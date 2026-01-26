Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic

K 2 Classic Mașini de spălat cu presiune pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară. Performanță suprafață 20 m2/h, presiune 110 bar max., debit 360 l/h max., sarcină de conectare 1400 W.

K 2 Classic este ideal pentru utilizare ocazională și murdărie ușoară. Aparatul compact, ușor și ușor de transportat curăță la perfecțiune bicicletele, uneltele de grădină, mobilierul de grădină și multe altele. Odată ce sarcina de curățare este finalizată, dispozitivul poate fi depozitat fără a ocupa mult spațiu. Echipamentul standard al lui K 2 Classic include un pistol de pulverizare, furtun de 3 m, duză cu jet plat și un filtru de apă pentru a proteja pompa de pătrunderea particulelor de murdărie. Date tehnice: performanta suprafata 20 m2/h, presiune 110 bar max., debit 360 l/h max., sarcina racord 1400 Watt.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic: Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic: Accesorii potrivite
Accesorii potrivite
Cu gama diversă de accesorii, numeroasele sarcini de curățare din căminul tău sunt acum mai ușor de gestionat. Numeroase aplicatii pot fi extinse si imbunatatite cu accesoriile suplimentare.
Aparat de spalat cu presiune K 2 Classic: Pompa axiala cu trei pistoane
Pompa axiala cu trei pistoane
Nu necesita niciun fel de intretinere

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presiune (bar) max. 110
Debit transportat (l/h) max. 360
Capacitate pe suprafață (m²/h) 20
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,4
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 3,3
Greutate cu ambalaj (kg) 4,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 393 x 171 x 243

Scope of supply

  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance cu 1 poziție
  • Furtun de presiune: 3 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova