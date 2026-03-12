Kitul de accesorii pentru curățarea motocicletelor și a bicicletelor este un set practic de curățare și îngrijire pentru vehiculele cu două roți, cu și fără motor. În plus față de o perie universală de spălare pentru curățarea delicată a diferitelor suprafețe, acesta include, de asemenea, o sticlă de Car Șampon 3-în-1 pentru curățare intensă și delicată, în același timp, o perie pentru spălatul roților, pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei chiar și în zonele greu accesibile, precum și lancea de pulverizare Vario Power Jet Short 360° cu reglare liniară a presiunii și articulație flexibilă reglabilă la 360°. Kitul de accesorii este potrivit pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune, destinate uzului domestic, din clasele K2 - K7.