Accesoriu pentru covoare
Asigură fibre curate pentru covoare: Accesoriul pentru covoare si mochete ușor de fixat la duza de podea EasyFix.
Accesoriul pentru covoare și duza de podea EasyFix formează o echipă de vis pentru curățarea cu abur a covoarelor. Duza de podea EasyFix poate fi fixată ușor și comod în dispozitivul pentru covoare și scoasă din nou - totul fără a fi nevoie să vă aplecați. Astfel, puterea aburului împrospătează rapid și ușor covoarele și aduce din nou fibrele la suprafață, redându-le elasticitatea.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru duza de podea EasyFix
- Este ușor să oferiți covoarelor un suflu nou cu ajutorul aburului.
Duza de podea EasyFix poate fi ușor introdusă prin culisare în sania pentru covor și apoi îndepărtată
- Pentru manevrare comodă, fără a fi nevoie să vă aplecați.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|357 x 178 x 46
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Covor