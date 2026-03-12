Set de accesorii pentru curatarea lemnului
Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-în-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră.
Kitul de accesorii pentru curățarea lemnului este setul ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și din piatră. Setul practic include o perie de curățare cu presiune PS 40 pentru curățarea puternică și eficientă a diferitelor suprafețe — perfectă pentru scări și margini, o sticlă de 1 litru de agent pentru curățarea lemnului Wood Cleaner 3-în-1 pentru o eficiență maximă de curățare, îngrijire optimă și protecție perfectă într-un singur pas, precum și lancea de aplicare a spumei Connect 'n' Clean FJ 10 C, inclusiv o sticlă de 1 litru de detergent pentru piatră pentru curățarea și întreținerea suprafețelor de piatră. Datorită sistemului practic de schimbare rapidă al lăncii de spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C, sticlele de detergent pot fi înlocuite cu ușurință. Lancea inovatoare de spumare produce o spumă groasă, făcând astfel posibilă o activitate și mai intensivă de curățare. Kitul de accesorii pentru curățarea lemnului este potrivit pentru toate aparatele Kärcher de curățare cu presiune, destinate uzului domestic din clasele K2 - K7.
Caracteristici si beneficii
Epurator electric PS 40
- Performanta de curatare extra puternica comparata cu un epurator normal.
Curatitor de lemn, 3 in 1, 1 l
- Eficienta de curatare maxima, ingrijire si proiectie intr-o singura procedura.
Duza de spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C
- Pentru o modificare mai rapida si mai convenabila de detergent printr-un singur clic.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|3,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|744 x 303 x 759
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa