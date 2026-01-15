Slangeoppheng
Praktisk og plassbesparende slangeoppbevaring i robust design. For alle typer hageslanger. Plass til vanningspistoler og munnstykker. Enkel montering på veggen.
Egenskaper og fordeler
Enkel montering på yttervegger
Praktisk og plassbesparende oppbevaringsrom for munnstykker og koblinger etc.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|160 x 250 x 180