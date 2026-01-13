Pistolul de pulverizare multifuncțional este deosebit de potrivit pentru udarea diferitelor plante cu cerințe diferite. Pistolul de pulverizare multifuncțional are 3 modele de pulverizare: duș, punctiform și jet conic. Rondurile de flori și plante pot fi udate cu ușurință (cu ajutorul jetului tip duș și a jetului punctiform), iar terasele sau mobilierul de grădină pot fi curățate de murdăria grosieră (cu ajutorul jetului punctiform). Acest lucru face ca pistolul multi-funcțional de pulverizare să fie perfect atât pentru sarcini de udare, cât și pentru sarcini de curățare. Pistolul de pulverizare include și un declanșator care poate fi blocat de pe mâner, ceea ce asigură o manevrare comodă și un debit constant de apă. Folosind robinetul ergonomic de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi și el adaptat în funcție de necesități. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.