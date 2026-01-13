Мультифункциональный пистолет для полива
Мультифункциональный пистолет для полива с 3 режимами распыления: душ, точечная струя и конусная. Благодаря наличию блокируемой для режима постоянного полива кнопки этот пистолет идеально подходит для длительного полива различных растений.
Мультифункциональный пистолет отлично подходит для полива разнообразных растений с разными потребностями. У него есть 3 режима распыления: душ, точечная струя и конусная. Это позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды одной рукой.
Легкая блокировка ручки триггера
- Для комфортного постоянного полива.
Три регулируемые режими распыления: душ, точечная и конусная струи
- Идеально подходит для полива (конусная струя и душ) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,16
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|215 x 57 x 113
Оснащение
- Количество струй: 3
- Фиксатор на рукоятке
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Вид струи: леечная
Видео