Feiemaskin KM 70/20 C 2SB

Optimale rengjøringsresultater både inne og ute: KM 70/20 C 2SB manuell feiemaskin med 2 sidebørster sikrer omfattende arealprestasjon og nesten støvfri feiing.

KM 70/20 C 2SB manuell feiemaskin rengjør med 2 sidebørster og en feievalse. I kombinasjon med manuell drift blir rengjøring av både innendørs og utendørs områder enkelt og effektivt: arealprestasjonen til KM 70/20 C 2SB er 9 ganger høyere enn med en kost. Feievalsen kan justeres i 6 trinn og oppnår, i kombinasjon med de uendelig justerbare sidebørstene, optimale rengjøringsresultater på ulike gulv. Filteret som brukes gjør feiingen nesten støvfri. Et høydejusterbar skyvehåndtak og Home Base-systemet for å bære ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere sikrer ergonomisk bruk. Dette betyr at avfall kan kastes sammen med støv og skitt i ett trinn. Når arbeidet er ferdig, kan KM 70/20 C 2SB lagres på en plassbesparende måte i sin parkeringsposisjon.

Egenskaper og fordeler
Rullebørste og sidebørster kan justeres kontinuerlig
Trinnvis justerbar kontakttrykk for optimale feieresultater. Justering av kontakttrykket reduserer slitasje på feievalsen. For å beskytte børstene, kan feievevalsen og sidebørsten helt frigjøres fra belastning.
Støvfilter
Støvfilteret renser effektivt utluften og forhindrer at støv virvles opp under feiing. Filtersystemet er lett tilgjengelig for raskt og lettvint filterbytte.
Home-Base system
Praktisk oppbevaring av ekstra utstyr som bøtter og søppelplukkere. Tilbehør kan holdes lett tilgjengelig i en lomme på skyvehåndtaket.
Stor avfallsbeholder
  • Ergonomisk håndtak på avfallsbeholderen for enkel betjening og tømming.
Justerbart skyvehåndtak
  • Tre justeringsmuligheter for maksimal ergonomi.
  • Plassbesparende parkeringsposisjon takket være sammenleggbar design.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype manuell
Maks. flatekapasitet (m²/t) 3920
Arbeidsbredde (mm) 480
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 700
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 980
Beholderkapasitet brutto/netto (l) 45 / 20
Farge antrasitt
Vekt (med tilbehør) (kg) 22
Vekt, klar til bruk (kg) 22
Vekt inkludert emballasje (kg) 27,5
Mål (L x B x H) (mm) 989 / 800 / 416

Scope of supply

  • Fint støvfilter

Utstyr

  • Manuell børstedrift
  • Justerbar valsebørste
  • Nedfellbart skyvehåndtak
  • Feiebrettprinsipp
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
Videoer

Bruksområder
  • For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
  • For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
  • For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
  • Også ideell for mindre verksteder og i landbruket
Tilbehør
