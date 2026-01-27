Vanningsspraypistol i metall - Permium
Premium-sprøytevåpenet er laget av robust metall og har høy kvalitet. Det ligger behagelig i hånden og gir en langvarig vanningsopplevelse.
Kärcher's metallsprøytegunn Premium er designet for å møte de høyeste kravene. Den er robust og holdbar takket være metallfinishen, og den roterbare håndtaket gir en individuell driftskomfort. Vannstrømmen kan justeres med en hånd, og den har to sprøytemønstre: punkt og konemunnstykke. Disse kan justeres kontinuerlig for å oppfylle kravene, som å vanne blomster og plantesenger eller fjerne grov skitt. Dyser og koblinger fra Kärcher er kompatible med alle klikk-systemer og kan kobles til hageslangen uten problemer.
Egenskaper og fordeler
Roterbart håndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 42 x 105
Utstyr
- Roterbart håndtak
- Vannmengde kan reguleres
- Metall
Videoer
Bruksområder
- Vanning av planter
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.