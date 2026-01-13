Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 1 Dirt
Liten og effektiv lensepumpe med flottørbryter og kapasitet på maksimalt 5 500 l/t. For utpumping og sirkulasjon av vann fra hagedammer o.l.
SP 1 Dirt er en pålitelig lensepumpe med flottørbryter og en maksimal pumpekapasitet på 5.500 liter per time. Dette er vår minste lensepumpe, og en komplett innstegsmodell for rask pumping og sirkulering av vann fra f.eks. vannbakker og hagedammer. Lensepumpen håndterer både rent og skittent vann med smusspartikler opp til 20 millimeter i størrelse. For større smusspartikler kan det påmonteres et forfilter som beskytter pumpehjulet mot blokkeringer som f.eks. kvister og stein. Forseilingsring med glidelås gir pumpen lang levetid. SP 1 er utstyrt med flottørbryter som slår pumpen av og på ut i fra vannstanden, og beskytter den mot tørrkjøring. Flottørbryteren kan også festes slik at pumpen kan brukes selv ved vannstand ned til 25 mm. Quick Connect-tilkoblingsgjenge gjør det mulig med rask og enkel tilkobling av 1 1/4 "slanger.
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
Flottørbryter
Quick Connect hurtigkoblingTilkoblingsgjenge for rask og enkel tilkobling av 1 1/4" slanger på pumpen.
Designet for å håndtere skittent vann
- Pålitelig pumpe for vann med partikler opp til 30 mm i diameter
Mulighet for justering av flottørbryteren
- For bytte til kontinuerlig drift
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|250
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 5500
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|4,5
|Trykk (bar)
|maks. 0,45
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 20
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|25
|Resterende vannhøyde (mm)
|25
|Tilslutningsgjenger
|G1
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilkobling: 1 1/4''
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Mulighet for innfesting av flottørbryteren
- Flottørbryter
- Ved automatisk drift (drift)
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
- Keramisk forseiling
