Feiemaskin KM 70/20 C
Optimal feiing både inne og ute: Den allsidige KM 70/20 C manuelle feiemaskinen oppnår optimale rengjøringsresultater takket være filteret, feievalsen og sidebørsten.
KM 70/20 C manuell feiemaskin gjør rengjøring av overflater enkelt og nesten støvfritt takket være filteret, feievalsen og sidebørsten – enten det er innendørs eller utendørs. Den har en arealytelse som er 7 ganger større enn med en vanlig kost. Feievalsen kan justeres i 6 trinn, og i kombinasjon med sidebørstene med variabel hastighet oppnås optimale rengjøringsresultater på ulike underlag. Med et høydejusterbart skyvehåndtak og Home Base-systemet for å bære ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere sikrer den en ergonomisk bruk. Dette betyr at avfall kan kastes sammen med støv og skitt i ett trinn. Når arbeidet er ferdig, kan KM 70/20 C enkelt lagres plassbesparende i sin parkeringsposisjon.
Egenskaper og fordeler
Rullebørste og sidebørster kan justeres kontinuerligTrinnvis justerbar kontakttrykk for optimale feieresultater. Justering av kontakttrykket reduserer slitasje på feievalsen. For å beskytte børstene, kan feievevalsen og sidebørsten helt frigjøres fra belastning.
StøvfilterStøvfilteret renser utluften og forhindrer at støv virvles opp under feiing. Filtersystemet er lett tilgjengelig for raskt og lettvint filterbytte.
Home-Base systemPraktisk oppbevaring av ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere. Tilbehør kan holdes lett tilgjengelig i en lomme på skyvehåndtaket.
Stor avfallsbeholder
- Ergonomisk håndtak på avfallsbeholderen for enkel betjening og tømming.
Justerbart skyvehåndtak
- Tre justeringsmuligheter for maksimal ergonomi.
- Plassbesparende parkeringsposisjon takket være sammenleggbar design.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|manuell
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|2800
|Arbeidsbredde (mm)
|480
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|700
|Beholderkapasitet brutto/netto (l)
|45 / 20
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|21
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|26,4
Scope of supply
- Fint støvfilter
Utstyr
- Manuell børstedrift
- Justerbar valsebørste
- Nedfellbart skyvehåndtak
- Feiebrettprinsipp
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
- For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
- Også ideell for mindre verksteder og i landbruket
Tilbehør
