Accesoriu pentru covoare

Asigură fibre curate pentru covoare: Accesoriul pentru covoare si mochete ușor de fixat la duza de podea EasyFix.

Accesoriul pentru covoare și duza de podea EasyFix formează o echipă de vis pentru curățarea cu abur a covoarelor. Duza de podea EasyFix poate fi fixată ușor și comod în dispozitivul pentru covoare și scoasă din nou - totul fără a fi nevoie să vă aplecați. Astfel, puterea aburului împrospătează rapid și ușor covoarele și aduce din nou fibrele la suprafață, redându-le elasticitatea.

Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru duza de podea EasyFix
  • Este ușor să oferiți covoarelor un suflu nou cu ajutorul aburului.
Duza de podea EasyFix poate fi ușor introdusă prin culisare în sania pentru covor și apoi îndepărtată
  • Pentru manevrare comodă, fără a fi nevoie să vă aplecați.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 357 x 178 x 46
Domenii de intrebuintare
  • Covor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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