Set de accesorii pentru curatarea bicicletelor

Curățare și îngrijire până la perfecțiune! Kitul de accesorii pentru curățarea motocicletelor și a bicicletelor include o perie pentru spălarea roților, 1 perie universală de spălare, 1 litru de șampon auto 3-în-1 și 1 VPS 160 S.

Kitul de accesorii pentru curățarea motocicletelor și a bicicletelor este un set practic de curățare și îngrijire pentru vehiculele cu două roți, cu și fără motor. În plus față de o perie universală de spălare pentru curățarea delicată a diferitelor suprafețe, acesta include, de asemenea, o sticlă de Car Șampon 3-în-1 pentru curățare intensă și delicată, în același timp, o perie pentru spălatul roților, pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei chiar și în zonele greu accesibile, precum și lancea de pulverizare Vario Power Jet Short 360° cu reglare liniară a presiunii și articulație flexibilă reglabilă la 360°. Kitul de accesorii este potrivit pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune, destinate uzului domestic, din clasele K2 - K7.

Caracteristici si beneficii
Perie universala de spalare
  • Peri fini pentru protectia suprafetelor pentru curatarea cu atentie a tuturor tipurilor de suprafete.
sampon auto 3 in 1, 1 l
  • Eficienta de curatare maxima, ingrijire si proiectie intr-o singura procedura.
Perie pentru spălarea jantelor
  • Distributia uniforma a apei la 360º pentru curatarea perfecta absoluta - chiar si in locurile greu accesibile.
Lance scurtă Vario Power Jet cu articulație la 360°
  • Ideal pentru curatarea locurilor apropiate, insa greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,7
Greutate cu ambalaj (kg) 2,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 422 x 105 x 220
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova