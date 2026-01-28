Тележка со шлангом HT 2.20 Set

Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива. 

Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. В комплект поставки входят шланг длиной 20 м, распылитель и другие аксессуары для полива. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.

Особенности и преимущества
Тележка со шлангом HT 2.20 Set: Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Тележка со шлангом HT 2.20 Set: Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Хранение с экономией места.
Тележка со шлангом HT 2.20 Set: Складная кривошипная рукоятка
Хранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
  • Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Диаметр шланга (мм) 13
Пропускная способность шланга (м) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет Черный
Вес (кг) 2,75
Вес (с упаковкой) (кг) 7,369
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 460 x 475 x 840

Scope of supply

  • Соединение шланга: 3 шт.
  • Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
  • Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
  • Распылитель: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex 1/2": 20 м

Оснащение

  • Набор
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Тележка со шлангом HT 2.20 Set
Тележка со шлангом HT 2.20 Set
Тележка со шлангом HT 2.20 Set
Тележка со шлангом HT 2.20 Set
Тележка со шлангом HT 2.20 Set

Области применения
  • Полив сада
  • Небольшие и средние площади
