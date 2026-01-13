Multifunksjonell vanningspistolsett plus
Denne multifunksjonelle spray pistolen er perfekt for et bredt utvalg av hagearbeid vanning applikasjoner. Den inkluderer en tapp adaptor og to koblinger med grep, derav en med Aqua Stop.
Kärcher's multifunksjonelle spraypistol Plus (nr. 2.645-269.0) er det perfekte settet for mange vanningsoppgaver. Den har 4 sprøytemønstre: Dusj, punkt og flat strøm, samt fin spraydamp, og vanner uten drypp. Roterende håndtaket med en låsbar utløser kan pekes fremover eller bakover, og gir den individuelle brukerkomforten som er typisk for Kärcher. Settet inneholder også 2 høykvalitets Plus-universelle koblinger med grep, inkludert Aqua Stop, samt en G3 / 4 "-tilkoblingsstykke med G1 / 2" reduksjon. Aqua Stop sikrer at det ikke er noen vannstrøm når dysen fjernes og kranen er åpen. Koblingene kan også brukes til alle vanlige hageslange diametre, og er kompatible med alle tilgjengelige klikk-systemer. Med den multifunksjonelle spraypistolen kan du ikke bare mestre vanningsoppgaver, men også lett rengjøringsoppgaver.
Egenskaper og fordeler
Roterbart håndtak
Aqua Stop
- For sikker og sprutfri frakobling av tilbehør fra slange
Klikksystem
- Passer alle varemerker
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 70 x 162
Utstyr
- Roterbart håndtak
- Vannmengde kan reguleres
