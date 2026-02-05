Feiemaskin KM 70/20 C

Optimal feiing både inne og ute: Den allsidige KM 70/20 C manuelle feiemaskinen oppnår optimale rengjøringsresultater takket være filteret, feievalsen og sidebørsten.

KM 70/20 C manuell feiemaskin gjør rengjøring av overflater enkelt og nesten støvfritt takket være filteret, feievalsen og sidebørsten – enten det er innendørs eller utendørs. Den har en arealytelse som er 7 ganger større enn med en vanlig kost. Feievalsen kan justeres i 6 trinn, og i kombinasjon med sidebørstene med variabel hastighet oppnås optimale rengjøringsresultater på ulike underlag. Med et høydejusterbart skyvehåndtak og Home Base-systemet for å bære ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere sikrer den en ergonomisk bruk. Dette betyr at avfall kan kastes sammen med støv og skitt i ett trinn. Når arbeidet er ferdig, kan KM 70/20 C enkelt lagres plassbesparende i sin parkeringsposisjon.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin KM 70/20 C: Rullebørste og sidebørster kan justeres kontinuerlig
Rullebørste og sidebørster kan justeres kontinuerlig
Trinnvis justerbar kontakttrykk for optimale feieresultater. Justering av kontakttrykket reduserer slitasje på feievalsen. For å beskytte børstene, kan feievevalsen og sidebørsten helt frigjøres fra belastning.
Feiemaskin KM 70/20 C: Støvfilter
Støvfilter
Støvfilteret renser utluften og forhindrer at støv virvles opp under feiing. Filtersystemet er lett tilgjengelig for raskt og lettvint filterbytte.
Feiemaskin KM 70/20 C: Home-Base system
Home-Base system
Praktisk oppbevaring av ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere. Tilbehør kan holdes lett tilgjengelig i en lomme på skyvehåndtaket.
Stor avfallsbeholder
  • Ergonomisk håndtak på avfallsbeholderen for enkel betjening og tømming.
Justerbart skyvehåndtak
  • Tre justeringsmuligheter for maksimal ergonomi.
  • Plassbesparende parkeringsposisjon takket være sammenleggbar design.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype manuell
Maks. flatekapasitet (m²/t) 2800
Arbeidsbredde (mm) 480
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 700
Beholderkapasitet brutto/netto (l) 45 / 20
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 21
Vekt inkludert emballasje (kg) 26,4

Scope of supply

  • Fint støvfilter

Utstyr

  • Manuell børstedrift
  • Justerbar valsebørste
  • Nedfellbart skyvehåndtak
  • Feiebrettprinsipp
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
Feiemaskin KM 70/20 C

Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
  • For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
  • For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
  • Også ideell for mindre verksteder og i landbruket
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.