Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic
Всегда наготове: катушка со шлангом, обеспечивающая гибкий и комфортный полив растений. Оснащена 20-метровым шлангом и устройством его автоматической оттяжки, позволяющим избежать наклонов, сматывания шланга вручную и загрязнения рук.
Всегда в полном порядке: стильная катушка со шлангом компактно размещается на стене и подключается к крану с помощью соединительного шланга. Благодаря настенному кронштейну катушка поворачивается более чем на 180°, что позволяет без труда достичь любого уголка сада. Садовый шланг можно легко вытянуть на максимальную длину (20 м). Предусмотрены также фиксированные положения: шланг автоматически фиксируется через короткие интервалы длины. Фиксация устраняется легким потягиванием за конец шланга, после чего он автоматически контролируемо сматывается, не образуя перегибов и узлов. Благодаря инновационной системе монтажа FlexChange катушка со шлангом снимается с кронштейна без применения инструментов. Это упрощает хранение в зимнее время, а также позволяет гибко использовать катушку, устанавливая ее то на кронштейн, то на предлагаемую в качестве опции базу, прикрепляемую к земле. Катушка со шлангом устойчива к морозу и УФ-излучению, благодаря чему она может круглый год оставаться на стене дома. Для защиты от воровства можно использовать тросовый замок. На этот продукт Kärcher предоставляет 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества
Система FlexChangeЛегко, быстро и без применения инструментов: разработанная Kärcher уникальная система крепления FlexChange позволяет в считаные секунды снимать катушку со шлангом с настенного кронштейна или платформы (например, перед наступлением зимы).
Практичные держатели для распылителейРаспылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Место для хранения шлангаДля автоматического сматывания шланга достаточно слегка потянуть за его конец. Максимум комфорта: шланг аккуратно сматывается без усилий и загрязнения рук.
Вывод шланга с нижней стороны катушки
- Для защиты от атмосферных воздействий и продления срока службы.
Настенная катушка для шланга с отклонением в секторе 180°
- Катушка, установленная на настенном кронштейне, может отклоняться более чем на 180°. Это обеспечивает максимальную свободу движений при поливе и исключает перегибы шланга.
Прочный съемный настенный кронштейн
- Использование прочных материалов (в частности металлического сердечника) гарантирует долгий срок службы. Особенно практичным является съемное исполнение кронштейна, исключающее опасность зацепиться за него.
Встроенный тормозной механизм для шланга
- Система автоматической оттяжки шланга в комбинации с тормозным механизмом обеспечивает медленное, контролируемое наматывание шланга на катушку.
Встроенная направляющая для шланга
- Без перегибов и узлов: шланг сматывается равномерно и аккуратно.
Эргономичная ручка для переноски
- Эргономичная ручка позволяет легко переносить катушку со шлангом одной рукой.
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Диаметр шланга (мм)
|11
|Соединительный шланг (м)
|1,5 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Расстояние между болтами для крепления к стене (мм)
|79
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|8,68
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,35
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|781 x 220 x 541
Scope of supply
- Соединение шланга: 2 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
Оснащение
- Набор
- Автоматическое сматывание шланга
- Направляющая шланга
- Держатели для распылителей
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Настенный держатель с шурупами и дюбелями
- Соединительный шланг PrimoFlex: 1.5 м
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Comfort Premium
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PCL 4 patio cleaner
- PCL 6
Области применения
- Полив сада
- Небольшие и средние площади