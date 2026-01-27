Fatpumpe BP 2.000-18 Barrel

Den batteridrevne tønnepumpen BP 2.000-18 Barrel gjør det mulig å bruke verdifullt regnvann i hagen – også der du ikke har strømtilkobling. Det sparer både drikkevann og penger.

Bærekraftig og rimelig: BP 2.000-18 Barrel er den perfekte løsningen for hager uten strøm, og et ideelt alternativ til vannkannen. I stedet for dyrt drikkevann kan du vanne med gratis, næringsrikt regnvann. Fatklemmen sørger for stabil montering på ulike tønner, ergonomisk betjening med av/på-bryter og mulighet for batterifesting. Det transparente batteridekselet gir full oversikt over batteristatus i sanntid. En slangeguide hindrer knekk på slangen og sikrer jevn vannstrøm, og kan plasseres på venstre, høyre eller løst på kanten av tønnen. Den kompakte pumpen får også plass i trange åpninger, for eksempel IBC-beholdere. Et integrert forfilter beskytter pumpen mot smuss.

Egenskaper og fordeler
Variabel plassering av slangeuttaket i 3 posisjoner
Variabel plassering av slangeuttaket i 3 posisjoner
Perfekt tilpasning til enhver bruk
18 V Kärcher Battery Power plattform
18 V Kärcher Battery Power plattform
Sanntidsteknologi med LCD-batteridisplay: Gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Langvarig og kraftig takket være litium-ion-celler. Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 18 V Kärcher Battery Power-plattformenheter.
Fleksibel klemmeinnretning
Fleksibel klemmeinnretning
Sitter perfekt på alle tønner takket være svært presis passform
Lett vekt
  • Pumpen passer i smale åpninger (f.eks. IBC-beholdere)
Justerbar slangelengde
  • Perfekt tilpasning til ulike tønnehøyder
Batteriholder på tønnen
  • Stabil batterifesting
Integrert av/på-bryter i batterifestet
  • Ryggvennlig, ergonomisk bruk uten bøying
Slangeguide
  • Hindrer knekk på slangen og sikrer jevn vannstrøm
Integrert forfilter
  • Beskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Transparent deksel
  • God oversikt over LCD-batteridisplay med sanntidsteknologi
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Nominell inngangseffekt (W) 80
Pumpekapasitet (l/t) < 2000
Pumpehøyde (m) maks. 20
Trykk (bar) maks. 2
Nedsenkningsdybde (m) maks. 1,8
Vanntemperatur (°C) maks. 35
Spenning (V) 18
Kjøretid per batterilading (min) maks. 25 (2,5 Ah) / maks. 50 (5,0 Ah)
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 1,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
Mål (L x B x H) (mm) 173 x 135 x 316

Scope of supply

  • Batteriholder på tønnen
  • Slange, justerbar lengde
  • Slangeguide

Utstyr

  • Monteringsmuligheter
  • Forfilter
  • Integrert av/på bryter
  • Overstrømsvern
Videoer

Bruksområder
  • Hagevanning fra vanntønner
Tilbehør
