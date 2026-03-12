Kitul de accesorii pentru curățarea lemnului este setul ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și din piatră. Setul practic include o perie de curățare cu presiune PS 40 pentru curățarea puternică și eficientă a diferitelor suprafețe — perfectă pentru scări și margini, o sticlă de 1 litru de agent pentru curățarea lemnului Wood Cleaner 3-în-1 pentru o eficiență maximă de curățare, îngrijire optimă și protecție perfectă într-un singur pas, precum și lancea de aplicare a spumei Connect 'n' Clean FJ 10 C, inclusiv o sticlă de 1 litru de detergent pentru piatră pentru curățarea și întreținerea suprafețelor de piatră. Datorită sistemului practic de schimbare rapidă al lăncii de spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C, sticlele de detergent pot fi înlocuite cu ușurință. Lancea inovatoare de spumare produce o spumă groasă, făcând astfel posibilă o activitate și mai intensivă de curățare. Kitul de accesorii pentru curățarea lemnului este potrivit pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune, destinate uzului domestic din clasele K2 - K7.