Мобильная и прочная тележка для шланга отличается очень широкой опорой, обеспечивающий высокую устойчивость. Эта компактная модель с регулируемой по высоте ручкой для перемещения предназначена для садов малых размеров. 

Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии. 

Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Хранение с экономией места.
Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Цвет Черный
Вес (кг) 2,75
Вес (с упаковкой) (кг) 4,971
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 460 x 475 x 840
Области применения
  • Полив сада
  • Небольшие и средние площади
