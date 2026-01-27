Fatpumpe BP 1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set – innovativ tønnepumpe med av/på-bryter direkte på fatklemmen. Klar til bruk med hageslangesett for enkel vanning med regnvann.
BP 1 Barrel er det perfekte alternativet til vannkannen. Med denne pumpen slipper du å bære tunge kanner – ryggen skånes, og du sparer penger ved å bruke gratis, næringsrikt regnvann i stedet for dyrt drikkevann. Settet inkluderer 15 m 1/2" PrimoFlex®-slange, spraypistol og universalkobling med Aqua Stop. Pumpen er klar til bruk, så du kan starte vanningen umiddelbart. Den innovative fatklemmen gir optimal stabilitet og effektiv vanning, samtidig som den integrerte av/på-bryteren sparer både tid og energi. Flottøren styrer pumpen etter vannnivået og beskytter mot tørrkjøring. Den fleksible slangen på fatklemmen gjør at pumpen enkelt kan tilpasses alle tønnehøyder.
Egenskaper og fordeler
Sett klart til tilkoblingIdeelt vanningssett for nybegynnere takket være medfølgende hageslangesett
Av/på-bryter integrert i flottørbryterenFor praktisk betjening av pumpen direkte på festet
Integrert forfilterBeskytter pumpen mot smuss og øker dermed levetid og driftssikkerhet
Enkelt og praktisk
- Det perfekte alternativet til vannkannen: bruker regnvann som skåner både rygg og lommebok
Fleksibel klemmeinnretning
- Sitter perfekt på alle tønner takket være svært presis passform
Flottørbryter
- Regulerer pumpens aktivitet etter vannstand og beskytter mot tørrkjøring
Justerbar slangelengde
- Perfekt tilpasning til ulike tønnehøyder
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Nominell inngangseffekt (W)
|400
|Pumpekapasitet (l/t)
|< 3800
|Pumpehøyde (m)
|11
|Trykk (bar)
|maks. 1,1
|Nedsenkningsdybde (m)
|maks. 7
|Vanntemperatur (°C)
|maks. 35
|Strømledning (m)
|10
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|135 x 170 x 520
Scope of supply
- Vanningstilbehør
Utstyr
- Praktisk og komfortabelt bærehåndtak
- Monteringsmuligheter
- Slange, justerbar lengde
- Forfilter
- Integrert av/på bryter
- Kontroll- og tilbakeslagsventil
- Enkel innstilling av start-/stoppnivå: ja
- Flottørbryter
Videoer
Bruksområder
- Hagevanning fra vanntønner
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.