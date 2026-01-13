Pistol multifuncțional pentru stropit "Plus"
Pistolul de pulverizare simplu, multifuncțional, cu 3 modele de pulverizare: duș, punctiform și jet conic. Mulțumită declanșatorului blocabil, este ideal pentru udarea continuă a mai multor plante diferite.
Pistolul de pulverizare multifuncțional este deosebit de potrivit pentru udarea diferitelor plante cu cerințe diferite. Pistolul de pulverizare multifuncțional are 3 modele de pulverizare: duș, punctiform și jet conic. Rondurile de flori și plante pot fi udate cu ușurință (cu ajutorul jetului tip duș și a jetului punctiform), iar terasele sau mobilierul de grădină pot fi curățate de murdăria grosieră (cu ajutorul jetului punctiform). Acest lucru face ca pistolul multi-funcțional de pulverizare să fie perfect atât pentru sarcini de udare, cât și pentru sarcini de curățare. Pistolul de pulverizare include și un declanșator care poate fi blocat de pe mâner, ceea ce asigură o manevrare comodă și un debit constant de apă. Folosind robinetul ergonomic de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi și el adaptat în funcție de necesități. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Trei modele de pulverizare reglabile continuu: duș, punctiform și jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic și duș) și curățare (jet punctiform).
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|215 x 57 x 113
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 3
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
- Model de pulverizare: aspersor
Video