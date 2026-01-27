Nedsenkbar lensepumpe for skittent vann SP 9.500 Dirt
SP 9,500 Dirt er robust og pålitelig. Den har en kapasitet på opptil 9,500 l/h og inkluderer en flytebryter. Denne inngangsmodellen er perfekt for å pumpe ut og overføre skittent vann.
SP 9,500 Dirt er den perfekte innledende modellen for å raskt pumpe ut og overføre vann fra vannkar og hagetønner. Den har en maksimal pumpekapasitet på 9500 liter per time og kan pumpe ut rent og skittent vann som inneholder partikler opptil 20 mm i diameter. For å beskytte pumpeimpeller mot blokkeringer forårsaket av greiner, kan det monteres et valgfritt forfilter. Glideringstettingen, som er montert i alle dykkerpumper, sikrer også at pumpen har en utrolig lang levetid. Det er også mulig å forlenge garantien til fem år. Pumpen er også utstyrt med en flytebryter som slår på og av pumpen avhengig av vannstanden, og dermed også forhindre tørrkjøring. Takket være festeanordningen for flytebryteren, kan pumpen brukes selv ved lavt vannstand ned til et resterende vannnivå på 25 mm. Quick Connect-tilkoblingstråden gjør det også mulig å koble raskt og enkelt til 1 ", 1 1/4" og 1 1/2 "slanger. SP 9,500 Dirt er et pålitelig og praktisk valg for å pumpe ut og overføre vann.
Egenskaper og fordeler
Keramisk forseilingFor ekstra lang levetid.
Flottørbryter
Quick Connect hurtigkobling
Designet for å håndtere skittent vann
- Pålitelig pumpe for vann med partikler opp til 30 mm i diameter
Mulighet for justering av flottørbryteren
- For bytte til kontinuerlig drift
Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Behagelig å bære i og kan også brukes som taufeste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|280
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 9500
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Pumpehøyde (m)
|6
|Trykk (bar)
|maks. 0,6
|Partikkelstørrelse (mm)
|maks. 20
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Min. restvannstand (manuell) (mm)
|25
|Resterende vannhøyde (mm)
|25
|Tilslutningsgjenger
|G1 1/2
|Utløpstilkobling
|G1/2" innvendig gjenge
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilkobling: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Hurtigkobling for rask og enkel kobling til slange
- Bytte mellom manuell/ automatisk drift: Mulighet for innfesting av flottørbryteren
- Flottørbryter
- Ved automatisk drift (drift)
- Kontinuerlig drift i manuell modus sikrer et resultat med minimalt restvann.
- Keramisk forseiling
Videoer
Bruksområder
- For utpumping av vann fra hagedammer
- For bruk i oversvømte områder
