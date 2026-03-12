Duză pentru parchet VC 6 / DS

Duza pentru parchet cu peri moi este ideală pentru curățarea delicată a pardoselilor dure și sensibile

Duza pentru parchet cu peri moi curăță cu grijă deosebită podelele dure, cum ar fi parchetul și laminatul, precum, PVC, linoleumul și gresia.

Caracteristici si beneficii
Potrivită pentru aspiratoare Kärcher și aspiratoare cu filtru de apă
Perie cu peri moi din păr natural (păr de cal)
  • Pentru curățare moale și delicată, fără zgârieturi.
Articulație flexibilă
  • Manevarbilitate excelentă, ușor de aspirat sub obiectele de mobilier

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 301 x 175 x 54
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe sensibile
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova