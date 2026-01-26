Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic
K 2 Classic Mașini de spălat cu presiune pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară. Performanță suprafață 20 m2/h, presiune 110 bar max., debit 360 l/h max., sarcină de conectare 1400 W.
K 2 Classic este ideal pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară. Aparatul compact, ușor și ușor de transportat curăță la perfecțiune bicicletele, uneltele de grădină, mobilierul de grădină și multe altele. Odată ce sarcina de curățare este finalizată, dispozitivul poate fi depozitat fără a ocupa mult spațiu. Echipamentul standard al lui K 2 Classic include un pistol de pulverizare, furtun de 3 m, duză cu jet plat și un filtru de apă pentru a proteja pompa de pătrunderea particulelor de murdărie. Date tehnice: performanta suprafata 20 m2/h, presiune 110 bar max., debit 360 l/h max., sarcina racord 1400 Watt.
Caracteristici si beneficii
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitivDepozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Accesorii potriviteCu gama diversă de accesorii, numeroasele sarcini de curățare din căminul tău sunt acum mai ușor de gestionat. Numeroase aplicatii pot fi extinse si imbunatatite cu accesoriile suplimentare.
Pompa axiala cu trei pistoaneNu necesita niciun fel de intretinere
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presiune (bar)
|max. 110
|Debit transportat (l/h)
|max. 360
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|20
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|393 x 171 x 243
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance cu 1 poziție
- Furtun de presiune: 3 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon