SP 9,500 Dirt er den perfekte innledende modellen for å raskt pumpe ut og overføre vann fra vannkar og hagetønner. Den har en maksimal pumpekapasitet på 9500 liter per time og kan pumpe ut rent og skittent vann som inneholder partikler opptil 20 mm i diameter. For å beskytte pumpeimpeller mot blokkeringer forårsaket av greiner, kan det monteres et valgfritt forfilter. Glideringstettingen, som er montert i alle dykkerpumper, sikrer også at pumpen har en utrolig lang levetid. Det er også mulig å forlenge garantien til fem år. Pumpen er også utstyrt med en flytebryter som slår på og av pumpen avhengig av vannstanden, og dermed også forhindre tørrkjøring. Takket være festeanordningen for flytebryteren, kan pumpen brukes selv ved lavt vannstand ned til et resterende vannnivå på 25 mm. Quick Connect-tilkoblingstråden gjør det også mulig å koble raskt og enkelt til 1 ", 1 1/4" og 1 1/2 "slanger. SP 9,500 Dirt er et pålitelig og praktisk valg for å pumpe ut og overføre vann.