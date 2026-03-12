Set de accesorii pentru curatarea bicicletelor
Curățare și îngrijire până la perfecțiune! Kitul de accesorii pentru curățarea motocicletelor și a bicicletelor include o perie pentru spălarea roților, 1 perie universală de spălare, 1 litru de șampon auto 3-în-1 și 1 VPS 160 S.
Kitul de accesorii pentru curățarea motocicletelor și a bicicletelor este un set practic de curățare și îngrijire pentru vehiculele cu două roți, cu și fără motor. În plus față de o perie universală de spălare pentru curățarea delicată a diferitelor suprafețe, acesta include, de asemenea, o sticlă de Car Șampon 3-în-1 pentru curățare intensă și delicată, în același timp, o perie pentru spălatul roților, pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei chiar și în zonele greu accesibile, precum și lancea de pulverizare Vario Power Jet Short 360° cu reglare liniară a presiunii și articulație flexibilă reglabilă la 360°. Kitul de accesorii este potrivit pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune, destinate uzului domestic, din clasele K2 - K7.
Caracteristici si beneficii
Perie universala de spalare
- Peri fini pentru protectia suprafetelor pentru curatarea cu atentie a tuturor tipurilor de suprafete.
sampon auto 3 in 1, 1 l
- Eficienta de curatare maxima, ingrijire si proiectie intr-o singura procedura.
Perie pentru spălarea jantelor
- Distributia uniforma a apei la 360º pentru curatarea perfecta absoluta - chiar si in locurile greu accesibile.
Lance scurtă Vario Power Jet cu articulație la 360°
- Ideal pentru curatarea locurilor apropiate, insa greu accesibile.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|422 x 105 x 220
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.