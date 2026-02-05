KM 70/20 C manuell feiemaskin gjør rengjøring av overflater enkelt og nesten støvfritt takket være filteret, feievalsen og sidebørsten – enten det er innendørs eller utendørs. Den har en arealytelse som er 7 ganger større enn med en vanlig kost. Feievalsen kan justeres i 6 trinn, og i kombinasjon med sidebørstene med variabel hastighet oppnås optimale rengjøringsresultater på ulike underlag. Med et høydejusterbart skyvehåndtak og Home Base-systemet for å bære ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere sikrer den en ergonomisk bruk. Dette betyr at avfall kan kastes sammen med støv og skitt i ett trinn. Når arbeidet er ferdig, kan KM 70/20 C enkelt lagres plassbesparende i sin parkeringsposisjon.