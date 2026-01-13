Kärcher's multifunksjonelle spraypistol Plus (nr. 2.645-269.0) er det perfekte settet for mange vanningsoppgaver. Den har 4 sprøytemønstre: Dusj, punkt og flat strøm, samt fin spraydamp, og vanner uten drypp. Roterende håndtaket med en låsbar utløser kan pekes fremover eller bakover, og gir den individuelle brukerkomforten som er typisk for Kärcher. Settet inneholder også 2 høykvalitets Plus-universelle koblinger med grep, inkludert Aqua Stop, samt en G3 / 4 "-tilkoblingsstykke med G1 / 2" reduksjon. Aqua Stop sikrer at det ikke er noen vannstrøm når dysen fjernes og kranen er åpen. Koblingene kan også brukes til alle vanlige hageslange diametre, og er kompatible med alle tilgjengelige klikk-systemer. Med den multifunksjonelle spraypistolen kan du ikke bare mestre vanningsoppgaver, men også lett rengjøringsoppgaver.