идеально подходит для длительного полива различных растений.

Мультифункциональный пистолет отлично подходит для полива разнообразных растений с разными потребностями. У него есть 3 режима распыления: душ, точечная струя и конусная. Это позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
  • Для комфортного постоянного полива.
Три регулируемые режими распыления: душ, точечная и конусная струи
  • Идеально подходит для полива (конусная струя и душ) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,13
Вес (с упаковкой) (кг) 0,16
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 215 x 57 x 113

Оснащение

  • Количество струй: 3
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
