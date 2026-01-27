Fatpumpe BP 2.000-18 Barrel
Den batteridrevne tønnepumpen BP 2.000-18 Barrel gjør det mulig å bruke verdifullt regnvann i hagen – også der du ikke har strømtilkobling. Det sparer både drikkevann og penger.
Bærekraftig og rimelig: BP 2.000-18 Barrel er den perfekte løsningen for hager uten strøm, og et ideelt alternativ til vannkannen. I stedet for dyrt drikkevann kan du vanne med gratis, næringsrikt regnvann. Fatklemmen sørger for stabil montering på ulike tønner, ergonomisk betjening med av/på-bryter og mulighet for batterifesting. Det transparente batteridekselet gir full oversikt over batteristatus i sanntid. En slangeguide hindrer knekk på slangen og sikrer jevn vannstrøm, og kan plasseres på venstre, høyre eller løst på kanten av tønnen. Den kompakte pumpen får også plass i trange åpninger, for eksempel IBC-beholdere. Et integrert forfilter beskytter pumpen mot smuss.
Egenskaper og fordeler
Variabel plassering av slangeuttaket i 3 posisjonerPerfekt tilpasning til enhver bruk
18 V Kärcher Battery Power plattformSanntidsteknologi med LCD-batteridisplay: Gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Langvarig og kraftig takket være litium-ion-celler. Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 18 V Kärcher Battery Power-plattformenheter.
Fleksibel klemmeinnretningSitter perfekt på alle tønner takket være svært presis passform
Lett vekt
- Pumpen passer i smale åpninger (f.eks. IBC-beholdere)
Justerbar slangelengde
- Perfekt tilpasning til ulike tønnehøyder
Batteriholder på tønnen
- Stabil batterifesting
Integrert av/på-bryter i batterifestet
- Ryggvennlig, ergonomisk bruk uten bøying
Slangeguide
- Hindrer knekk på slangen og sikrer jevn vannstrøm
Integrert forfilter
- Beskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Transparent deksel
- God oversikt over LCD-batteridisplay med sanntidsteknologi
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell inngangseffekt (W)
|80
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 2000
|Pumpehøyde (m)
|maks. 20
|Trykk (bar)
|maks. 2
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 1,8
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Spenning (V)
|18
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|173 x 135 x 316
Scope of supply
- Batteriholder på tønnen
- Slange, justerbar lengde
- Slangeguide
Utstyr
- Monteringsmuligheter
- Forfilter
- Integrert av/på bryter
- Overstrømsvern
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning fra vanntønner
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.