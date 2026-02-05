KM 70/20 C 2SB manuell feiemaskin rengjør med 2 sidebørster og en feievalse. I kombinasjon med manuell drift blir rengjøring av både innendørs og utendørs områder enkelt og effektivt: arealprestasjonen til KM 70/20 C 2SB er 9 ganger høyere enn med en kost. Feievalsen kan justeres i 6 trinn og oppnår, i kombinasjon med de uendelig justerbare sidebørstene, optimale rengjøringsresultater på ulike gulv. Filteret som brukes gjør feiingen nesten støvfri. Et høydejusterbar skyvehåndtak og Home Base-systemet for å bære ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere sikrer ergonomisk bruk. Dette betyr at avfall kan kastes sammen med støv og skitt i ett trinn. Når arbeidet er ferdig, kan KM 70/20 C 2SB lagres på en plassbesparende måte i sin parkeringsposisjon.